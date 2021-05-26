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17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Увечері 25 травня в Мінську 17-річний Дмитро Стаховський, фігурант кримінальної справи за участь у "масових заворушеннях" 9-11 серпня 2020 року, покінчив життя самогубством, стрибнувши з 16-поверхової будівлі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна".

Хлопець перед самогубством опублікував пост в соцмережі "ВКонтакте", в якому пояснює свій вчинок кримінальним переслідуванням через участь в мітингах: "Винуватий у тому слідчий комітет".

Відомо, що Дмитро був сиротою, жив у гуртожитку. Саме співробітники цього гуртожитку вказали на хлопця як на учасника акцій протесту, після чого він став фігурантом кримінальної справи за ст. 293 КК. Відомо, що вдень 25 травня він був на допиті у цій справі. У своєму пості хлопець зазначив: "Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися".

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17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники 01
17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
тільки кому це тепер треба...
кусень хліба ніколи не замінить волі.
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26.05.2021 17:33
+23
А вообще, дороги хорошие и медицина
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26.05.2021 17:32
+18
17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 372217-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8164 17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2079
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26.05.2021 17:35
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А вообще, дороги хорошие и медицина
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26.05.2021 17:32 Відповісти
тільки кому це тепер треба...
кусень хліба ніколи не замінить волі.
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26.05.2021 17:33 Відповісти
Любимый довод нашей ваты про усатого поца...
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26.05.2021 18:15 Відповісти
17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 372217-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8164 17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2079
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26.05.2021 17:35 Відповісти
Мое мнение: текст надуман и не написан убиенным!
Позор убийцам!!!
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26.05.2021 17:50 Відповісти
Ти за все це ще відповіси, вусата мерзото
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26.05.2021 17:36 Відповісти
с Лукой все понятно . он ***** . надеюсь и наказание понесет . а с этими как ? " сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста " 17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 536
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26.05.2021 17:40 Відповісти
Вот поэтому Майдан всегда должен заканчиваться победой протестующих ,а не марзот доносчиков...
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26.05.2021 18:17 Відповісти
Парубка довели до суїциду білоруський однодумці українських фанатів хазяйновитого калгаспника.
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26.05.2021 17:38 Відповісти
Вообще в доносчиков нужно на улице какашками кидаться и помоями их обливать
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26.05.2021 17:41 Відповісти
как то слышал что в штатах , так принято и в европе тоже , может ошибаюсь конечно ....но тут такое писали люди , а на цензоре ,как известно, шо попало не напишут
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26.05.2021 17:45 Відповісти
и шо..в штатах стучат на тех кто участвует в митингах 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3023
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26.05.2021 17:48 Відповісти
До какого ужаса довел страну Лукашенко. Гореть ему в Аду со всеми своими прихвоснями и ублюдками!
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26.05.2021 17:45 Відповісти
Если народ его любит,то пусть терпят. Они хотели в ссср ,они уже там.
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26.05.2021 17:55 Відповісти
А мерзких террористов скинуть с 16 этажа. Весь мир на радостях месяц будет гудеть
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26.05.2021 17:45 Відповісти
насчет митингов , не знаю, я про доносительство как таковое, если можно так сказать даже про "институт доносительства" в целом и его уровень.
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26.05.2021 17:51 Відповісти
есть доносительство..а есть предупреждение о преступлении..в данной статье речь идет о митингах..
---------
сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста
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26.05.2021 17:54 Відповісти
ну как то витеевато, предупреждение о преступлении , даже можно сказать "о возможном" преступлении" и донос - типа как речь вишинского , а есть еще понятие несообщения о преступлении , то есть недоносительство 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 346 ну ладно , ладно , я не в коем случае не спорю.....а то тут ща юристы особенно американско-европейские будут возмущенно кричать 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1693
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26.05.2021 18:00 Відповісти
папуколи скинуть нафик с 16-го этажа
Чтобы не прибегать к более радикальным действиям относительно Лукашенко
Коля, чмо ты малолетнее, усвой истину: за деяния твоего папаши народ будет мстить тебе. Твоя судьба очень незавидная
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26.05.2021 18:00 Відповісти
17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2892 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 192
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26.05.2021 18:03 Відповісти
бульбущеску скаже що то був охєнт біндєро-цру який не витримав мук совєсті перед "савєцкой родіной"...вибачте за цинізм перед померлим
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26.05.2021 18:17 Відповісти
Напрасно.Всё можно поправить кроме смерти.Никогда не стоит отчаиваться.
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26.05.2021 18:38 Відповісти
Не далее как в августе прошлого года лысое чмо справа прилюдно пожалело, что лысое чмо слева - не украинский президент. Как здоровье, Дим? Стул нормальный? Теперь ты по уши в нём. Теперь этот мальчик - и на твоей совести тоже. Если она вообще есть у такой гниды, как ты.

17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3186
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26.05.2021 18:43 Відповісти
Откуда у него , он же го"дон
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27.05.2021 12:40 Відповісти
вот дурень то а.. Взял себя и того.... нет что бы какую то сволочь с собой туда захватить. ИМХО все ихнее кгб вонючее нужно просто сжечь до тла. Почему молодняк должен уступать место, всякой ватной швали?
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26.05.2021 18:54 Відповісти
Не думаю що це він писав... занадто все правильно
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26.05.2021 19:00 Відповісти
Парня жаль. Трагедия.

Слова выглядят слишком искренне, чтобы это была подделка + убийство. Но, с другой стороны, как-то странно : сам пишет, что это не выход, что надо жить, и сам же поступает наоборот. Как-то не укладывается в логику того, что он написал . . .

Может всё-таки убили парня ?
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26.05.2021 19:28 Відповісти
Зря это он. Если хотел свести счеты с жизнью, нужно было кого-то с собой увести из свиты Луки. В идеале - самого Луку.
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26.05.2021 19:30 Відповісти
17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3561 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3561
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26.05.2021 19:35 Відповісти
А ЛУКАШЕНКО НЕ СТАРЕЕТ !!! ОН ПОДЖИВЛЯЕТСЯ КАК ЧЕРТ КРОВЬЮ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН !!!
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26.05.2021 20:08 Відповісти
Вот ответ, когда некоторые дебилы спрашивают "за что умирают украинские воины на Донбассе... За свободу, за свои права, за свою страну...чтобы всякая мерзость не могла "приватизировать" страну на 30 лет...
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26.05.2021 20:46 Відповісти
 
 