УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15084 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
7 323 56
Білорусь (5971) Лукашенко (2309) Росія (47244)

Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не вірить, що Росія може спробувати включити територію Білорусі до складу своєї держави.

Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

Лукашенко запевнив, що Росії "такий головний біль не потрібен", оскільки може бути реакція країн Заходу.

"Це був би такий подарунок для американців і колективного Заходу, якби Росія ставила собі за мету включити Білорусь до складу Росії. Це був би кінець", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь і Росія можуть побудувати "потужну систему взаємовідносин і єдності".

Читайте також: Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість

"Це буде потужнішим, ніж система єдності в самій Росії. І ми цим шляхом рухаємося. Усе найкраще беремо у них, чогось вони у нас вчаться. Не думайте, що це дорога з одностороннім рухом. Ми для Росії такі самі цінні, як Росія для нас", - вважає Лукашенко.

Він додав, що в п'ятницю, 28 травня, продовжаться переговори "щодо поглиблення двостороннього співробітництва з Росією". Сторони мають намір обговорити розвиток торгово-економічного співробітництва та "спільну протидію західним санкціям".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 6779
показати весь коментар
26.05.2021 20:17
+16
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 7283
показати весь коментар
26.05.2021 20:11
+13
Будут тебе и" тракторписты" и комбайнёры",колхозник тупой.
показати весь коментар
26.05.2021 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лукашенко не нужна...
показати весь коментар
26.05.2021 20:08 Відповісти
Мудищев заявил, что Белорусь это его тяжкий "крест" и ему нести его на Голгофу Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 9495
и венец терновый кровопивцы хлу не отдаст
показати весь коментар
26.05.2021 23:23 Відповісти
Снова свою страну троллит, называет ее "головной болью". Бацька последнее время все называет своими именами.
показати весь коментар
26.05.2021 20:10 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 9503
показати весь коментар
26.05.2021 20:11 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5012
показати весь коментар
26.05.2021 20:12 Відповісти
Це як карта ляже
показати весь коментар
26.05.2021 20:11 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 7283
показати весь коментар
26.05.2021 20:11 Відповісти
Рашці не завадить зайвий голос в ООН.
показати весь коментар
26.05.2021 20:12 Відповісти
Все, таракан, доизвивался... Тупину нужна победа, иначе его же орки прозреют от своей нищеты. Извини, Саша, только бизнесс...
показати весь коментар
26.05.2021 20:12 Відповісти
Будут тебе и" тракторписты" и комбайнёры",колхозник тупой.
показати весь коментар
26.05.2021 20:12 Відповісти
етот набутильнік уже нікуда нє дєнєцца - обложилі вєздє, щас отовсюду виключат
РБ как Сєвєрная Корєя в центрє Європи - отлічний жупєл і плацдарм для шантажа
показати весь коментар
26.05.2021 20:13 Відповісти
"Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна."
Про це заявив Олександр Лукашенко під час звернення до парламенту, повідомляє пресслужба білоруського президента.
показати весь коментар
26.05.2021 20:28 Відповісти
тебя, в качестве боли, попросту удалят!)
показати весь коментар
26.05.2021 20:14 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5333 Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 6672
показати весь коментар
26.05.2021 20:16 Відповісти
++++
І головне що не кацапам, не білорусам, не європі.
показати весь коментар
26.05.2021 21:28 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 6779
показати весь коментар
26.05.2021 20:17 Відповісти
Видать бульба ещё тот психоделик. Лучше нашу брать осенью.
показати весь коментар
26.05.2021 20:18 Відповісти
Хуцпа, как и было сказано.
показати весь коментар
26.05.2021 20:20 Відповісти
Лукашенко очередной раз прокатил восточного соседушку. Бо ждали сначала 22.03. Потом ждали в конце мая 🤗🤗🤗🤗😊😊😊😊😊🤗
показати весь коментар
26.05.2021 20:21 Відповісти
Как он смешно сам себя успокаивает...
показати весь коментар
26.05.2021 20:21 Відповісти
Редактору новостей: зачем Вы публикуете высказывания этого идиота?
Он прикалывается над вами и трындит что попало. Его слова ничего не значат
показати весь коментар
26.05.2021 20:24 Відповісти
Кто его, болвана, спрашивать будет?
показати весь коментар
26.05.2021 20:25 Відповісти
Палестинский Хамас в ответ на действия Израиля из Швейцарии через польские IP-адреса отправил email в Минск о заложенной бомбе в ирландском самолете, летящем из Греции в Литву.
Пока всё логично.
показати весь коментар
26.05.2021 20:33 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 8078

