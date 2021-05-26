Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Коли літак повинен був перетнути повітряний простір Польщі, польські диспетчери попередили пілота, що йому все одно доведеться повертатися, адже Франція не пустить його у свій повітряний простір.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".
Літак вилетів із Мінська о 13:29 і повинен був прибути в Барселону о 16:15, проте розвернувся над Брестською областю і став кружляти в повітрі. Зробивши кілька кіл, він був змушений розвернутися і повернутися до Мінська.
Польський регулятор повітряних сполучень підтвердив, що літак "Бєлавіа" не пустили в повітряний простір Польщі.
Пізніше офіційний представник агентства Павло Лукашевич пояснив, що білоруському лайнеру не забороняли входити в повітряний простір Польщі, але попередили пілота, що йому все одно доведеться повернутися.
"Польща йому нічого не забороняла. Ситуація така, що польські служби передали пілотам інформацію про те, що у них можуть виникнути проблеми з входом у повітряний простір Франції. Пілот отримав інформацію й аналізує її", - сказав Лукашевич.
В "Білавіа" стверджують, що французька авіаційна влада деактивувала план польоту за три хвилини до злету і не попередили про це білоруську сторону.
"Під час набору висоти командир отримав інформацію через Польське управління повітряного руху. Спроби змінити маршрут у повітрі з Марсельською авіадиспетчерською службою не привели до позитивного результату. Літак прочекав у повітрі близько 2 годин і повернувся до Мінська", - повідомили в компанії.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-26 травня низка авіакомпаній відмовилися від польотів у повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Афіни-Вільнюс, який приземлився під тиском влади в Мінську. Євросоюз також погодився ввести додаткові санкції проти Лукашенка і його оточення.
Будь ласка, зачекайте...
Ось і відпочинок, а Бобруйськ - то для передовиків бульбовиробництва, це треба щоб у мінській газеті портрет надрукували...
без объяснения причин. беларуский литак тоже соблюдает нормы права - и не залетел куда ему запретили. хотя - в принципе, мог, типа, нарушать так нарушать, и его бы так же посадили.
Є країна "ЛУКАМОР'Є".
Креветки є, а от моря чортма...
У 90-х була у Біларусі група Karaczun - архаїчне слов'янське "карачун" теж не потребує пояснень...
Панам респект! -- фрэнчи сгнидосничали...
Цуко, прямо сейчас летит через Украину рейс Шарм-єль-Шейх - Минск
Вот такой у зеленых гнид бойкот
У Ірані була схожа ситуація 1979-го року. Аятолли можуть добре розказати, що таке ембарго на запчастини і на обслуговування Боїнгів.
ИА «Панорама»@ia_panorama
⚡Лукашенко: гражданская авиация была не так и нужна.
«Мы что, авиадержава? У нас скромнее всё, но честнее: зерновые культуры, овощи, свекла сама себя не вырастит... Лён-долгунец собирать скоро будем. Тут не до самолётов», - сказал он, комментируя вероятное банкротство «Белавиа».
- Марьванна, я вчера одну девочку спас от изнасилования!
- Как?!
- А я ее уговорил.
Вот на нем и держится практически вся история Совка и постсовка.
У нас это тоже национальная идеология под названием "Та ...уй з ним якось воно буде".
@prxpnx
· 2 ч
Украина пропустила пассажирский самолёт авиакомпании Belavia рейсом Минск - Тирана через свое воздушное пространство, несмотря на ранние заявления.
вместо того чтоб помочь людям они услажнили их жизнь.
мікрорайонах,цілуйтеся взасос з ментами та даруєте ім квіточки?
До речи ви миєте ноги перед тим як стати лавки? Дивиться а то загребуть!
Ви б самі собі допомогли якщо б погнали цього колгоспного свинаря!
Західні країни не зобов'язані вам шмарклярам допомагати бо знову
Обама-Байден будуть винні! Бздуни і стукачи ви кончені. Тху на вас!!!