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суд (8043) Миколаївський глиноземний завод (22)

Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Заводський районний суд м. Миколаєва задовольнив позов ГО "Стоп Шлам", яка діє в інтересах своїх 1279 членів, та присудив стягнути з Миколаївського глиноземного заводу (ТОВ "МГЗ") понад 9,2 млрд грн за заподіяну шкоду.

Про це ГО повідомила у Facebook.

Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду 01

"Стягнути з ТОВ "Миколаївський глиноземний завод на користь громадської організації "Стоп Шлам" відшкодування моральної шкоди, яка заподіяна 1279 асоційованим членам ГО "Стоп Шлам" в загальній сумі 9,2 мільярдів грн", – йдеться у рішенні суду.

Крім того, суд постановив стягнути з ТОВ "МГЗ" на користь ГО "Стоп Шлам" судовий збір у розмірі 10510 грн.

Нагадаємо, експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини. 

Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ

Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів.

Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.
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Топ коментарі
+6
"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.Источник: https://censor.net/ru/n3267666"
ШТА ? (с) в школе не учились ? стибиум, станум,силиций, гля.
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26.05.2021 17:42
+6
То есть вред причинялся полумиллиону жителей Николаева, а 10 млрд пойдут непонятно кому и откуда участникам ОО Стоп Шлам? За какие заслуги?
Может и мне ОО открыть и буду подавать иски куда только можно
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26.05.2021 18:09
+4
Не здивуюсь яе що власник цього глинозему з Кремляндії Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 3135
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26.05.2021 17:46
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"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.Источник: https://censor.net/ru/n3267666"
ШТА ? (с) в школе не учились ? стибиум, станум,силиций, гля.
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26.05.2021 17:42 Відповісти
Так оно понятно, вред есть вред. А вот размер этого вреда определяет бубочка и его коМанда. Надо было, как обычно, занести в ОП денежков , и никакого загрязнения. Дерьмак знает.
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26.05.2021 17:43 Відповісти
...станум,... силиций.Источник: https://censor.net/ru/n3267666

особенно порадовали.
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26.05.2021 17:44 Відповісти
Не здивуюсь яе що власник цього глинозему з Кремляндії Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 3135
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26.05.2021 17:46 Відповісти
Да, санкционный Дерипаска
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26.05.2021 18:05 Відповісти
Здесь Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 799
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26.05.2021 18:17 Відповісти
Так однозначно, завод працює на московію.
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26.05.2021 19:15 Відповісти
Завод на металлолом.
Работников в шею!
Пусть едут клубнику в Польше собирать.
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26.05.2021 17:54 Відповісти
Не, в мацкву унітази встановлювати.
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26.05.2021 18:34 Відповісти
гыгыгы)) Паша Куфтырева - птенец из гнезда Миши Кипермана, решил пощипать Дерипаску под прикрытием ГенПрокуратуры и СБУ..
а если Дерипаска начнет отстреливаться?!
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26.05.2021 17:56 Відповісти
Дерипаска ещё за белорусскую проститутку не отчитался
Похоже его делают миллиардером-терпилой 😂
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26.05.2021 19:26 Відповісти
русал продал этот завод швейцарцам еще в 2017
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26.05.2021 19:36 Відповісти
русал переофрмил пакеты акций на подставных швейцарцев.. весь топ-менеджемент дерипаскин.. руководство завода регулярно видят в офисе Дерипаски в Мацкве..
туже самую схему использовал, Бабаков, когда переоформил свои пакет акций в облэнерго, гостиницах на немчуру подставную..
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26.05.2021 19:43 Відповісти
То есть вред причинялся полумиллиону жителей Николаева, а 10 млрд пойдут непонятно кому и откуда участникам ОО Стоп Шлам? За какие заслуги?
Может и мне ОО открыть и буду подавать иски куда только можно
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26.05.2021 18:09 Відповісти
більш ніж впевнений що це якась фіктивна організація за якою стоять або очільники міста, або якісь депутати.
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27.05.2021 07:01 Відповісти
Вообще это серьёзные вещи.Насколько серьёзные,можно судить по римскому свинцовой канализации и кубкам из свинца.Римляне не понимали,шо их вынуждает сходить с ума и болеть.А это был свинец.Тому это преступление национального уровня закрывать глаза на содержание тяжёлых металлов в продукции.Как в прочем и продуктов питания.Которые напичканы сегодня фосфатами и прочей ГМОшной фигнёй Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 4122
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26.05.2021 18:31 Відповісти
Миф про свинцовы трубопровод Рима давно развеян. Вы от времени отстали.
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26.05.2021 20:41 Відповісти
Ну можешь пользоваться посудой из свинца смело.А я буду из серебра Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 7652
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27.05.2021 16:24 Відповісти
Головуючий судя БОБРОВА Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 9748 Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 9748 Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 9748 С**а, одні тварини там.
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26.05.2021 18:35 Відповісти
Проанализировав это, чуть не обхохотался.
Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций

Не вижу здесь ничего особенного. Опасные элементы тут только марганец и сера . Все остальное и так не указано в каком виде оно там найдено. В оксидах, фосфатах, или еще в каких то соединениях. Но 9 лярдов, это не кисло. Кореша вовы обрадуются.
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26.05.2021 18:51 Відповісти
Только не понял..кто деньги получит?На всех пострадавших поровну поделят или как?
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26.05.2021 18:59 Відповісти
Умилило- среди ядов алюминий и кремний,при том что алюмосиликаты-основная часть земной коры и мы ими дышим,кушаем и т.д.
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26.05.2021 20:00 Відповісти
Это правильно. От Дерипаски не убудет. А экологию нужно беречь.
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26.05.2021 23:30 Відповісти
все це чудово, але що це за організація така, і які правила вступу в неї. А то виявиться що із тисячі з лишком її членів не фіктивні усього два-три
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27.05.2021 06:59 Відповісти
Итого....А есть ли в Украине сырье для производства алюминия?
Его нет...оно на рашке на кольском полуострове Апатиты-Хибины потухший вулкан...о радиации шахтах расскажу попизже Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 6691
Наше построено в совке французами (лепа сильно дружил) для помощи братьям ниггерам из Гвинеи...Глинозем гвинейский, доставка морским транспортом...ртути жопа Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 133 И я когда с рашки уволился из армии там внедрял респираторы против ртути в качестве научного сотрудника....
Там же местные пытались освоить производство редкоземельных металлов...
И вдруг вспомнили через 40 лет шо завод опасен ))))
А вот почему не отжали у кацапов ранее это вопрос ....
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27.05.2021 07:12 Відповісти
 
 