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Сектор Гази (168) евакуація (1928) Кулеба Дмитро (3174)

109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба

Зараз евакуйовані громадяни перебувають у Каїрі, в цілковитій безпеці, і найближчим часом вилетять до Києва.

Про це повідомив у Твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сектор Гази. Ми успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії. Вони вже в безпеці в Каїрі і скоро вилетять до Києва. Україна і Єгипет доклали величезних зусиль для надання коридору безпеки. Операцію двічі відкладали, але ми зробили її", - написав Кулеба.

За його словами, Україна однією з перших успішно виконала міжнародну гуманітарну місію з евакуації громадян трьох країн із Гази.

"Ми ніколи не кидаємо своїх громадян і допомагаємо партнерам. Вдячний Єгипту і всій українській дипломатичійї команді за успішну співпрацю", - додав Кулеба.

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Топ коментарі
+20
это кацапский штамп про своих не бросаем... Зебилы как раз своих и бросают. Особенно Сержанта Журавля свои, блд, не бросают....
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26.05.2021 16:35
+14
напоминаю как говнокомандующий бросил солдата умирать
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26.05.2021 16:35
+13
Свои дома сидят, а не в секторе Газа....
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26.05.2021 16:34
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Свои дома сидят, а не в секторе Газа....
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26.05.2021 16:34 Відповісти
Очень жаль, что для Зеленского Ярослав Журавель оказался " НЕ СВОИМ"....
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26.05.2021 17:27 Відповісти
хоч і дома сидів, в країні.
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26.05.2021 19:11 Відповісти
вот сук. Свои дома сидят - телевизор смотрят 109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3769
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26.05.2021 16:34 Відповісти
" Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба"
- кроме тех кто не забашляет 109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5246
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26.05.2021 16:34 Відповісти
это кацапский штамп про своих не бросаем... Зебилы как раз своих и бросают. Особенно Сержанта Журавля свои, блд, не бросают....
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26.05.2021 16:35 Відповісти
Отже сержант Журавель був не їхній. Своїх вони таки не кидають. Татаров, Єрмак, Тищенко.... Не бреше Кульбаба.
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26.05.2021 17:20 Відповісти
с теми своими и чужие не нужны
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26.05.2021 16:34 Відповісти
напоминаю как говнокомандующий бросил солдата умирать
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26.05.2021 16:35 Відповісти
сотни и сотни бросил. в котлах.
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27.05.2021 06:20 Відповісти
Пистишь. кулеба. Когда коронавирус начался, сколько граждан Украины вы бросили за границей? Без денег, без поддержки, без указаний что делать и сколько ждать. Были одни бубочкины обещания про мифические самолеьты эвакуаторы.
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26.05.2021 16:36 Відповісти
От ты брешешь - за собачкое цельный самолёт посылали 109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1622
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26.05.2021 17:27 Відповісти
В "секторе газа" то да..... "свои"!....
А на нейтральной полосе на Донбассе - НЕ СВОИ?!!!
Или думаете мы забыли, как вы их БРОСАЛИ?!
109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8677
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26.05.2021 16:37 Відповісти
чего? кого? брехло.
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26.05.2021 16:37 Відповісти
Эко их занесло..
"Толя: - Папа, а там наші билі?

Опанас (гладить Толю по голові): - Билі, оні всюду билі..." (С)
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26.05.2021 16:38 Відповісти
Родина тебя не забудет. Но и не вспомнит.
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26.05.2021 16:38 Відповісти
делаем вывод . Журавель для них не свой
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26.05.2021 16:38 Відповісти
А свої то ХТО ?
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26.05.2021 16:44 Відповісти
в косоворотках
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26.05.2021 17:01 Відповісти
Нафига? Уже 6 дней как закончилась война. Может нужно было тогда когда израильтяне каждый день мирных сотнями ложили?
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26.05.2021 16:53 Відповісти
Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба
===============
Кроме тех, кто воюет. Подонки циничные.
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26.05.2021 17:00 Відповісти
А еще им надо каждому по квартире в Киеве подарить
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26.05.2021 18:59 Відповісти
И нах... они здесь нужны????
Как бойцы на передовой погибают, то хрен кого из руководства найдешь, что бы организовать спасательную операцию, а как вывозить всякий чуркистан, то они впереди всего мира. Твари.
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26.05.2021 19:25 Відповісти
Хіба що тих, кого кидаємо на передовій помирати від ран. Суки.
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26.05.2021 21:13 Відповісти
Своих они не бросают.
А украинцев можна.
Потому на совет НАТО вас и не приглашают, слуги своего народа.
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27.05.2021 00:39 Відповісти
Врёт этот пупсик, бросают всегда и везде. Проверено лично.
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18.08.2021 01:55 Відповісти
 
 