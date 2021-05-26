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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Лукашенко (2309) літак (1996) Украерорух (32) Швейцарія (392) Протасевич Роман (296)

Повідомлень про нестандартну ситуацію і зміну плану польоту не було, - керівник "Украероруху" Ярмак про звинувачення Лукашенка у відмові України прийняти літак Ryanair

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повідомлень про нестандартну ситуацію і зміну плану польоту не було, - керівник

Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України повідомлень про нестандартну ситуацію на борту не було. Запити на зміну плану польоту також не надходили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник "Украероруху" Андрій Ярмак заявив у коментарі РБК-Україна.

Ярмак підкреслив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур.

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"Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху "Украероруху" з жодних джерел не надходило", - зазначив очільник компанії.

За його словами, упродовж 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та рекомендованою практикою ІСАО.

Як повідомлялося, 26 травня "президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії. При цьому він стверджує, що Україна нібито відмовила прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку.

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ. Чому ті, хто зараз страждають і ридають, не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?" - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+13
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 8316
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26.05.2021 16:07
+10
Забрехався картофельник так що вже не знає що городити
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26.05.2021 16:08
+10
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 36

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 7118
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26.05.2021 16:15
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Вот ведь неправильные пчелы собрались!
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 7872
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26.05.2021 16:04 Відповісти
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 8316
показати весь коментар
26.05.2021 16:07 Відповісти
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 36

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 7118
показати весь коментар
26.05.2021 16:15 Відповісти
У звичайних громадян Північної Кореї немає інтернету, а також грошей і закордонних паспортів для подорожей Але вийшло смішно, лайк.
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26.05.2021 18:02 Відповісти
Забрехався картофельник так що вже не знає що городити
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26.05.2021 16:08 Відповісти
Бімба появилась в повітряному просторі України?
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26.05.2021 16:08 Відповісти
да, правый сектор закинул
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26.05.2021 16:21 Відповісти
ну так не в рбк-украина или в фейсбук это надо давать, а официально, нотой от дипломатов. чтобы как в лондонском суде - солгал в одном, даже не главном факте - проиграл дело. тыкать их в ссаные тряпки где только можно.
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26.05.2021 16:09 Відповісти
почему эти сволочи не приняли самолет? ведь их никто не просил принимать, а они не приняли! гады!
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26.05.2021 16:10 Відповісти
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 6471
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26.05.2021 16:16 Відповісти
Прям щас -- чистые небеса...

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 8845
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26.05.2021 16:17 Відповісти
ясный перец. колхозный таракан заврался, но это еще не дно.
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26.05.2021 16:19 Відповісти
А не много ли чести комментировать шизофренические бредни колхозного недофюрера?
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26.05.2021 16:21 Відповісти
В устах Лукашенки термин "принять" означает то, что он значит на воровском жаргоне.
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26.05.2021 17:01 Відповісти
Поки що цьому єрмаку довіряю, Тим більше, він - Ярмак
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26.05.2021 17:53 Відповісти
Членам зеленой команды доверять нельзя. С Украэрорухом он делает то же, что и более статусный однофамилец с Украиной.
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26.05.2021 18:48 Відповісти
бульбоупырь брешет и тонет в своей брехне... оно по другому не может и не умеет...
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26.05.2021 23:30 Відповісти
 
 