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Новини Події Боротьба з корупцією
2 021 24
Роттердам+ (169) Демків Денис (7)

Справу "Роттердам+" закрито у зв'язку із закінченням строків досудового слідства, - прокурор САП Демків

Новини Цензор.НЕТ Події

Справу

Старший прокурор у справі "Роттердам+" закрив її через завершення строків досудового слідства.

Про це Денис Демків розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що КПК в нас встановлена норма, що після вручення підозри (підозру по справі 6 особам, зокремаексголові НКРЕКП Дмитру Вовку, буловручено 8 серпня 2019 ) досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців або максимально продовжене на строк до 12 місяців.

За цей час досудове розслідування можна зупиняти на час розшуку чи надання міжнародної правової допомоги.

З моменту повідомлення про підозру від 8 серпня 2019 року перший раз кримінальне провадження було зупинене 3 серпня 2020 року, наголосив Демків.Після цього 20 серпня детективами НАБУ було відновлено кримінальне провадження, проведено кілька допитів і знову зупинено через виконання міжнародної правової допомоги. 27 серпня 2020 старшим прокурором було прийняте рішення про відновлення провадження і закриття.

За словами Демківа, на той момент коли досудове розслідування вперше призупинили у слідства лишалось для роботи 6 днів.

"Коли відновили (провадження – ред.) 20 серпня, то я вважаю, що лишилось 5 днів. В подальшому 27 серпня було ухвалено рішенням, яким люди втратили свій статус і зупинено строки. Відповідно в нас лишилось 4 дні. 27 жовтня ухвалою слідчого судді скасовано постанову про закриття. Після чого винесено постанову про відновлення і призупинення провадження. Відповідно в нас пропав ще один день і їх лишилось три. Далі історія повторюється. 21 січня знову відновлюється закривається, пропадає день. 25 січня скасовується постанова про закриття і в той же день зупиняється. Така ж історія повторилась 9 квітня, коли попередній прокурор відновив провадження і ухвалив рішення про закриття. 15 квітня ця постанова була знову скасована", - пояснив Демків.

"Тому, на мою думку, на 5 травня, день мого призначення старшим групи прокурорів строк слідства вже складав 12 місяців і 1 день. Відповідно 20 травня за результатами дослідження вищевказаних доказів мною було ухвалено рішення на виконання вимог КПК про закриття провадження щодо 6 осіб. На цей момент слідство вже тривало 12 місяців і 2 дні за максимально можливого строку 12 місяців", - наголосив він. Демків зазначив, що в таких умовах він міг ухвалити рішення лише про закриття справи.

Читайте також: Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +"

Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+12
а як вам Ігорь Валєріч дякує)
Казка про "злачінний раттердам" це та скрєпа яка зробила його буратінку президентом.
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26.05.2021 18:33
+9
Зеленые пузыри продолжают лопаться... Бородатая бабушка Зели продолжает грабеж Украины. Интересно, а на Мрию уже подвесили двигатели после зелефрикции?
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26.05.2021 18:36
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ДЯ...КУ..Є...МО ...! Дело Роттердам+ закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 2409
( Ахметка )
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26.05.2021 18:27 Відповісти
а як вам Ігорь Валєріч дякує)
Казка про "злачінний раттердам" це та скрєпа яка зробила його буратінку президентом.
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26.05.2021 18:33 Відповісти
Пшшшиииикккк! Очередной))
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26.05.2021 18:34 Відповісти
Зеленые пузыри продолжают лопаться... Бородатая бабушка Зели продолжает грабеж Украины. Интересно, а на Мрию уже подвесили двигатели после зелефрикции?
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26.05.2021 18:36 Відповісти
А когда снова откроют? Дело "Роттердам+" закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 7937 Мы ж уже привыкли Дело "Роттердам+" закрыто в связи с окончанием сроков досудебного следствия, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 3161
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26.05.2021 18:44 Відповісти
Зелеёжики перестали колоться и плакать взбираясь на кактус? Представляю какой сейчас мозговой штурм в офисе зеледента происходит в клубах дыма от выкуренных айкосиков... Ведь все равно не они виноваты, а только Порох...
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26.05.2021 18:46 Відповісти
Главное не выйти на самих себя.
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26.05.2021 18:47 Відповісти
та ти зебіл. Це гірше, ніж просто лох
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26.05.2021 18:54 Відповісти
Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г/ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Украинцы для кодлана Коломойского аборигены, лохи и терпилы. Которым можно впаривать сегодня одно, а завтра противоположное. Схавают.
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26.05.2021 18:50 Відповісти
Венедиктова, давай наступного прокурора і цей поламався!
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26.05.2021 18:51 Відповісти
Давайте краще всіх курв позвільняємо, нащо ліжка переставляти?
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26.05.2021 18:59 Відповісти
Ні срані пацан...чикі,за дурбецельні бла,бла,бла від мудака біхуса треба **** жрати.
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26.05.2021 19:02 Відповісти
*****? 😂🤔💩
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26.05.2021 19:02 Відповісти
прекрасно, народ рад Справу "Роттердам+" закрито у зв'язку із закінченням строків досудового слідства, - прокурор САП Демків - Цензор.НЕТ 9691
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26.05.2021 19:05 Відповісти
Все просто.Відкриваєм сраву на прокуратуру.
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26.05.2021 19:06 Відповісти
Мы на Роттердаме + переплачивали 200 гривен с 1 тонны угля, а будем переплачивать по 5000 гривен с тонны диз.топлива и бензина. Денежки капают трейдерам ( олигархам) прямо из ничего.
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26.05.2021 19:12 Відповісти
запитайте в Зе скільки йому занесли за закриття справи ротердам+
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26.05.2021 19:13 Відповісти
а сколько занесли, чтоб открыть ротердам?
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26.05.2021 19:16 Відповісти
Так Зе відкрив уже і по бензину ротердам, думаю, занесли нормально...
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26.05.2021 19:53 Відповісти
он продолжил,ротердам родился раньше
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26.05.2021 19:57 Відповісти
 
 