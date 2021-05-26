17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники
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Увечері 25 травня в Мінську 17-річний Дмитро Стаховський, фігурант кримінальної справи за участь у "масових заворушеннях" 9-11 серпня 2020 року, покінчив життя самогубством, стрибнувши з 16-поверхової будівлі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна".
Хлопець перед самогубством опублікував пост в соцмережі "ВКонтакте", в якому пояснює свій вчинок кримінальним переслідуванням через участь в мітингах: "Винуватий у тому слідчий комітет".
Відомо, що Дмитро був сиротою, жив у гуртожитку. Саме співробітники цього гуртожитку вказали на хлопця як на учасника акцій протесту, після чого він став фігурантом кримінальної справи за ст. 293 КК. Відомо, що вдень 25 травня він був на допиті у цій справі. У своєму пості хлопець зазначив: "Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися".
Будь ласка, зачекайте...
кусень хліба ніколи не замінить волі.
Позор убийцам!!!
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сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста
Чтобы не прибегать к более радикальным действиям относительно Лукашенко
Коля, чмо ты малолетнее, усвой истину: за деяния твоего папаши народ будет мстить тебе. Твоя судьба очень незавидная
Слова выглядят слишком искренне, чтобы это была подделка + убийство. Но, с другой стороны, как-то странно : сам пишет, что это не выход, что надо жить, и сам же поступает наоборот. Как-то не укладывается в логику того, что он написал . . .
Может всё-таки убили парня ?