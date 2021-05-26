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Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська. КАРТА

Коли літак повинен був перетнути повітряний простір Польщі, польські диспетчери попередили пілота, що йому все одно доведеться повертатися, адже Франція не пустить його у свій повітряний простір.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Літак вилетів із Мінська о 13:29 і повинен був прибути в Барселону о 16:15, проте розвернувся над Брестською областю і став кружляти в повітрі. Зробивши кілька кіл, він був змушений розвернутися і повернутися до Мінська.

Польський регулятор повітряних сполучень підтвердив, що літак "Бєлавіа" не пустили в повітряний простір Польщі.

Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська 01

Пізніше офіційний представник агентства Павло Лукашевич пояснив, що білоруському лайнеру не забороняли входити в повітряний простір Польщі, але попередили пілота, що йому все одно доведеться повернутися.

"Польща йому нічого не забороняла. Ситуація така, що польські служби передали пілотам інформацію про те, що у них можуть виникнути проблеми з входом у повітряний простір Франції. Пілот отримав інформацію й аналізує її", - сказав Лукашевич.

В "Білавіа" стверджують, що французька авіаційна влада деактивувала план польоту за три хвилини до злету і не попередили про це білоруську сторону.

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"Під час набору висоти командир отримав інформацію через Польське управління повітряного руху. Спроби змінити маршрут у повітрі з Марсельською авіадиспетчерською службою не привели до позитивного результату. Літак прочекав у повітрі близько 2 годин і повернувся до Мінська", - повідомили в компанії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-26 травня низка авіакомпаній відмовилися від польотів у повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Афіни-Вільнюс, який приземлився під тиском влади в Мінську. Євросоюз також погодився ввести додаткові санкції проти Лукашенка і його оточення.
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Топ коментарі
+80
Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск - Цензор.НЕТ 1697
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26.05.2021 18:10
+56
Там была бомба, вот его и отправили в самый ближний пункт в Минск
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26.05.2021 18:15
+51
Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск - Цензор.НЕТ 5665 Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск - Цензор.НЕТ 7241
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26.05.2021 18:13
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белорусы думали под дурачка полетать... полетали, топливо сожгли и обратно...
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26.05.2021 19:05 Відповісти
За двери выствляешь, воно в окно лизе...
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26.05.2021 19:07 Відповісти
Пусть в Бобруйске отдыхают теперь
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26.05.2021 19:10 Відповісти
Який Бобруйськ? У себе в бараку раз на місяць у день відпочинку! "Труд делает свободным! За упорную работу Господин Комендант по графику выдаёт каждому бутылку картофельной водки и премиальные пищевые единицы для приготовления драников в пищеблоке! После чего можно будет посмотреть в лукашенковской комнате выступление ансамбля песни и пляски КГБ!"
Ось і відпочинок, а Бобруйськ - то для передовиків бульбовиробництва, це треба щоб у мінській газеті портрет надрукували...
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26.05.2021 19:47 Відповісти
В Бобруйске курорты раскошные, а они в гейному прутся. не пойму белорусов.
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26.05.2021 19:48 Відповісти
а вот если бы пилот полетел дальше - тогда бы его так же посадили но истребителями нато. правда может быть назад уже не вернули, в отличии от ...
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26.05.2021 19:12 Відповісти
Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 4112 Йому залишались лічені хвилини до аеропорту призначення.
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26.05.2021 19:24 Відповісти
это не играет роли. пролетал над суверенной территорией - могут посадить без объяснения причин. беларуский литак тоже соблюдает нормы права - и не залетел куда ему запретили. хотя - в принципе, мог, типа, нарушать так нарушать, и его бы так же посадили.
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27.05.2021 01:47 Відповісти
а с платформы говорят: Это город .... Минск ахахахаха
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26.05.2021 19:20 Відповісти
Нема ніякої "бєларусі".
Є країна "ЛУКАМОР'Є".
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26.05.2021 19:23 Відповісти
Так там і моря начебто ніт.
Креветки є, а от моря чортма...
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26.05.2021 19:52 Відповісти
від слова мор (масова загибель ) Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 21
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27.05.2021 19:04 Відповісти
Точно Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 198
У 90-х була у Біларусі група Karaczun - архаїчне слов'янське "карачун" теж не потребує пояснень...
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27.05.2021 20:02 Відповісти
Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 1438
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26.05.2021 19:32 Відповісти
я не понял, а польша чего его пропустила???
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26.05.2021 19:34 Відповісти
Рожа усатого чморя полякам не нравится
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26.05.2021 21:01 Відповісти
пилотов расстреляют. в это трудное время они 2 часа топливо попусту выжигали, нанося ещё больший ущерб остаткам бульбоколхоза.
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26.05.2021 19:36 Відповісти
Ох і умний, аж страшно.
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26.05.2021 21:24 Відповісти
шо-то за самогонный аппарат??)))
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26.05.2021 19:39 Відповісти
"Польша ему ничего не запрещала. Ситуация такова, что польские службы передали пилотам информацию о том, что у них могут возникнуть проблемы с входом в воздушное пространство Франции."
Панам респект! -- фрэнчи сгнидосничали...
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26.05.2021 19:43 Відповісти
само прикольно что поляне не граничат с франчиками )))
Цуко, прямо сейчас летит через Украину рейс Шарм-єль-Шейх - Минск
Вот такой у зеленых гнид бойкот
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26.05.2021 21:04 Відповісти
Двері зачиняються . Наступна зупинка - Маацквабад.
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26.05.2021 19:49 Відповісти
А ще ж не забувайте, що 100% авіапарку "Бєлавіа" складають чомусь ненависні капіталістичні Боїнги і Ейрбаси, і чомусь ніяк не скріпні Ту-204...