...
показати весь коментар
26.05.2021 20:35 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 3914 Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5133
показати весь коментар
26.05.2021 21:06 Відповісти
"бульбак" включил дурака.Операция, с посадкой борта ,де-факто включила Беларусь в состав рашистского оккупанта Украины
показати весь коментар
26.05.2021 20:41 Відповісти
так уже ж "всё включено". в форточку ********** надо было вовремя выглядывать ))
показати весь коментар
26.05.2021 20:45 Відповісти
Лукашенко пригрозил завалить Европу наркотиками и мигрантами.

В Белоруссии объявлена всеобщая мобилизация:
В наркоманы призываются граждане от 18 до 23 лет
В проститутки призываются гражданки от 19 от 28 лет
В мигранты призываются граждане от 45 до 60 лет.
показати весь коментар
26.05.2021 20:46 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 5957
показати весь коментар
26.05.2021 20:47 Відповісти
паломницы на Ростофф ? Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 7063
показати весь коментар
26.05.2021 23:28 Відповісти
Да это самопожертвование. Смотрите, народ поганенький, страна головная боль, по типу- это МОЙ крест, избавлю всех от страданий.
показати весь коментар
26.05.2021 20:49 Відповісти
На данный момент для рашки ты колхозник самая главная головная боль.А одной жопой сидеть на двух стульях,жопа не порвется?,ты для запада и рашки просто токсичен.
показати весь коментар
26.05.2021 20:49 Відповісти
Белорусия как и Украина нужна ***** в качестве буферной зоны между мокшанами и странами НАТО.Если бы ***** нужна была Белорусь то он бы просто насрал на вашего бацьку и на вполне законных основаниях,вашего референдума о присоединении к кацапии,просто обявил бы вашу територию мокшандией.
показати весь коментар
26.05.2021 20:58 Відповісти
При луке эта территория только называется отдельным государством,а де факто давно уже является буферной зоной своего восточного хозяина,не сомневайтесь.
показати весь коментар
26.05.2021 21:06 Відповісти
Де факто білорасєя дійсно федеральний округ расєйської ********** була і буде...
показати весь коментар
26.05.2021 23:26 Відповісти
Колхозник повыпендривается и в конце концов поступит как грузинский царь Георгий XII.
показати весь коментар
26.05.2021 20:51 Відповісти
Они Лугандон включат в свой состав, им нужны кормильцы а не нахлебники😁😁😁😁
показати весь коментар
26.05.2021 21:08 Відповісти
Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна" - Цензор.НЕТ 2408
показати весь коментар
26.05.2021 21:16 Відповісти
Так они и не хотят включать, как область. Они хотят создать нечто между СССР и ЕС: чтобы страны были как бы независимы (Беларусь, Армения ...), но с доминирующим голосом Москвы. Вот Лукашенко он же не против, как ЕС, он не раз говорил, давайте союз, в котором 1 страна - 1 голос, но россияне так не хотят. Они говорят, да, 1 страна - 1 голос, но наш голос круче, мы же круче.
показати весь коментар
26.05.2021 21:18 Відповісти
какой ЕС? что ты несешь? у них давно с кацапней Таежный Союз, забыли уже.....
показати весь коментар
26.05.2021 21:25 Відповісти
Прежде чем комментировать, нужно понимать, что комментируешь. Какой ЕС - никакой ЕС. Аналог между СССР и ЕС.
показати весь коментар
26.05.2021 21:46 Відповісти
Диктаторы всех калибров не способны логически мыслить, все их телодвижения построены на эгоцентризме и оторваны от реальности, он получил в нсследство от ссср 9 млн овец рабов, которые развратили его своей покорностью и он естественно, взял на себя роль памтуха, потому уголовник-комуняка считает их своей собствернрстью, поскольку они добровоььно отдали свою свободу отцу-пастуху.
показати весь коментар
26.05.2021 21:30 Відповісти
Согласна кроме того, что 'овцы отдали свою свободу пастуху'. Это же неправда! Белорусы не выбирали этого пастуха! Оно давит людей, сфальсифицировал выборы, где получил 89% нет. Оппозиция по тюрьмам. ОМОН бьет, избивает, убивает, страна закрывается, Лукашенко превращает Беларусь в концлагерь. У меня есть знакомые, которые работают в Киеве , в их консульстве. У них девочка играет в теннис, как- то играла с моим ребёнком, отсюда пересеклись. У них контракт заканчивается, они в шоке , не хотят уезжать. Так хочу сказать, мы не знаем сотой доли всего маразма, происходящего в Беларуси. Там настоящий режим во всей красе. И сделать они ничего не могут. Момент упущен , мне кажется
показати весь коментар
27.05.2021 05:18 Відповісти


