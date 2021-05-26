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Новини Події Боротьба з корупцією
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Роттердам+ (169) Демків Денис (7)

У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків

Новини Цензор.НЕТ Події

У справі

В справі про "Роттердам+" немає судових експертиз, які б переконливо доводили завдані збитки, а експерти відмовлялись брати на себе таку відпопвідальність без рішення ревізійного органу.

Про це розповів старший прокурор САП в цій справі Денис Демків в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Перша експертиза в справі датована 2019 роком, зроблена Українським науково- дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. І проводив її одноособово один експерт. Вона встановила збитки у 18 мільярдів і саме вона була однією з підстав для вручення підозри, розповів Демків.

Але ця експертиза охоплювала лише 2016-2017 роки, а не 2016-2019.

"Але в цій експертизі є цікава ремарка, що цей розрахунок (оскільки в нас не було ревізій контролюючих органів) проводився на основі довідки спеціаліста НАБУ (детектива відділу детективів по виявленню кримінальних правопорушень управління аналітики та обробки інформації). Дослівно це так звучить: "надано результати арифметичної перевірки правильності розрахунків за методикою вказаною в довідці". Тобто, судово-економічний експерт відсилається на довідку детектива НАБУ", - зазначив Демків.

Наступна експертиза, проведена харківським інститутомБакаріуса встановила вже не збитки, а просто різницю в 19 мільярдів.

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"Наступна експертиза, яка була проведена, це була комісійна експертиза, де були 4 експерти. Вона датована 2 серпня 2019 року. Її проводили експерти харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бакаріуса. У своїх підрахунках за 2016-17 рік вони вже зазначають, що є математична різниця і вказують що це вже 19 мільярдів. Але вони посилаються на КПК, вимоги статті 242 та інструкцію про проведення судово-економічних експертиз. І виписують, що не належить до компетенції судових експертів-економістів встановлення збитків і порушення законодавства під час ухвалення цієї постанови", - зазначив прокурор Демків.

Оскільки такі речі не могли слугувати належним доказом і детективи НАБУ призначили ще одну комплексну комісійну експертизу.

"Її висновок надійшов 11 серпня 2020 року. Тут я хочу звернути увагу, що тут було 4 експерти, а головою групи був той же експерт, що проводив первинну експертизу. Крім того, до цієї комісійної експертизи також увійшли експерти харківського інституту Бакаріуса і науково-дослідного центру судової експертизи Мін’юсту. За результатами проведення цієї експертизи зазначено, що не відноситься до компетенції експертів-економістів встановлення збитків. Вони проаналізували і 2018 і 2019 роки, але ніхто тепер не вказує, що вказана різниця є збитками", - розповів прокурор.

"Звідси в мене виникає сумнів, як я маю іти в суд з експертизою, де один і той же експерт розрахунки підтверджує, а збитки не підтверджує", - зазначив Демків.

Він також додав, що в справі були і інші експертизи, але, на його думку, вони не відповідали однозначно на питання про збитки.

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Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+19
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 3711
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26.05.2021 19:26
+6
У "пете" нет бизнеса на природных ресурсах Украины и его бизнес в Польше, Словакии, Венгрии и т .д ...а если тебе не нравится "петин" шоколад, то хлебай "зеленые щи"...
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26.05.2021 20:49
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А вы вообще никого не нанимайте, а сразу по своему усмотрению, по "революционной" необходимости на заседании тройки в течение 1 часа признайте виновным Порошенко и сразу его расстреляете. Про это вам уже года 4 Г+Г мозги вкручивает, что есть 2 вида действий - вашего презЕдента и вредительское.
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26.05.2021 19:40 Відповісти
Це не завдання прокурора оцінювати експертизи, це буде робити суд! Прокурор має провести досудове слідство і довести провину винних! Якщо прокурор не бачить і не розуміє як довести провину злочинців які організували схему розкрадання грошей в космічних розмірах, це не прокурор, це тупа нікчема!
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26.05.2021 20:07 Відповісти
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 3711
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26.05.2021 19:26 Відповісти
Зеленая навозная муха зе-зе пыталась и здесь нагадить но только обосралась .
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26.05.2021 19:27 Відповісти
шо ви гаваріте У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 9325 так значіть барига нікаво нє абакрал? а как же мільярди от ахмєтки? і шо вова получаєтса піз...бол? да нє можєт бить У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 3733
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26.05.2021 19:29 Відповісти
вот так- поднятие цены на газ в 12 раз благо и все правильно
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26.05.2021 19:32 Відповісти
В амєрікє нєгров лінчують
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26.05.2021 20:00 Відповісти
збитки там - тільки для бені...
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26.05.2021 19:35 Відповісти
Экспертизы должны ДОКАЗЫВАТЬ что-либо,
а не НЕ ДОКАЗЫВАТЬ.
Мастера заголовков сегодня бьют все рекорды.
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26.05.2021 19:36 Відповісти
Зе-экономика:
Всю прибыль Украине, что за пять лет принёс "Роттердам+"...
СПУСТИТЬ на расследования этого " Роттердам+"!!!
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 9303
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26.05.2021 19:36 Відповісти
Прибыль принесли олигархам торгующим углём, и электричеством полученным в ТЭС. Убытки потерпело не государство, а граждане Украины.
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26.05.2021 19:39 Відповісти
ну, да, тільки чомусь після закінчення дії цієї формули з нового року ми всі почали платити за е/е на 78грн більше... А не під час її дії...

