Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов

Школа Милованова отримала хабар у 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Відкритий корупційний злочин і конфлікт інтересів для НАБУ, особливо обурливо через те, що директор Київської школи економіки Тимофій Милованов і директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв наважуються виправдовувати цю аферу", - зазначив журналіст.

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"21 травня директор Київської школи економіки Тимофій Милованов був призначений указом президента членом Наглядової ради "Укроборонпрому". Однак у той же день призначення Милованова, 21 травня, в системі Прозорро було опубліковано договір між компанією "Спецтехноекспорт" - дочірнім підприємством "Укроборонпрому" і Київською школою економіки, директором якої є Тимофій Милованов.

Відповідно до тендерної документації, торги були проведені 20 травня, буквально напередодні, але конкурентів на торгах не було - закупівлю провели в одного учасника. 1,68 мільйона гривень державне підприємство заплатило приватній школі за "послуги з проведення дослідження", - нагадав Бутусов.

"Але які такі дослідження може провести Школа економіки для "Спецтехноекспорту", завдання якого - "експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуги військового і подвійного призначення"? "Спецтехноекспорт" на своєму сайті заявив, що співпрацює із 30 науково-дослідними центрами. Тож чому не оголосили конкурс? Чому провели закупівлю в одного виконавця за один день?!" - зазначив журналіст, додавши, що "в межах Київської школи економіки створено 8 дослідних центрів, які раніше не робили досліджень у сфері продажу озброєнь".

Милованов на сайті КШЕ пояснив ситуацію так: "Моїми завданнями у Наглядовій раді Укроборонпрому будуть забезпечення переговорних процесів і посилення стратегічного напрямку УОП, особливо з точки зору економіки. Пишаюся можливістю бути наступником Володимира Павловича Горбуліна на цій важливій позиції. Шкодую лише, що не зможу більше долучитись від KSE до спільних проєктів KSE і Укроборонпрому, які ми розпочали цього року. Вони стосуються аналітичного напрямку – експерти KSE готують дослідження і репорти щодо різних сфер оборонної галузі України. Тепер працюватиму в іншій якості – представлятиму інтереси Укроборонпрому. Впевнений, колеги в KSE впораються якнайкраще без мого прямого залучення".

"За доволі амбітним порівнянням Милованова з Горбуліним (з яким у них була розмова про оборонну промисловість трохи більш як дві години) і барвистими фразами криється приголомшливий факт - Милованов примудрився нічого не сказати по суті позаконкурсної закупівлі 20 травня! До чого тут якісь проєкти КШЕ - питання в тому, на якій підставі ви одноосібно отримали 1,68 мільйона за дослідження в день призначення на посаду? Чому усунули конкуренцію на тендері? Жодного слова по справі!" - акцентував Бутусов.

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"У коментарях до свого допису Милованов заявив, що конфлікту інтересів немає, бо він ... підписав зі своєю ж школою протокол, що у відносинах з "Укроборонпромом" він для школи вже не директор, а представляє інтереси "Укроборонпрому"! Тобто захотів - розписався у виплатах Наглядової ради для КШЕ, коли захотів - розписався в КШЕ в отриманні, і жодного конфлікту, усе за станом душі", - іронізує журналіст.

"А що ж глава "Укроборонпрому" Гусєв, от як він прокоментував: "У середині березня керівники державних оборонних підприємств розпочали навчання у Школі інноваторів оборонної промисловості, яку заснували Укроборонпром та Київська школа економіки. Вже тоді для КSЕ під керівництвом Тимофія Милованова ця освітня програма була інвестицією у національну безпеку та розвиток України, у творення української державності. Саме тому я переконаний, що входження Тимофія Милованова до Наглядової ради Концерну посилить її роботу, допоможе якнайкраще сфокусуватися на ключовій місії Укроборонпрому – виготовляти такі зразки озброєння та військової техніки для Збройних сил України, які забезпечать інноваційний розвиток ОПК і посилення обороноздатності нашої держави", - наводить Бутусов слова Гусєва.

"Знову-таки від Гусєва - жодного слова по темі, на якій підставі замовлено дослідження без конкурсу в контори, яка жодного стосунку до оборонної промисловості не мала і не має? Чому переказ грошей збігся з призначенням глави Наглядової ради? Жодного слова. Інноваторів вони готують серед директорів підприємств! Може, ви для початку займетеся прямою своєю справою - реалістичним оборонним плануванням і своєчасним ухваленням держоборонзамовлення, яке знову зірвано і не передається підприємствам-виконавцям? Як ви можете навчити людей виготовляти зброю? Ваші "дослідження економіки безпекової галузі" потрібні "Укроборонпрому" як зайцю - стоп-сигнал. Ви просто залазите їм у кишеню за вказівкою президента Зеленського, який призначив Милованова, називайте речі своїми іменами", - констатував журналіст.

"Так от, панове, я вам хочу нагадати те, що ви не вивчили:

До повноважень Наглядової ради належать, серед іншого:

"- ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

- затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

- укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну".

Так ось це і є прямий конфлікт інтересів призначати і звільняти директора підприємства і контролювати витрати підприємства, з якого отримує доходи твоя школа економіки!

І робота в Наглядовій раді є безоплатною:

"Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах".

Так свідчить статут "Укроборонпрому", затверджений Кабміном" - зазначив журналіст.

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"Я коли всі ці порожні відмазки прочитав, згадав виставку в Абу-Дабі в лютому цього року, і стенд "Укроборонпрому" - абсолютно порожній, де крім "Стугни" від "Луча" жодних натурних зразків немає, бо не виробляє нічого конкурентного "Укроборонпром" для Близького Сходу, нічого везти, немає ні автоматизованих систем управління військами, немає безпілотників, ні оптико-електронних систем, які є на стендах усіх скільки-небудь серйозних виробників, починаючи з крихітної Естонії. Зате на стенді "Укроборонпрому" була неймовірна кількість начальників усіх мастей, які незрозуміло що продавали взагалі і незрозуміло навіщо туди летіли. І вся ця дорога делегація приїхала за гроші декількох небагатьох державних підприємств, за величезних зростаючих боргів із зарплати в концерні, за фейкового абсолютно плану виробництва, з узятими зі стелі цифрами, які ніколи не будуть виконані, з відсутністю нормального фінансування за всіма контрактами... І згадав як тягнуться вранці на роботу вервечки співробітників на багато наших держпідприємств - переважно за 50-60 і навіть за 70 років ... Це ви їм, такі красиві і солодкоголосі в кишеню залізли, це ви з умираючого виробництва собі витягли для чергової порції непотрібних презентацій, підготовлених далекими від верстатів людьми", - додав журналіст.

"І якщо є совість у безвідповідальних керівників, які на це пішли, то ви негайно розірвете цю ганебну угоду, повернете гроші і принесете вибачення трудовому колективу "Укроборонпрому". Прошу комітет з оборони Верховної Ради і Національне антикорупційне бюро дати оцінку цим діям "Укроборонпрому" і Вищої школи економіки. Прошу опублікувати тему дослідження, і назвати авторів, що там так терміново треба досліджувати і як це допоможе вирішенню проблем концерну?" - закликав журналіст.