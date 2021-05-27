Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду
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Заводський районний суд м. Миколаєва задовольнив позов ГО "Стоп Шлам", яка діє в інтересах своїх 1279 членів, та присудив стягнути з Миколаївського глиноземного заводу (ТОВ "МГЗ") понад 9,2 млрд грн за заподіяну шкоду.
Про це ГО повідомила у Facebook.
"Стягнути з ТОВ "Миколаївський глиноземний завод на користь громадської організації "Стоп Шлам" відшкодування моральної шкоди, яка заподіяна 1279 асоційованим членам ГО "Стоп Шлам" в загальній сумі 9,2 мільярдів грн", – йдеться у рішенні суду.
Крім того, суд постановив стягнути з ТОВ "МГЗ" на користь ГО "Стоп Шлам" судовий збір у розмірі 10510 грн.
Нагадаємо, експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини.
Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.
Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів.
Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.
Будь ласка, зачекайте...
ШТА ? (с) в школе не учились ? стибиум, станум,силиций, гля.
особенно порадовали.
Работников в шею!
Пусть едут клубнику в Польше собирать.
а если Дерипаска начнет отстреливаться?!
Похоже его делают миллиардером-терпилой 😂
туже самую схему использовал, Бабаков, когда переоформил свои пакет акций в облэнерго, гостиницах на немчуру подставную..
Может и мне ОО открыть и буду подавать иски куда только можно
https://antikor.com.ua/articles/396432-ekorejder_pavel_kuftyrev_natselilsja_na_zahvat_novogo_objekta__nikolaevskogo_glinozemnogo_zavoda
Экорейдер Павел Куфтырев нацелился на захват нового объекта - Николаевского глиноземного завода
Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций
Не вижу здесь ничего особенного. Опасные элементы тут только марганец и сера . Все остальное и так не указано в каком виде оно там найдено. В оксидах, фосфатах, или еще в каких то соединениях. Но 9 лярдов, это не кисло. Кореша вовы обрадуются.
Его нет...оно на рашке на кольском полуострове Апатиты-Хибины потухший вулкан...о радиации шахтах расскажу попизже
Наше построено в совке французами (лепа сильно дружил) для помощи братьям ниггерам из Гвинеи...Глинозем гвинейский, доставка морским транспортом...ртути жопа И я когда с рашки уволился из армии там внедрял респираторы против ртути в качестве научного сотрудника....
Там же местные пытались освоить производство редкоземельных металлов...
И вдруг вспомнили через 40 лет шо завод опасен ))))
А вот почему не отжали у кацапов ранее это вопрос ....