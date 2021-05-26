УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8033 відвідувача онлайн
Новини Політика України Боротьба з корупцією
12 375 108
Зеленський (17459) корупція (4071) Президент (753)

Команда Зеленського опублікувала досягнення президента в боротьбі з корупцією. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Команда Зеленського опублікувала досягнення президента в боротьбі з корупцією. СПИСОК

Команда президента Володимира Зеленського перерахувала його досягнення в боротьбі з корупцією за два роки президентства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Команда Зеленського повідомила в Facebook.

Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":

  • повернути відповідальність за незаконне збагачення;
  • запустити Вищий антикорупційний суд;
  • реформувати органи прокуратури;
  • підписати закон щодо заохочення та захисту викривачів корупції;
  • зберегти електронне декларування попри опір старих еліт;
  • почати перезавантаження Конституційного Суду України;
  • внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також читайте: Поділ бізнесу і влади - єдиний рецепт деолігархізації, - СКМ про боротьбу з корупцією

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+67
...бу-га-га Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 6352
Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 1701
показати весь коментар
26.05.2021 16:24
+54
Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 7118
показати весь коментар
26.05.2021 16:36
+42
Нічого ви не зробили... сіли на потоки, продаєте посади.
показати весь коментар
26.05.2021 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дурделик 😆😆😆
показати весь коментар
26.05.2021 21:03 Відповісти
Зачем так, надо было рассказывать про провалы Порошенко.
показати весь коментар
26.05.2021 21:21 Відповісти
Да ты шо? Серьезно?
показати весь коментар
26.05.2021 22:27 Відповісти
интересно, где оно складирует содержимое сумок, которые каждый день кладут в багажник охранники президента?
показати весь коментар
26.05.2021 23:33 Відповісти
Зеленая брехня!
- вернуть ответственность за незаконное обогащение- если бы не приняли тупую зеленую поправку, то не пришлось бы возвращать--все бы и так работало!---обос-ались .

- запустить Высший антикоррупционный суд--- БРЕХНЯ, полностью ВСЯ работа по ВАСУ была сделана при Порохе!

- реформировать органы прокуратуры---в который раз ?БРЕХНЯ! Они ДО вас уже были реформированы, вы просто убрали неугодных.

- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции---закон не работает, когда Лерос сообщил о коррупции---на него открыли уголовное дело! больше желающих нет)))

- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит---это что за достижение "сохранить"??? электронное декларирование сделано при прежней власти!

- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины---БРЕХНЯ! Нелепое "увольнение" ранее нужного ослу тупицкого не есть перезагрузка суда!Чмо само назначило тупицкого, когда нужно было незаконно Раду распустить, а теперь героически с ним борется)))

- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева- ГЕРОИЧЕСКИЙ поступок!!! Депутаты тоннами вносят те законопроекты, а толку...
показати весь коментар
27.05.2021 01:29 Відповісти
хорошо. правильно.
показати весь коментар
27.05.2021 06:21 Відповісти
Внесення законопроекту в ВР записали у досягнення, лол)
Скоро досягненням буде просто вихід найвеличнішого на робоче місце.
показати весь коментар
27.05.2021 09:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 