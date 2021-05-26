У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків
Новини Цензор.НЕТ Події
В справі про "Роттердам+" немає судових експертиз, які б переконливо доводили завдані збитки, а експерти відмовлялись брати на себе таку відпопвідальність без рішення ревізійного органу.
Про це розповів старший прокурор САП в цій справі Денис Демків в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
Перша експертиза в справі датована 2019 роком, зроблена Українським науково- дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. І проводив її одноособово один експерт. Вона встановила збитки у 18 мільярдів і саме вона була однією з підстав для вручення підозри, розповів Демків.
Але ця експертиза охоплювала лише 2016-2017 роки, а не 2016-2019.
"Але в цій експертизі є цікава ремарка, що цей розрахунок (оскільки в нас не було ревізій контролюючих органів) проводився на основі довідки спеціаліста НАБУ (детектива відділу детективів по виявленню кримінальних правопорушень управління аналітики та обробки інформації). Дослівно це так звучить: "надано результати арифметичної перевірки правильності розрахунків за методикою вказаною в довідці". Тобто, судово-економічний експерт відсилається на довідку детектива НАБУ", - зазначив Демків.
Наступна експертиза, проведена харківським інститутомБакаріуса встановила вже не збитки, а просто різницю в 19 мільярдів.
"Наступна експертиза, яка була проведена, це була комісійна експертиза, де були 4 експерти. Вона датована 2 серпня 2019 року. Її проводили експерти харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бакаріуса. У своїх підрахунках за 2016-17 рік вони вже зазначають, що є математична різниця і вказують що це вже 19 мільярдів. Але вони посилаються на КПК, вимоги статті 242 та інструкцію про проведення судово-економічних експертиз. І виписують, що не належить до компетенції судових експертів-економістів встановлення збитків і порушення законодавства під час ухвалення цієї постанови", - зазначив прокурор Демків.
Оскільки такі речі не могли слугувати належним доказом і детективи НАБУ призначили ще одну комплексну комісійну експертизу.
"Її висновок надійшов 11 серпня 2020 року. Тут я хочу звернути увагу, що тут було 4 експерти, а головою групи був той же експерт, що проводив первинну експертизу. Крім того, до цієї комісійної експертизи також увійшли експерти харківського інституту Бакаріуса і науково-дослідного центру судової експертизи Мін’юсту. За результатами проведення цієї експертизи зазначено, що не відноситься до компетенції експертів-економістів встановлення збитків. Вони проаналізували і 2018 і 2019 роки, але ніхто тепер не вказує, що вказана різниця є збитками", - розповів прокурор.
"Звідси в мене виникає сумнів, як я маю іти в суд з експертизою, де один і той же експерт розрахунки підтверджує, а збитки не підтверджує", - зазначив Демків.
Він також додав, що в справі були і інші експертизи, але, на його думку, вони не відповідали однозначно на питання про збитки.
Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.
Будь ласка, зачекайте...
а не НЕ ДОКАЗЫВАТЬ.
Мастера заголовков сегодня бьют все рекорды.
Всю прибыль Украине, что за пять лет принёс "Роттердам+"...
СПУСТИТЬ на расследования этого " Роттердам+"!!!
Зебіл, кому ти втираєш?
Ведь твой предыдущий коллега за это не наказан?
...
Что? ГдЕ? Кода (когда нажеруться мрази)
УГОЛЬ - принадлежит украинскому народу. Это раз.
Амстердам-Киев - 2000км. Неужели уголь возили ТАК далеко?
Давайте залепим хлеб по цене амстердам+? А "что". Зерно по цене ротердам+.
может уже хватит? Может уже зе и их команда не повторять ЕС (вместе со свинорылым гецьманом). НЕТ и не может быть такой цены.
дарагой рынад ильич слишком дорого обходиться Украине, а если учесть что "даунбас у ниго в душе" - цена неподемная