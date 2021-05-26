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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Лукашенко (2309) Кизим Ігор (24) Протасевич Роман (296)

Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим

Спецоперація з затримання в Білорусі журналіста Романа Протасевича була проведено не спонтанно, рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

На запитання, наскільки самостійно діяла Білорусь, Кизим відповів:

"Я відверто скажу - на моїй практиці не тільки в Білорусі, а за всю дипломатичну кар'єру це перший випадок, коли зупиняється літак у такий спосіб. Очевидно, що рішення приймалося на самому високому рівні, про це ніхто іншого не каже. Рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком після того, як йому відповідні структури доповіли про необхідність такого кроку і таке інше. Очевидно, що операція була проведена не спонтанно, вона готувалася. Рішення приймалося, наскільки самостійно я не знаю, але те, що першою особою - це точно, і це доведено. Самим Олександром Лукашенком".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+5
Посол домой хочет. Задолбала его эта Беларусь))). А в связи с таким заявлением, чокнутый диктатор его точно вышлет. Понятно, что посол не может этого не понимать.
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26.05.2021 16:43
+2
Ну це давно всім зрозуміло. Зараз у нього взагалі дах поїхав. Але вражає кількість погані в погонах, яка із задоволенням гвалтує, піддає тортурам, вбиває невинних людей. Скільки біологічного сміття серед, так званих правоохоронців. Я вважаю, що треба заборонити в'їзд в нормальні країни співробітників білоруської поліції та їх сімей.
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26.05.2021 16:54
+1
там картоплю копають за помахом руки, а тут акт терору. Колись каддафі, будучи в поганому настрої через боротьбу з загниваючим Заходом, віддав наказ підірвати літак. Це вже потім підривачів посадили, гроші заплатив жертвам. Але все таки в рідному селі родичі вбили витягнули з нори і кинули на площі. А такий був завзятий друг двох фюрерів.
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26.05.2021 16:50
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Ну це давно всім зрозуміло. Зараз у нього взагалі дах поїхав. Але вражає кількість погані в погонах, яка із задоволенням гвалтує, піддає тортурам, вбиває невинних людей. Скільки біологічного сміття серед, так званих правоохоронців. Я вважаю, що треба заборонити в'їзд в нормальні країни співробітників білоруської поліції та їх сімей.
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26.05.2021 16:54 Відповісти
Посол домой хочет. Задолбала его эта Беларусь))). А в связи с таким заявлением, чокнутый диктатор его точно вышлет. Понятно, что посол не может этого не понимать.
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26.05.2021 16:43 Відповісти
Главное чтоб не по частям выслал...
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26.05.2021 16:56 Відповісти
Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко
Украинского посла в Беларуси нужно срочно менять! -- у него причинное со следственным не связывается...

...и это доказано. Самим Игорем Кизимом...*)
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26.05.2021 16:46 Відповісти
А идею и петрова с бошировым подкинуло само собой ху@ло, теперь все пазлы складываются
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26.05.2021 16:48 Відповісти
кто бы сомневался
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26.05.2021 16:50 Відповісти
там картоплю копають за помахом руки, а тут акт терору. Колись каддафі, будучи в поганому настрої через боротьбу з загниваючим Заходом, віддав наказ підірвати літак. Це вже потім підривачів посадили, гроші заплатив жертвам. Але все таки в рідному селі родичі вбили витягнули з нори і кинули на площі. А такий був завзятий друг двох фюрерів.
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26.05.2021 16:50 Відповісти
тварина
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26.05.2021 16:57 Відповісти
Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 4154 Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 7748
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26.05.2021 17:11 Відповісти
Шкірка вичинки не стоїть. Вигода вусатого таракана від захоплення журналіста непорівнянна з економічними втратами Білорусі від санкцій та ізоляції. Бульбаський недофюрер прорахувався. Вірніше, не сподівався на таку реакцію Заходу.
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26.05.2021 17:18 Відповісти
Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко".Источник: https://censor.net/ru/n3267646

А хто відслідковував "клієнта" , а хто ще з ним летів - 3-4 чоловіка - пропали після посадки крім задержаних Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 5837
Це були спецслужби Білорусії ?
Чи спецслужби більш "фахового президента" - той тільки де не влізе ?
Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 9745
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26.05.2021 19:39 Відповісти
Лука рішень не приймає - він лише виконує команди Пуйла.
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26.05.2021 17:47 Відповісти
Протасевичу дуже пощастить якщо Ху.ло вирішить використати його на перемовинах із Байденом... Бо якщо його використають для повної ізоляції Лукашенко від світу, то можливостей вбити людини на території Білорусі у Ху.ла безліч.
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26.05.2021 18:53 Відповісти
Да сколько можно об этом уроде лукашенко вспоминать. Посмотрите, сами белорусы, как терпилы помалкивают. Соплями утираются. Нет воли у них быть свободными. Жалкие потомки, великих предков. Предков, которые воевали и победили фашизм. А сейчас белорусь, страна берущая свое начало в 800 годах, жалкое подобие северной кореи.
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26.05.2021 22:25 Відповісти
 
 