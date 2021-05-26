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Новини Політика України
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Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3175)

Кулеба про "Північний потік-2": Україна боротиметься за свої інтереси, доки будівництво не завершено

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про

Україна боротиметься за захист своїх інтересів, доки будівництво газопроводу "Північний потік-2" не завершено на 100%.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%, і, до речі, я про це говорив державному секретарю (США. - Ред.) Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася. Безумовно, тепер у будівельників "Північного потоку-2" є набагато більші шанси добудувати цей проєкт, але моє правило в житті - завжди боротися до кінця за національні інтереси України. І доти, доки газ не потік по "Nord Stream 2", ми боротимемося за захист наших інтересів", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, незважаючи на вже діючі американські санкції.

Байден заявив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, продовжиться, "тому що його і так майже повністю завершено".

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Топ коментарі
+5
Зе-нарик сделал ВСЁ, что бы мнение Украины в мире никого не интересовало!
За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено - Цензор.НЕТ 9963
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26.05.2021 19:17
+5
Блинкен ясно сказал #зе-нелоху: мы не будем жертвовать интересами Германии во имя обогащения бабушки бени, ахмет-хана и пр. олигархов. передергивание карт с "Нафтогазом" - это днище. зе ответило "только вперед" - куда єрмакъ скажет. а єрмакъ явно играет за московию. его цель - оставить Украину без поддержки и без союзников .
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26.05.2021 19:20
+4
А когда строительство завершится- поздравит участников консорциума с великой победой!
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26.05.2021 20:05
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ну если только бороться и усе
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26.05.2021 19:08 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали.
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26.05.2021 19:08 Відповісти
германия хочет-потоку быть и ничего мы с этим не сделаем
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26.05.2021 19:08 Відповісти
Нашу трубу тогда разбомбят, а по той будет шантаж чего угодно в -20С, - а не то перекрою трубу
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26.05.2021 19:18 Відповісти
Цим мав займатись Зєлєнскій і Кулєба з командою фахівців,а не ми,чи ви.
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26.05.2021 20:55 Відповісти
а когда будет завершено, то можно уже не бороться, а смириться с фактом)
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26.05.2021 19:15 Відповісти
Ну как с возвращениев Рашки в ПАСЕ:
Зе-нарик сказал, после встречи с Макроном "они уже все решили".
Кулеба про "Північний потік-2": Україна боротиметься за свої інтереси, доки будівництво не завершено - Цензор.НЕТ 35
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26.05.2021 19:19 Відповісти
Зе-нарик сделал ВСЁ, что бы мнение Украины в мире никого не интересовало!
За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено - Цензор.НЕТ 9963
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26.05.2021 19:17 Відповісти
А мы были объектом ? Когда ? Ну может еще до того как отдали третий в мире арсенал с яо в обмен на туалетную бумажку , может до того как начали резать на металл под овации хитрозаделанных партнеров и коварных врагов наши самолеты , ракеты , корабли , фабрики и заводы?
Но где тогда были назначенные вами козлами отпущения ,,зеленые,, ? В младшей школе или в любительском театральном кружке ?
А я знаю где тогда были те на кого ты сейчас пытаешься прилепить лавры ,,спасителей,, отечества ....Они и тогда были у кормушки и участвовали в этом дерибане страны сами или косвенно,ну а теперь лихо переобулись в прыжке в единственных и истинных патриотов чтобы дерибанить страну дальше, ведь еще рано валить к семье в Лондон, ведь еще осталась пока нетронутой украинская ЗЕМЛЯ ! Ее очень хотелось бы распродать и на этом хорошенько поднаварить на очередной дворец или замок для дочки или внучки в Англии или для сыночка на новую прикольную футболочку для лондонских мажорных тусовок
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26.05.2021 20:03 Відповісти
Субъектом ((
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26.05.2021 20:14 Відповісти
Блинкен ясно сказал #зе-нелоху: мы не будем жертвовать интересами Германии во имя обогащения бабушки бени, ахмет-хана и пр. олигархов. передергивание карт с "Нафтогазом" - это днище. зе ответило "только вперед" - куда єрмакъ скажет. а єрмакъ явно играет за московию. его цель - оставить Украину без поддержки и без союзников .
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26.05.2021 19:20 Відповісти
Борцуни х...виє !!! по ходу Зе як визитка Коломойского для Заходу не підходе
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26.05.2021 19:24 Відповісти
Ох странные у нас интересы... Ладно, Европу мы не трогаем, ей нужен газ с России. А вот переправлять тот газ можно только через Украину. Нам бюджет наполнять надо. Ну и оккупанту денежку зарабатывать помогаем. Чтоб хватило им и на Крым, и на Донбасс с Сирией.
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26.05.2021 19:28 Відповісти
Це так, інтереси дійсно дивні: працювати кур"єром-постачальником в агресора...
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26.05.2021 19:58 Відповісти
Т.е. решили бороться до конца ... строительства.
Мощно!
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26.05.2021 19:33 Відповісти
Вот нравятся мне украинцы.... Чувство юмора никогда их не покидает. А может автор из Одессы?
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27.05.2021 06:46 Відповісти
А ще Кулеба не розуміє, чому НАТО не запросив Україну на саміт.
Кулєба такий самий 'кмітливий", як Зєля, чи вміло клеїть дурня?
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26.05.2021 19:46 Відповісти
Все дядя,труба ВСЕ. Этот "ручеек" высох. Надо КОПАТЬ начинать( если бы семь лет назад начали ,придурки,) получали те же деньги и не шестерили ни у газпрома ни у **********₽₽₽ов( кто не согласен отсылаю к позиции лидеров по потоку-2). Своего газа МОРЕ,своих РАЗРАБОТОК по альтернативной энергии МОРЕ( просто НУЛЬ финансирование науки,ученые на научные семинары ездят ЗА СВОИ ДЕНЬГИ) и при этом разработок много,но кому они нужны в стране где НОСУЛИКИ говорят что для того чтобы увеличить выработку своего угля ТРЕБА ДАТЬ ЗАРАЗ( надо СЕЙЙЙЙЧАС,бо можно не встигнуть урвать),ну и вроттердам. Оно надо тая страна? СУКИ ,ВОРУЙТЕ с ПРИБЫЛИ,а не с убытков!!!!
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26.05.2021 19:51 Відповісти
Украинская труба полностью коррумпирована.