Зебіл, кому ти втираєш?
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26.05.2021 19:47 Відповісти
Достаточно что ты признал то что прокуратура затягивала сроки!
Ведь твой предыдущий коллега за это не наказан?
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26.05.2021 19:37 Відповісти
В деле НЕ хватает одной экспертизы( из десятка). На сколько у тварей,ведущих вроттердам вырасло ВДРУГ благосостояние. После этой"экспертизы" со ВСЕМИ участниками,закрывающими дело,( особо при сопровождении в "интересные места с видами") дело скоро завершили. А так украли миллиарды долларов,заплатили миллионы. Кто будет разбираться? ГНИЛЫЕ прокуроры? ХА,ХА,ХА............
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26.05.2021 19:41 Відповісти
Не эффективные прокуроры, не могут ничего доказать, это обычное дело! Только, зачем мы содержим столько дармоедов?
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26.05.2021 19:42 Відповісти
это глухое дело, газ толкают по той же схеме, амстердамы +или -, смотря для кого, убытков тут не будет, чем больше цена для населения, тем больше пдв и налоги, а уж какими это добыто путями на частных предприятиях, так это их личное дело
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26.05.2021 19:43 Відповісти
У зебілів сьогодні траур, крокодил не ловиться не росте кокос...
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26.05.2021 19:45 Відповісти
Они не знают что кокос растет, они знают что это просто веселое вещество.
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26.05.2021 19:58 Відповісти
У "пете" нет бизнеса на природных ресурсах Украины и его бизнес в Польше, Словакии, Венгрии и т .д ...а если тебе не нравится "петин" шоколад, то хлебай "зеленые щи"...
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26.05.2021 20:49 Відповісти
А де наш альбінос і зебіл?! В них вже все ясно було.
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26.05.2021 19:58 Відповісти
У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків - Цензор.НЕТ 2832

...
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26.05.2021 20:08 Відповісти
Формула определения цены, которая в СМИ получила название «Роттердам+», состояла из средних индексов цен на энергетический уголь АРІ2 в портах Северо-Западной Европы (региона Амстердам-Роттердам-Антверпен или ARA) за 12 месяцев, предшествовавших расчету ОРЦ, плюс логистические затраты на доставку угля на украинские ТЭС.

Что? ГдЕ? Кода (когда нажеруться мрази)
УГОЛЬ - принадлежит украинскому народу. Это раз.
Амстердам-Киев - 2000км. Неужели уголь возили ТАК далеко?
Давайте залепим хлеб по цене амстердам+? А "что". Зерно по цене ротердам+.
может уже хватит? Может уже зе и их команда не повторять ЕС (вместе со свинорылым гецьманом). НЕТ и не может быть такой цены.
дарагой рынад ильич слишком дорого обходиться Украине, а если учесть что "даунбас у ниго в душе" - цена неподемная
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26.05.2021 22:26 Відповісти
да нету убытков, всё населения в прибылях, особенно рыжий и его подельники во власти.
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27.05.2021 06:02 Відповісти
Деньги не пахнут, да демкив?
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27.05.2021 08:43 Відповісти
Не кажуть цього дебілам 73%, бо вони втратять назовсім залишки розуму. Хай живуть у світі бенямедведчукзеленської брехні. Куди їх дівати, тут ковідних немає куди класти?
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27.05.2021 09:25 Відповісти
 
 