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Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Школа Милованова отримала від

Школа Милованова отримала хабар у 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Відкритий корупційний злочин і конфлікт інтересів для НАБУ, особливо обурливо через те, що директор Київської школи економіки Тимофій Милованов і директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв наважуються виправдовувати цю аферу", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент KSE Милованов про замовлення "Укроборонпромом" дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита

"21 травня директор Київської школи економіки Тимофій Милованов був призначений указом президента членом Наглядової ради "Укроборонпрому". Однак у той же день призначення Милованова, 21 травня, в системі Прозорро було опубліковано договір між компанією "Спецтехноекспорт" - дочірнім підприємством "Укроборонпрому" і Київською школою економіки, директором якої є Тимофій Милованов.

Відповідно до тендерної документації, торги були проведені 20 травня, буквально напередодні, але конкурентів на торгах не було - закупівлю провели в одного учасника. 1,68 мільйона гривень державне підприємство заплатило приватній школі за "послуги з проведення дослідження", - нагадав Бутусов.

"Але які такі дослідження може провести Школа економіки для "Спецтехноекспорту", завдання якого - "експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуги військового і подвійного призначення"? "Спецтехноекспорт" на своєму сайті заявив, що співпрацює із 30 науково-дослідними центрами. Тож чому не оголосили конкурс? Чому провели закупівлю в одного виконавця за один день?!" - зазначив журналіст, додавши, що "в межах Київської школи економіки створено 8 дослідних центрів, які раніше не робили досліджень у сфері продажу озброєнь".

Милованов на сайті КШЕ пояснив ситуацію так: "Моїми завданнями у Наглядовій раді Укроборонпрому будуть забезпечення переговорних процесів і посилення стратегічного напрямку УОП, особливо з точки зору економіки. Пишаюся можливістю бути наступником Володимира Павловича Горбуліна на цій важливій позиції. Шкодую лише, що не зможу більше долучитись від KSE до спільних проєктів KSE і Укроборонпрому, які ми розпочали цього року. Вони стосуються аналітичного напрямку – експерти KSE готують дослідження і репорти щодо різних сфер оборонної галузі України. Тепер працюватиму в іншій якості – представлятиму інтереси Укроборонпрому. Впевнений, колеги в KSE впораються якнайкраще без мого прямого залучення".

"За доволі амбітним порівнянням Милованова з Горбуліним (з яким у них була розмова про оборонну промисловість трохи більш як дві години) і барвистими фразами криється приголомшливий факт - Милованов примудрився нічого не сказати по суті позаконкурсної закупівлі 20 травня! До чого тут якісь проєкти КШЕ - питання в тому, на якій підставі ви одноосібно отримали 1,68 мільйона за дослідження в день призначення на посаду? Чому усунули конкуренцію на тендері? Жодного слова по справі!" - акцентував Бутусов.

Також читайте: "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему

коментарях до свого допису Милованов заявив, що конфлікту інтересів немає, бо він ... підписав зі своєю ж школою протокол, що у відносинах з "Укроборонпромом" він для школи вже не директор, а представляє інтереси "Укроборонпрому"! Тобто захотів - розписався у виплатах Наглядової ради для КШЕ, коли захотів - розписався в КШЕ в отриманні, і жодного конфлікту, усе за станом душі", - іронізує журналіст.

"А що ж глава "Укроборонпрому" Гусєв, от як він прокоментував: "У середині березня керівники державних оборонних підприємств розпочали навчання у Школі інноваторів оборонної промисловості, яку заснували Укроборонпром та Київська школа економіки. Вже тоді для КSЕ під керівництвом Тимофія Милованова ця освітня програма була інвестицією у національну безпеку та розвиток України, у творення української державності. Саме тому я переконаний, що входження Тимофія Милованова до Наглядової ради Концерну посилить її роботу, допоможе якнайкраще сфокусуватися на ключовій місії Укроборонпрому – виготовляти такі зразки озброєння та військової техніки для Збройних сил України, які забезпечать інноваційний розвиток ОПК і посилення обороноздатності нашої держави", - наводить Бутусов слова Гусєва.

"Знову-таки від Гусєва - жодного слова по темі, на якій підставі замовлено дослідження без конкурсу в контори, яка жодного стосунку до оборонної промисловості не мала і не має? Чому переказ грошей збігся з призначенням глави Наглядової ради? Жодного слова. Інноваторів вони готують серед директорів підприємств! Може, ви для початку займетеся прямою своєю справою - реалістичним оборонним плануванням і своєчасним ухваленням держоборонзамовлення, яке знову зірвано і не передається підприємствам-виконавцям? Як ви можете навчити людей виготовляти зброю? Ваші "дослідження економіки безпекової галузі" потрібні "Укроборонпрому" як зайцю - стоп-сигнал. Ви просто залазите їм у кишеню за вказівкою президента Зеленського, який призначив Милованова, називайте речі своїми іменами", - констатував журналіст.

