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Захисника України поранено на Донбасі, від початку доби - 5 порушень режиму припинення вогню, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Захисника України поранено на Донбасі, від початку доби - 5 порушень режиму припинення вогню, - ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі 5 разів відкривали вогонь. Поранення зазнав один український воїн, його доставили в лікарню.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та з озброєння бойової машини піхоти.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.
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Зельонський , поверни наших снайперів на передову !!

Швидкого одужання нашому воіну !
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26.05.2021 17:44 Відповісти
Для українських військових немає "режиму припинення вогню" і не було.
Швидного одужання нашому захиснику.
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26.05.2021 17:45 Відповісти
пристреляли наши позиции...с*ки...
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26.05.2021 17:46 Відповісти
С начала суток наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3155 С начала суток наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3067
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26.05.2021 17:58 Відповісти
скільки ворогів поранено чи вбито?
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26.05.2021 18:07 Відповісти
Давно пора отгородиться от них стеной.
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26.05.2021 18:49 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Захисника України поранено на Донбасі, від початку доби - 5 порушень режиму припинення вогню, - ООС - Цензор.НЕТ 488
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26.05.2021 19:50 Відповісти
 
 