синекітенко@syniy_kit 8 ч

А не хоче, наприклад, Гончаренко, замість розмазування в Раді Пагонєй, подати в суд на Лукашенку за наклеп і розповсюдження фейків?
Ну і МЗС там потикайте палкою, може якось зреагують.

Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 5955
показати весь коментар
26.05.2021 21:46 Відповісти
з такими заявами Луки треба не в суд подавати, а телефонувати в дурку Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 1300
показати весь коментар
26.05.2021 23:31 Відповісти
На наших глазах происходит не просто проводимая рашкой экспансия . Происходит захват, очередной захват, ещё одного суверенного государства. Это ещё одна технология, гибридная и дурно пахнущая , но работающая. Когда два диктатора договариваются, не спрашивая никого, вершат судьбы людей. Они играют не в шахматы даже , это примитивный дурак. На глазах у всего цивилизованного мира жульничают , стебутся, фальсифицируют выборы. Игнорируют и подавляют народные протесты, крадут результаты даже революций. А весь мир молча наблюдает это царство ханжества и жлобства, иногда высказывая недовольство, которое больше сродни страху подцепить болячку лукашенко головного мозга. У меня есть несколько знакомых белорусов , это очень хорошие люди, и мне искренне жаль, что эти два старых козла , путлер и лукашенко, превращают Беларусь в ещё одно Приднестровье
показати весь коментар
26.05.2021 21:57 Відповісти
Ніколи білорасєя не була державою)) не то що "сувєрєной"...)))
показати весь коментар
26.05.2021 23:24 Відповісти
Пренебрежение к другим народам и державам свойственно только кацапне. Не опускайтесь до их уровня. В Беларуси есть все признаки государственности, не вина людей, что их территория захвачена быдлом- полудурком , давно президентом только телевизора и , как выяснилось, ещё и ОМОНа .
показати весь коментар
27.05.2021 05:09 Відповісти
Пренебрежение к другим народам и державам свойственно только кацапне і бєларасєянам які вже майже тридцять років обирають одну і ту ж істоту президентом. І після цього я маю серйозно ставитися до вашого метеоризму що це "не вина людей" ?)))
показати весь коментар
28.05.2021 21:13 Відповісти
"последовать реакция стран Запада???"
Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 8687

скажите этому идиоту кто-то, что если он не в курсе, кацапы оккупировали у нас территории, война 7ой год, а реакцию стран Запада можно назвать очень условной. Это при том, что Украина воюет. А будет ли белорусь воевать против кацапии? очень сомневаюсь. Так о какой реакции речь?
показати весь коментар
26.05.2021 21:58 Відповісти
Він що , також у очі Путіну дивився ,що собі таке намріяв ?
Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 3695
показати весь коментар
26.05.2021 22:17 Відповісти
Беларусы уже почти забыли свой язык. Понимать еще понимают, но уже не разговаривают в быту. Так теряют свою страну и национальность.
Поэтому в Украине необходим один госязык - украинский. Кто желает другой - хотеть не вредно.
показати весь коментар
26.05.2021 22:54 Відповісти
Не розуміють білорасєяни своєї мови бо розмовляють на якомусь суржику, навіть у селах, більшовики свого часу зробили свою паскудну справу і там...
показати весь коментар
26.05.2021 23:22 Відповісти
У що це калхозенфюрер не вірить?))) у те що існує саюзнає гасударство **************...?)))
показати весь коментар
26.05.2021 23:19 Відповісти
Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 1586

Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен" - Цензор.НЕТ 8787
показати весь коментар
26.05.2021 23:43 Відповісти
а вот здесь мудищеву мона поверить
шо не сделаешь, шоб панувать у своїй сторонці
показати весь коментар
27.05.2021 12:43 Відповісти
 
 