"Так от, панове, я вам хочу нагадати те, що ви не вивчили:

До повноважень Наглядової ради належать, серед іншого:

"- ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

- затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

- укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну".

Так ось це і є прямий конфлікт інтересів призначати і звільняти директора підприємства і контролювати витрати підприємства, з якого отримує доходи твоя школа економіки!

І робота в Наглядовій раді є безоплатною:

"Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах".

Так свідчить статут "Укроборонпрому", затверджений Кабміном" - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського

"Я коли всі ці порожні відмазки прочитав, згадав виставку в Абу-Дабі в лютому цього року, і стенд "Укроборонпрому" - абсолютно порожній, де крім "Стугни" від "Луча" жодних натурних зразків немає, бо не виробляє нічого конкурентного "Укроборонпром" для Близького Сходу, нічого везти, немає ні автоматизованих систем управління військами, немає безпілотників, ні оптико-електронних систем, які є на стендах усіх скільки-небудь серйозних виробників, починаючи з крихітної Естонії. Зате на стенді "Укроборонпрому" була неймовірна кількість начальників усіх мастей, які незрозуміло що продавали взагалі і незрозуміло навіщо туди летіли. І вся ця дорога делегація приїхала за гроші декількох небагатьох державних підприємств, за величезних зростаючих боргів із зарплати в концерні, за фейкового абсолютно плану виробництва, з узятими зі стелі цифрами, які ніколи не будуть виконані, з відсутністю нормального фінансування за всіма контрактами... І згадав як тягнуться вранці на роботу вервечки співробітників на багато наших держпідприємств - переважно за 50-60 і навіть за 70 років ... Це ви їм, такі красиві і солодкоголосі в кишеню залізли, це ви з умираючого виробництва собі витягли для чергової порції непотрібних презентацій, підготовлених далекими від верстатів людьми", - додав журналіст.

"І якщо є совість у безвідповідальних керівників, які на це пішли, то ви негайно розірвете цю ганебну угоду, повернете гроші і принесете вибачення трудовому колективу "Укроборонпрому". Прошу комітет з оборони Верховної Ради і Національне антикорупційне бюро дати оцінку цим діям "Укроборонпрому" і Вищої школи економіки. Прошу опублікувати тему дослідження, і назвати авторів, що там так терміново треба досліджувати і як це допоможе вирішенню проблем концерну?" - закликав журналіст.

Школа Милованова отримала від Укроборонпрому хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6143
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26.05.2021 15:32
+26
Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5529
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26.05.2021 15:35
+14
Вот здесь браво, господин Бутусов!
Пощечина вышла громкая этому Гурвинеку ушастому с косяком.
И, главное, по делу.
Вот, не уважаю Игоря Валерича, но как тут не вспомнить его характеристику этого субъекта...
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26.05.2021 15:58
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Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6143
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26.05.2021 15:32 Відповісти
зато ЗЕленский не барыга и не крадет Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5896
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26.05.2021 15:37 Відповісти
Он не крадет, а тырит или пионерит. Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7261
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26.05.2021 16:13 Відповісти
ПОРА ВЖЕ ДУМАТЬ ПРО ДОЛЮ УКРАЇНИ, А НЕ БАРИГ.
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26.05.2021 18:52 Відповісти
Нехорошо как-то... А еще в США обучался. Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7729
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26.05.2021 15:32 Відповісти
в США прививок от воровства не делают
хотя, не мешало бы Пфайзеру заняться..... Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5935
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26.05.2021 15:39 Відповісти
Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5529
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26.05.2021 15:35 Відповісти
Это только верхнюю часть айсберга копнули Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5314 Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5314 Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5314
Эхе-хе-хе, жесть жестяная!
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26.05.2021 18:19 Відповісти
одним словом "соросятник"
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26.05.2021 15:39 Відповісти
Какое отношение имеет Милованов к Соросу? В штатах учатся почти все малолетние из семей российских чиновников и депутатов. Даже дочка Великого Пу, училась на западе, замужем за голландцем и живет в Нидерладах. Дочка Пу, тоже "соросятеица"?
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26.05.2021 19:44 Відповісти
зачем дочку кремлевского "ку ,,," в пример приводишь ?Разве дочка "ку -пу тьфу" училась в школе Милованова,? Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1952
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26.05.2021 20:37 Відповісти
Ну тут даже Порошенко нигде не вспоминается - это Зебилам не интересно.
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26.05.2021 15:40 Відповісти
Это точно, при фамилии Порошенко не только зебилы, по и рашотролли сбегаются.
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26.05.2021 15:47 Відповісти
Бутусов , иди в президенты . А там , если что , сразу на кол .
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26.05.2021 15:41 Відповісти
та щасссс..= туда, по-нормальному, должны пойти все предыдущие+настоящий)))-, а Юра будет всегда среди всех лучшим!!))
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26.05.2021 15:46 Відповісти
Вот здесь браво, господин Бутусов!
Пощечина вышла громкая этому Гурвинеку ушастому с косяком.
И, главное, по делу.
Вот, не уважаю Игоря Валерича, но как тут не вспомнить его характеристику этого субъекта...
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26.05.2021 15:58 Відповісти
"Киевская школа экономики"
Наука об экономике, бывает двух типов: Общая и Киевская...*)
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26.05.2021 16:02 Відповісти
Еще круче Трускавецкая. Таких "спецов" навыпускала ....
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26.05.2021 16:14 Відповісти
це ота шаражмонтажконтора, що в колишній фірмі Зубицького?
те місце просто-таки притягує пройдисвітів...
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26.05.2021 19:27 Відповісти
Так пускай друг на друга в суд попадут. Один за клевету а второй в НАБУ доки. Чтобы оба не сотрясали воздух. А то так получается, что любой журналист может сказать например что Порошенко вор, Зеленский Вор, Кучма Вор, и не нести никакое ответсвенности кроме как вранье в массы и пропаганду
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26.05.2021 16:03 Відповісти
Это свой сукин сын ему положено за наш счет жить.
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26.05.2021 16:07 Відповісти
Дебил-дебилом, а "губа не дура"©.
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26.05.2021 16:10 Відповісти
"Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".Источник: https://censor.net/ru/n3267625