Нахиба Европе зависеть от воров и башлять в воровской общак?
Почему-то никто из украинских экономистов, менеджеров, политиков и правоохранителей, не вызвался повысить рентабельность украинской газотранспортировки, с целью сделать её выгодной для Европы.

А ведь был шанс, когда российский газ получали по реверсу из Европы... ...не склеилося, обломалось честно жить.

Нехай Кулеба борется теперь за Воровское Дело...*)
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26.05.2021 19:54 Відповісти
Да кончайте уже наконец с кем-то и за что-то бороться а начните работать.Разрабатывать новые месторождения в Украине и разконсервирывать уже существующие мемторождения.
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26.05.2021 20:02 Відповісти
После того, как в вопросе "Северного Потока-2" Байден "умыл руки", потуги Украины будут выглядеть как детский лепет на ЗЕлёной лужайке. Хорошо если с потуг Украины только снисходительно посмеются, а могут же и по жопе надавать.
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26.05.2021 20:02 Відповісти
А могут же так и голову запросто оторвать .Ведь возле зе-леных детских полянок могут околачиваться разные маньяки пидофилы , а дядя полицейский Джо пошел провести своих собственных любимых деток Ангелу и Эмманюэль домой ато опасно их оставлять там самих , а чужим деткам он пожелал ,,всего хорошего,, будьте внимательны, ведите себя тихо и не провоцируйте маньяков которые бродят рядом
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26.05.2021 20:13 Відповісти
А когда строительство завершится- поздравит участников консорциума с великой победой!
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26.05.2021 20:05 Відповісти
В Україні предостатьньо розвіданих родовищ газу і нафти для забеспечення як всієї країні та заповнення труби на Європу але чомусь ніхто за 30-ть років і палець об палець не вдарив для їхнього видобування а лише засекретили все що було росвідано при СССР та несамовито борються за тубу та прибуток олігархів піднімаючи ціни на те що по Конституції України безкоштовно являється власністю народу України і народ має оплачувати тільки транспортування єнергоносіїв до своїх осель що ми вже оплачуємо а надра та копалини є власністю кожного громадянина країни.
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26.05.2021 20:22 Відповісти
P.S.Як що в цьому хтось сумніваеться то почитайте Уонституцію України.
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26.05.2021 20:24 Відповісти
І для цього робляться реальні кроки !
14 травня Співробітника "Нафтогазу" Гламаздіна, який лобіював санкції проти "Північного потоку-2", звільнено

Сьогодні Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
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26.05.2021 20:52 Відповісти
Уже давно надо заняться развитием своей ядерной и ветряной энергетики. А Зеля покупает электричество в рашки. Это диверсия, на будущее.
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26.05.2021 21:16 Відповісти
Допписды "борьба за свои интересы" с такими защитничками.
Шавки коломойские.
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26.05.2021 22:35 Відповісти
Этот поток не наше дело вообще, когда дойдет... Нельзя усидеть на двух стульях.
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27.05.2021 10:22 Відповісти
 
 