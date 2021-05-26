Команда Зеленського опублікувала досягнення президента в боротьбі з корупцією. СПИСОК
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Команда президента Володимира Зеленського перерахувала його досягнення в боротьбі з корупцією за два роки президентства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Команда Зеленського повідомила в Facebook.
Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":
- повернути відповідальність за незаконне збагачення;
- запустити Вищий антикорупційний суд;
- реформувати органи прокуратури;
- підписати закон щодо заохочення та захисту викривачів корупції;
- зберегти електронне декларування попри опір старих еліт;
- почати перезавантаження Конституційного Суду України;
- внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.
Топ коментарі
+67 Топ Ган
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+54 Роман с камнем
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+42 Виктор Ле
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Будь ласка, зачекайте...
- вернуть ответственность за незаконное обогащение- если бы не приняли тупую зеленую поправку, то не пришлось бы возвращать--все бы и так работало!---обос-ались .
- запустить Высший антикоррупционный суд--- БРЕХНЯ, полностью ВСЯ работа по ВАСУ была сделана при Порохе!
- реформировать органы прокуратуры---в который раз ?БРЕХНЯ! Они ДО вас уже были реформированы, вы просто убрали неугодных.
- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции---закон не работает, когда Лерос сообщил о коррупции---на него открыли уголовное дело! больше желающих нет)))
- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит---это что за достижение "сохранить"??? электронное декларирование сделано при прежней власти!
- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины---БРЕХНЯ! Нелепое "увольнение" ранее нужного ослу тупицкого не есть перезагрузка суда!Чмо само назначило тупицкого, когда нужно было незаконно Раду распустить, а теперь героически с ним борется)))
- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева- ГЕРОИЧЕСКИЙ поступок!!! Депутаты тоннами вносят те законопроекты, а толку...
Скоро досягненням буде просто вихід найвеличнішого на робоче місце.