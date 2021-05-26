Захисника України поранено на Донбасі, від початку доби - 5 порушень режиму припинення вогню, - ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі 5 разів відкривали вогонь. Поранення зазнав один український воїн, його доставили в лікарню.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та з озброєння бойової машини піхоти.
Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.
Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.
Будь ласка, зачекайте...
Швидкого одужання нашому воіну !
Швидного одужання нашому захиснику.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.