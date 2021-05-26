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Новини Економіка
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економіка (714) Денис Шмигаль (2707)

У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у фінансовій діяльності середніх і великих компаній спостерігається позитивна динаміка відновлення економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За його словами, в першому кварталі цього року фінансові результати таких компаній - одні з кращих за останні 5 років.

Шмигаль додав, що вже в другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

Крім того, глава уряду зазначив, що експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%, або на 3 млрд доларів порівняно з 2020 роком.

Читайте також: ВВП України в I кв. 2021 року знизився на 2% щодо I кв. 2020-го, - Держстат

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
сказочники и клоуны
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26.05.2021 16:13
+8
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3908
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26.05.2021 16:22
+5
Для баранов, вполне подходит.
Потому что бараны забудут это заявление уже завтра.
А ближе к второму кварталу 21 года, можно будет новую брехню сочинить.
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26.05.2021 16:16
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сказочники и клоуны
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26.05.2021 16:13 Відповісти
Для баранов, вполне подходит.
Потому что бараны забудут это заявление уже завтра.
А ближе к второму кварталу 21 года, можно будет новую брехню сочинить.
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26.05.2021 16:16 Відповісти
Ну собственно уже сочиняют, тк второй квартал уже идет...
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3192
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26.05.2021 16:19 Відповісти
Он временщик, ему пофиг Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9455
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26.05.2021 16:19 Відповісти
Это будет в рамках старта экономического прорыва имени Зеленского или еще нет?
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26.05.2021 16:16 Відповісти
Дожили до "светлых" дней.
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26.05.2021 16:20 Відповісти
Нью-Васюки 2.0.
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26.05.2021 16:21 Відповісти
Гос.стат,только в прошлую неделю отчитался! Падение экономики в первом квартале 2.5% !!! Нац.банк,ухудшил прогнох ,до 3-3.5 % во втором квартале.А у этого устойчивый рост? Что вы там курите?
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26.05.2021 16:21 Відповісти
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3908
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26.05.2021 16:22 Відповісти
У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8066 У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4412
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26.05.2021 16:34 Відповісти
Комунизм к 2025 году построют?
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26.05.2021 16:23 Відповісти
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики...

Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2689
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26.05.2021 16:24 Відповісти
ця пісня не нова, починається ізнова....
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26.05.2021 16:24 Відповісти
неа
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26.05.2021 16:24 Відповісти
Послать бы этго шмыгаля подальше, устойчиво !
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26.05.2021 16:27 Відповісти
І знову плісняві мрії про неосяжне майбутнє і локшина на вуха лохторату.
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26.05.2021 16:27 Відповісти
Складається враження що там курять явно не айкос.
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26.05.2021 16:28 Відповісти
Оу май Гот! Нарешті!!!
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26.05.2021 16:28 Відповісти
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1268
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26.05.2021 16:29 Відповісти
Опять-4% и 500 000-рабочих мест? У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9952
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26.05.2021 16:45 Відповісти
На устойчивый тренд выйдем через полтора года после импичмента. Очередные выборы в нашей стране уже не проканают.
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26.05.2021 17:22 Відповісти
Кінець епохи бідності переноситься з 8-00 01.06.2021 р. на 10-00 01.06.2021 р.
.ля буду. шмигаль.
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27.05.2021 10:07 Відповісти
Мається на увазі криза з-за корони, яку натягнув на бошку зелений папуга???
Так щоби криза скінчилась, тре папугу у клітку посадити...
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29.05.2021 16:47 Відповісти
 
 