Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не вірить, що Росія може спробувати включити територію Білорусі до складу своєї держави.
Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".
Лукашенко запевнив, що Росії "такий головний біль не потрібен", оскільки може бути реакція країн Заходу.
"Це був би такий подарунок для американців і колективного Заходу, якби Росія ставила собі за мету включити Білорусь до складу Росії. Це був би кінець", - сказав Лукашенко.
Він додав, що Білорусь і Росія можуть побудувати "потужну систему взаємовідносин і єдності".
"Це буде потужнішим, ніж система єдності в самій Росії. І ми цим шляхом рухаємося. Усе найкраще беремо у них, чогось вони у нас вчаться. Не думайте, що це дорога з одностороннім рухом. Ми для Росії такі самі цінні, як Росія для нас", - вважає Лукашенко.
Він додав, що в п'ятницю, 28 травня, продовжаться переговори "щодо поглиблення двостороннього співробітництва з Росією". Сторони мають намір обговорити розвиток торгово-економічного співробітництва та "спільну протидію західним санкціям".
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и венец терновый кровопивцы хлу не отдаст
РБ как Сєвєрная Корєя в центрє Європи - отлічний жупєл і плацдарм для шантажа
Про це заявив Олександр Лукашенко під час звернення до парламенту, повідомляє пресслужба білоруського президента.
І головне що не кацапам, не білорусам, не європі.
Он прикалывается над вами и трындит что попало. Его слова ничего не значат
Пока всё логично.
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В Белоруссии объявлена всеобщая мобилизация:
В наркоманы призываются граждане от 18 до 23 лет
В проститутки призываются гражданки от 19 от 28 лет
В мигранты призываются граждане от 45 до 60 лет.
синекітенко@syniy_kit 8 ч
А не хоче, наприклад, Гончаренко, замість розмазування в Раді Пагонєй, подати в суд на Лукашенку за наклеп і розповсюдження фейків?
Ну і МЗС там потикайте палкою, може якось зреагують.
скажите этому идиоту кто-то, что если он не в курсе, кацапы оккупировали у нас территории, война 7ой год, а реакцию стран Запада можно назвать очень условной. Это при том, что Украина воюет. А будет ли белорусь воевать против кацапии? очень сомневаюсь. Так о какой реакции речь?
Поэтому в Украине необходим один госязык - украинский. Кто желает другой - хотеть не вредно.
шо не сделаешь, шоб панувать у своїй сторонці