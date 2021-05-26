У НАБУ знали про те, що справу "Роттердам+" доведеться закрити, - прокурор САП Демків

Старший прокурор Денис Демків спростовує заяви НАБУ про те, що детективам не було відомо про закриття справи "Роттердам+".

Про це Демків розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Так, їм було це відомо. Детективи НАБУ провели в мене багато годин, де ми проговорювали всі проблемні питання" - розповів прокурор.

"Останній раз вони в мене були якраз 20 травня, три детективи були. І потім Шабунін пише, що це політично-мотивоване рішення, хоча його ще не було і я не вніс відповідні відомості", - зазначив Демків.

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Він також заперечив тезу Шабуніна, що своє рішення він ухвалив під впливом заступника голови Офісу президента Олега Татарова, зауваживши, що ніколи в житті з ним не спілкувався.

Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.