ххх
Т.е. "Укроборопром" якобы дал взятку школе экономики Милованова в день назначения последнего членом наблюдательного совета предпоследнего?
Т.е. Милованов упирался, а его взяткой стимулировали? Ни у кого нткакого диссонанса не возникает?
У меня вопрос: а министерство обороны не стимулировало случайно таким образом п. Бутусова когда он шел в советники министра обороны?
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26.05.2021 16:14 Відповісти
Валера Дудкин с цифрами, не нужно тут включать "зеленого лидера современности" и тупо тупить, делая вид, что чего-то недоперепонял Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8430 Бутусов говорит о том, что УкрОборонПром перечислил бизнес-школе Милованова 1.68 миллиона грн.= 61 000 $ за типа некое "исследование", при этом Милованов одновременно является и директором бизнес-школы и представителем УОП Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1796 то есть бабло просто "отмыли" ... заплатили сами себе ... шонеясно???
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26.05.2021 20:50 Відповісти
Наверно, все-таки не взятка, а хищение с использованием служебного положения.
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26.05.2021 21:29 Відповісти
Валера, твой коммент - убогий, да что там, он просто жах
Запомни свой ник обновленный: Валера у меня в штанах... Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7908
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26.05.2021 23:51 Відповісти
Зебіли! Кого ви до влади нам привели? Як ще три роки ось все це терпіти? Не уявляю...
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26.05.2021 16:20 Відповісти
зара вони тебе оберуть президентом я самого вередливого...
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26.05.2021 16:21 Відповісти
А мене то за шо? Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1240
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26.05.2021 17:11 Відповісти
Хтось барижить на краві
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26.05.2021 16:33 Відповісти
Ой , а кто в Украине не ворует , ну кроме Бутусова Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5539 Это тянется , уже 30-ть лет , любой чиновник , прейдя во власть , начинает воровать и отстегивать ,что то на верх Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1152 было исключение 14, 15 ,16 -е годы Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2214 А теперь при зеленых опять понеслось , пришли Брежневские дети , родители их так воспитали Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8739
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26.05.2021 17:05 Відповісти
Исключений небыло. Небыло совсем.
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26.05.2021 18:41 Відповісти
Неужели никто не видит, что Милованов далек от производства(ТЕМ БОЛЕЕ -ВОЕННОГО). И с такими людьми Вы хотите хотите возродить "Укроборонпром". Да и Гусев от него далеко не отстал. Должны руководить опытные профессионалы, а не люди, прослушавшие платные , любые курсы в США.
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26.05.2021 18:33 Відповісти
Поставте в ряд Зеленского, Гусева и Милованова, посмотрите на их дебильные рожи и поймете, что нашей оборонке полный пи@дец.
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26.05.2021 18:40 Відповісти
Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6395 С официальным заявлением в соответствующий орган и палка о двух концах. Вагнеровцев согласно купленныым билетам в воздушное судно международнх авиалиний - для оценки спецоперации Туском и Соловьевм.
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26.05.2021 18:53 Відповісти
вкотре можу привітати 73% імбецилів; лише Бог знає, скільки іще разів доведеться їх вітати з черговим "досягненням" "найвидатнішого пі@ара **********"...
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26.05.2021 19:18 Відповісти
Школа Милованова отримала від "Укроборонпрому" хабар у 1,68 млн грн у день його призначення членом наглядової ради, - Бутусов - Цензор.НЕТ 299
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26.05.2021 19:44 Відповісти
Нельзя тут не поддержать Бутусова. Как говаривал Виктор Андреич- " а ти йому той законопроект візьми і в морду і в морду".
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26.05.2021 19:47 Відповісти
 
 