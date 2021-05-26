Агентство авіабезпеки ЄС радить авіакомпаніям обходити Білорусь через сумніви в здатності здійснювати безпечні аеронавігаційні послуги

Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряного простору Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій. Причина такої рекомендації - сумніви в повазі Мінська до міжнародних правил цивільної авіації.

Відповідну заяву EASA цитує Reuters.

"Обставини, пов'язані з цією акцією (примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську - ред.), викликають серйозні сумніви в повазі Білорусі до міжнародних правил цивільної авіації", - зазначили в EASA.

Зазначається, що дії, вчинені владою Білорусі, створили підвищений ризик безпеки для польоту літака Ryanair і "ставлять під сумнів здатність Білорусі надавати безпечні аеронавігаційні послуги".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.