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У НАБУ знали про те, що справу "Роттердам+" доведеться закрити, - прокурор САП Демків

Новини Цензор.НЕТ Події

У НАБУ знали про те, що справу

Старший прокурор Денис Демків спростовує заяви НАБУ про те, що детективам не було відомо про закриття справи "Роттердам+".

Про це Демків розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Так, їм було це відомо. Детективи НАБУ провели в мене багато годин, де ми проговорювали всі проблемні питання" - розповів прокурор.

"Останній раз вони в мене були якраз 20 травня, три детективи були. І потім Шабунін пише, що це політично-мотивоване рішення, хоча його ще не було і я не вніс відповідні відомості", - зазначив Демків.

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Він також заперечив тезу Шабуніна, що своє рішення він ухвалив під впливом заступника голови Офісу президента Олега Татарова, зауваживши, що ніколи в житті з ним не спілкувався.

Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.
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Та заберіть цього дебіла з інформаційної стрічки! Він не прокурор, він ідіот!
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26.05.2021 20:11 Відповісти
думал тебя подколоть, а потом думаю: "та идёт он нафиг!", не стану его подкалывать..
он и так, подколотый.. В НАБУ знали о том, что дело "Роттердам+" придется закрыть, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 5137
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26.05.2021 20:33 Відповісти
секундочку... дебіла ігораЛИ видалено В НАБУ знали о том, что дело "Роттердам+" придется закрыть, - прокурор САП Демкив - Цензор.НЕТ 375
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26.05.2021 20:41 Відповісти
Ну тут треба ставити кліп Марусі Звіробій"ахвижйобаніпідараси",ну гарно ж сказала.
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26.05.2021 20:15 Відповісти
Але ж колесо крутилось, гроші державні капали, «найвеличніший патерпілий» задоволений - нащо займатись іншим???
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26.05.2021 20:22 Відповісти
У НАБУ знали про те, що справу "Роттердам+" доведеться закрити, - прокурор САП Демків - Цензор.НЕТ 5162
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26.05.2021 20:50 Відповісти
Зебілята, яких 73% перевішаються, вони цього не переживуть. Їх три роки годував телеканал "медведчука-коломойського-зеленського" 1+1, що там мародерство і що на "Ротердам +" наживалися і це все "мародерство під час війни".
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27.05.2021 09:16 Відповісти
 
 