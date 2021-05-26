Адвокати Порошенка направили лист "Бігус Інфо": "Останні випуски виглядають як інформаційна кампанія ОП проти опозиції"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Адвокати п’ятого Президента Петра Порошенка звернулися до редакції програми "Наші гроші" щодо двох останніх випусків програми, які за словами Іллі Новікова "багатьма були сприйняті як прямі звинувачення Петра Порошенка у кримінальній діяльності".
Про це вони повідомили під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Ми не можемо сприймати ці інформаційні випуски як повною мірою незалежні журналістські розслідування, вони виглядають набагато більш схожими на частину інформаційної кампанії Офісу президента проти опозиції, спрямованої на дискредитацію особисто Петра Порошенка", – переконаний Новіков.
"Сьогодні ми спрямували письмове звернення, письмовий запит в редакцію із проханням прояснити, чи є ці висловлювання відносно Петра Порошенка, які вони поширили з дуже великим успіхом – їх подивилась дуже велика кількість людей – чи є вони твердженнями чи все-таки оціночними судженнями?", – зазначив Новіков.
Новіков повідомив, що журналістам передали документи, "які, зокрема, зовсім по-іншому висвітлюють історію з Севастопольським заводом, який за твердженням Бігуса був предметом угоди і був деяким чином обміняний на нафтопровід. Ми в будь-якому випадку направимо ці матеріали в редакцію, ці матеріали загальнодоступні, вони відкриті. Вони могли їх отримати в будь-який момент. Можливо, вони їх вже мають. Але про всяк випадок ми привернемо увагу редакції "Наші гроші" до цих матеріалів", – говорить адвокат.
"Зокрема, до того, як насправді складалась доля заводу. Перший документ – це постанова так званого "уряду Севастополя", де з чудовою відвертістю йдеться наступне: що "у цілях відновлення соціальної справедливості, забезпечення безпеки" і так далі і таке інше, "постановляє встановити, що державною власністю міста федерального значення Севастополя є рухоме і нерухоме майно, права і активи підприємств". Далі список підприємств, першим з яких йде ПАО "Севморзавод". Тобто це перший документ, вихідний від російської влади в особі штучної маріонеткової влади "уряду Севастополя", яким завод був конфіскований", – зазначає Новіков.
"Другий документ, який так само загальнодоступний і який редакція "Наші гроші" могла б отримати самостійно, але отримає від нас, це розпорядження уряду Російської Федерації, тепер вже у власній якості без якихось оболонок, від 31 січня 2018 року – "прийняти у федеральну власність наявний у власності міста Севастополя Державне інвентарне підприємство Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе". І третій документ – це рішення Шевченківського суду міста Києва від 16 травня 2016 року, яким підтверджується, що з точки зору права України і законів України жодної зміни у статусі відповідного заводу не відбулося. Тобто всі ті акти по конфіскації цього майна, які проводила Російська Федерація, є нікчемними", – наголосив адвокат.
"Я б хотів додати про всяк випадок, що ми помітили всі ті "соломки", якими намагалися обкластися автори сюжетів, всі ці їх застереження. Що там десь "злі язики кажуть", або це якісь там "обгрунтовані припущення". Але ми сподіваємося, що у цих журналістів стане мужності чітко уточнити – вони щось стверджують чи озвучують свої або чиїсь фантазії. Ми дуже просимо, щоб вони це зробили", – резюмує адвокат Ігор Головань.
Будь ласка, зачекайте...
"Манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины.
Распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины.
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Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений."
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Врет - в суд. Какие проблемы при таких толстых адвокатах?
Как продавать землю Украины, ЕС и СН единогласно солидарны! Какая же тут оппозиция?
Бигус говорит, что по ему кажется, что под словом "он" Мертвечук имеет ввиду Порошенко.
Где тут конкретная коррупция Порошенко ?
И да, вот тот самый толстый адвокат Порошенко :
Її дядько: Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ,
А його син Андрій Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії [3
Тож про яке правдиве розслідування йдеться ?
Може досить всі проблеми сьогодення , валити на попередників ?
руки прочь и свинарчуков и подобных!
Це «дуже по-журналістськи» - ставити запитання після того, як програма вийшла в ефір.
Нагадаємо, що програми Бігус.інфо звернулася із запитаннями до прес-служби після виходу першої серії цього серіалу. У запиті пропонується дати відповідь до 28 травня. Сьогодні 27 травня. А друга серія Бігуса не дочекавшись відповіді вийшла 24 травня. Бо вона й не потрібна авторам так званого "розслідування", яке ми обгрунтовано вважаємо замовленням Офісу президента з метою дискредитувати Петра Порошенка.
Вкотре наголошуємо: Петро Порошенко категорично відкидає оприлюднені в програмі Бігуса фейки та інсинуації про нібито обмін так званої труби Медведчука на Севморзавод в Севастополі. Підприємство, яке до війни належало Інвестиційному фонду Петра Порошенка, після анексії Криму було конфісковане російською окупаційною владою через відмову перереєстровуватися. На відміну від ялтинської квартири Зеленських і численної кримської нерухомості зелених, перереєстрованої за законами РФ.
Керівництво заводу, якому, ризикуючи життям, вдалося вивезти документацію з окупованого Криму, перереєструвало підприємство на підконтрольній території України. А Шевченківський суд у 2016 році визнав рішення окупаційної влади про конфіскацію заводу нікчемними - і це рішення чинне сьогодні.
У відкритих реєстрах можна перевірити всі документи щодо заводу, але програма «Наші Гроші» їх не використала. Саме тому адвокати Порошенка вирішили надіслати їх в редакцію.
За нашою інформацією, ці «плівки» вже дослідили правоохоронні органи Зеленського. Після того, як вони там нічого проти Порошенка не знайшли, Офіс Зеленського вирішив здійснити інформаційну атаку на лідера опозиції. Нам прикро, що програма «Бігус.Інфо» стала частиною пропаганди проти Порошенка.
Постійні спроби нав'язати суспільству думку про нібито зв'язок Медведчука з Порошенком - чорний піар, який координується командою Зеленського.
Петро Порошенко неодноразово детально розповідав про те, що використовував Медведчука як представника Путіна із питань звільнення заручників. І для того, щоби повернути додому близько трьох тисяч людей, готовий був «взаємодіяти хоч з чортом лисим».
Просимо редакцію все таки дати відповідь на публічне запитання адвокатів: висловлена у програмі сентенція щодо заводу -- це ствердження, підкріплене фактами чи очіночне судження журналістів?