За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА. ФОТО
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Чоловіків затримали на гарячому в момент отримання хабаря в сумі 3,5 мільйона доларів США.
Про це повідомляє слідче управління поліції Кіровоградської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє громадян вимагали та отримали від жителя Кіровоградської області неправомірну вигоду в сумі 3,5 мільйона доларів США за обіцянку вплинути на посадових осіб Кабінету Міністрів України під час розгляду питання про погодження призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА", - сказано в повідомленні.
Справу розслідують за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає штраф у сумі від 850 до 25 500 грн або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів України погодив призначення головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної.
Будь ласка, зачекайте...
Итак
- начальник госэкологии в Киеве - 1 млн. вход, потом по 200т ежемесячно
- глава не самой крупной области - 3,5 млн вход, ежемесячно - пока не ясно
Добавляем свои сведения! ))
Счёт не увеличился.
мож то кукла? ))))
Профукали денежки то. Лучше б детям реальным помогли...
Бил Гейтс сосет...
интересно, скольколько стоит лицензия на натурального лося?
"Злоупотребление влиянием", а не " Мошенничество".
То есть, эти "два мужчины" реально имели возможность повлиять на решение КабМина в таком важном решентии!
С начала 2021 года президент Украины Владимир Зеленский стал собственником 16 торговых марок, среди которых «газе!та», «Зе!Команда», «Ze», «Зе», «ЗеНьюз» и другие, сообщает Новое время.
Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.
19 мая был зарегистрирован знак для товаров и услуг «газе!та» (№ свидетельства 298048), 5 мая - 4 знака «Зе!команда» (№№ 297229, 297232, 297231, 297228), «Ze» (№ 297227), 2 знака «Зе» (№ 297230, № 297226); 10 марта 2021 - ЗеНьюз (№ 293600), ZeNews (№ 293599); 3 марта 2021 - «Зе!команда» (№ 293100), «Зекоманда» (№ 293101); 24 февраля 2021 - «Зробимо це разом!» (№ 292680); 13 января - «Зе» (№ 290208), «Ze» (№ 290212), «Зе!» (№ 290209). Собственником всех этих знаков указан Владимир Александрович Зеленский.
Заявки на эти торговые марки Зеленский подал ещё в 2019 году, в период предвыборной гонки, но правовую охрану знаки для товаров и услуг получили только сейчас, спустя практически 2 года.
В декларации за 2020 год Владимир Зеленский указывал, что владеет тремя патентами на изобретения (это «Система и способ захвата движения и способ производства анимационного контента с их использованием», которую изобрел лично Зеленский, а также «Способ переназначения набора захваченных данных сканирования (варианты), компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных» и «Способ создания трехмерных анимационных фильмов, компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных», изобретенные в соавторстве); тремя патентами на полезную модель (два «Способа переназначения набора захваченных данных сканирования» и «Способ создания трехмерных анимационных фильмов»).
Зеленский, согласно последней опубликованной декларации (за 2020 год), указывал, что полностью или частично владеет 47 знаками для товаров и услуг, среди которых торговые марки Супермент, Квартал, Лига Смеха, Женский квартал, КварталФест. В то же время, в декларации Владимира Зеленского за 2020 год фигурирует знак для товаров и услуг со свидетельством № 1546318 и знак № 1515851, однако товарный знак с таким номером отсутствует в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.
Якщо Лох сам виявив бажання за гроші у "шахраїв" сприяння призначенню на голову ОДА, , на посаду якого призначає ЯнеЛох, то які претензії до цих двох "шахраїв"?
Можливо цей Лошарик і справді достойна людина, просто не встиг купити місце в Слузі народу)
А цих двох треба просто пробачити і відпусти!