У Ірані була схожа ситуація 1979-го року. Аятолли можуть добре розказати, що таке ембарго на запчастини і на обслуговування Боїнгів.
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26.05.2021 19:49 Відповісти
Моя любимая ИА Панорама жжот!

ИА «Панорама»@ia_panorama

⚡Лукашенко: гражданская авиация была не так и нужна.

«Мы что, авиадержава? У нас скромнее всё, но честнее: зерновые культуры, овощи, свекла сама себя не вырастит... Лён-долгунец собирать скоро будем. Тут не до самолётов», - сказал он, комментируя вероятное банкротство «Белавиа».
Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 7020
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26.05.2021 19:51 Відповісти
Наверное сразу соглашаются. Как в том анекдоте про Вовочку:
- Марьванна, я вчера одну девочку спас от изнасилования!
- Как?!
- А я ее уговорил.
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26.05.2021 20:50 Відповісти
И Лукашенко не нужен, все равно Путин и так управляет Белоруссией
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26.05.2021 20:26 Відповісти
Зате в нас кукурудза, сонях, рапс. Хто пісок купить? В Прилуцькому районі "афганці" дмуть. Уже Московську возвишеность ********** 200м над рівнем моря (Коропський, та Новгород-Сіверський райони).
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26.05.2021 21:31 Відповісти
лукашило заперло белорусов для своего удовлетворения.
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27.05.2021 10:43 Відповісти
Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 5655
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26.05.2021 19:54 Відповісти
На заметку сябрам
Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 5305
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26.05.2021 20:03 Відповісти
ЭТО Ж КАКИМ НАДО БЫТЬ ДУРАЧЬЕМ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫЛЕТ !!!???
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26.05.2021 20:12 Відповісти
В русском языке есть такое слово "авось".
Вот на нем и держится практически вся история Совка и постсовка.

У нас это тоже национальная идеология под названием "Та ...уй з ним якось воно буде".
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26.05.2021 20:29 Відповісти
Хамас сказала, что они тут не при чем
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26.05.2021 20:23 Відповісти
Зося Синицына
@prxpnx
· 2 ч
Украина пропустила пассажирский самолёт авиакомпании Belavia рейсом Минск - Тирана через свое воздушное пространство, несмотря на ранние заявления.Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 7970
Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 4318
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26.05.2021 20:39 Відповісти
Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 929
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26.05.2021 20:46 Відповісти
а над Украиной.. беларусская Белавиа до сих пор летает...Как так??) Зе не хочеться обьяснить? Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська - Цензор.НЕТ 4091
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26.05.2021 21:41 Відповісти
Потому что это уникальная Украина. Она всем всё разрешает, Крым пожалуйста, Донбасс - да берите. Небо тоже забирайте. Такая очень добрая страна одна на планете.
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26.05.2021 22:16 Відповісти
тупой казламордый троль!
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27.05.2021 03:54 Відповісти
А как вам нравится название компании УкрЕвроМаз.
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27.05.2021 10:45 Відповісти
Не...уй шастать по гейропам! Все в мухосранск!!!
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26.05.2021 22:02 Відповісти
Покатались на літаку...
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26.05.2021 22:12 Відповісти
Ведите санкции против пилотов и все, селянский гнус на телеге будет передвигаться.
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26.05.2021 22:19 Відповісти
тю, так треба було через Україну летіть
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26.05.2021 22:51 Відповісти
не гоните.по траектории, он картоплю кидал в лунки.
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26.05.2021 22:57 Відповісти
Супер! Супер! Очень заслужено!
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27.05.2021 00:58 Відповісти
Перша в світі найдовша безпересадкова повітряна подорож Мінськ-Мінськ
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27.05.2021 08:15 Відповісти
Траектория похожа на петлю которую лукашило затягивает на шее своего народа.
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27.05.2021 10:47 Відповісти
белорусский народ очень благодарен западным странам за санкции.
вместо того чтоб помочь людям они услажнили их жизнь.
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27.05.2021 13:51 Відповісти
Лука Мудищев тобі спростить життя! Ви й далі водить хороводи по
мікрорайонах,цілуйтеся взасос з ментами та даруєте ім квіточки?
До речи ви миєте ноги перед тим як стати лавки? Дивиться а то загребуть!
Ви б самі собі допомогли якщо б погнали цього колгоспного свинаря!
Західні країни не зобов'язані вам шмарклярам допомагати бо знову
Обама-Байден будуть винні! Бздуни і стукачи ви кончені. Тху на вас!!!
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27.05.2021 15:32 Відповісти
Хавай Лука ... хавай гавнецо с картошкой! ))))))))))))))
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27.05.2021 17:45 Відповісти
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