Кулеба про "Північний потік-2": Україна боротиметься за свої інтереси, доки будівництво не завершено
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Україна боротиметься за захист своїх інтересів, доки будівництво газопроводу "Північний потік-2" не завершено на 100%.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%, і, до речі, я про це говорив державному секретарю (США. - Ред.) Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася. Безумовно, тепер у будівельників "Північного потоку-2" є набагато більші шанси добудувати цей проєкт, але моє правило в житті - завжди боротися до кінця за національні інтереси України. І доти, доки газ не потік по "Nord Stream 2", ми боротимемося за захист наших інтересів", - сказав Кулеба.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, незважаючи на вже діючі американські санкції.
Байден заявив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, продовжиться, "тому що його і так майже повністю завершено".
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Зе-нарик сказал, после встречи с Макроном "они уже все решили".
За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
Но где тогда были назначенные вами козлами отпущения ,,зеленые,, ? В младшей школе или в любительском театральном кружке ?
А я знаю где тогда были те на кого ты сейчас пытаешься прилепить лавры ,,спасителей,, отечества ....Они и тогда были у кормушки и участвовали в этом дерибане страны сами или косвенно,ну а теперь лихо переобулись в прыжке в единственных и истинных патриотов чтобы дерибанить страну дальше, ведь еще рано валить к семье в Лондон, ведь еще осталась пока нетронутой украинская ЗЕМЛЯ ! Ее очень хотелось бы распродать и на этом хорошенько поднаварить на очередной дворец или замок для дочки или внучки в Англии или для сыночка на новую прикольную футболочку для лондонских мажорных тусовок
Мощно!
Кулєба такий самий 'кмітливий", як Зєля, чи вміло клеїть дурня?
Замполіт гістапо
@ZampolitGistapo
Свинособаки VS ліфт. #Воронеж #войовничоїбануті
https://twitter.com/i/status/1397257103761461251
Нахиба Европе зависеть от воров и башлять в воровской общак?
Почему-то никто из украинских экономистов, менеджеров, политиков и правоохранителей, не вызвался повысить рентабельность украинской газотранспортировки, с целью сделать её выгодной для Европы.
А ведь был шанс, когда российский газ получали по реверсу из Европы... ...не склеилося, обломалось честно жить.
Нехай Кулеба борется теперь за Воровское Дело...*)
14 травня Співробітника "Нафтогазу" Гламаздіна, який лобіював санкції проти "Північного потоку-2", звільнено
Сьогодні Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
Шавки коломойские.