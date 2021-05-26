Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада міністрів Польщі ввела заборону на польоти в повітряному просторі країни авіаперевізників з Білорусі. Таке ж рішення прийняв уряд Литви.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Про рішення польської влади повідомив офіційний представник уряду Петр Мюллер.
"Рада міністрів ухвалила рішення про заборону на польоти в повітряному просторі Польщі літаків, використовуваних авіаперевізниками з Білорусі. Це елемент реалізації санкцій, запитаних прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким на засіданні Ради Європи", - написав він у своєму Twitter-акаунті.
У Литві заборона набуває чинності з 3:00 27 травня. Вона діє, передусім, для державної авіакомпанії "Білавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів у Литву.
"Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - сказав на засіданні уряду міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.
Як повідомило литовське держпідприємство з нагляду за повітряним простором і координуванням, заборона торкнеться двох білоруських компаній - авіаперевізника "Білавіа" і вантажоперевізника Rubystar Airways. Крім того, в Білорусь не зможе літати Каунаська компанія Transaviabaltika. Раніше Transaviabaltika і "Білавіа" до теперішнього часу літали з Мінська до Вільнюса і назад 4-6 разів на добу.
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Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки. Источник: https://censor.net/ru/n3267701
США вводит с 1 июня санкции против 9 самых крупных предприятий нефтехимии Беларусии. Поддержка режима Лукашенко в случае бойкота белорусских товаров потребует от российского бюджета расходов около 5 млрд долл. без учета новых займов на перекредитование старых долгов.
а он знает,шо ты его брат?
Сейчас зашел на сайт - https://www.flightradar24.com/BRU8902/27d64ebd скоро воздушное пространство Украины, залетит самолет Белавиа Анталия - Минск. =))
вот на цензоре кидали сегодня ссылки Минск - Анталия.
Посмотрим как завтра будут летать Белавиа через Украину...завтра буду наблюдать тоже. Если ничего не изменится...то все запреты Зе профанация.
Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» сможет продолжить полеты из Минска в третьи страны транзитом через территорию Украины.
Новый пакет санкций, который ввело правительство Украины, запрещает с 26 мая прямые рейсы между городами Украины и Беларуси, транзит самолетам с украинской регистрацией через воздушное пространство Беларуси.
Однако при этом ограничения не касаются транзита для белорусских авиакомпаний через Украину.
Таким образом, «Белавиа» сможет по-прежнему летать самым коротким путем через Украину в Стамбул, Тель-Авив, а также на турецкий курорт Анталья и египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
В случае, если бы Украина запретила транзит через свою территорию в третьи страны, белорусской авиакомпании пришлось бы летать через территорию России, поскольку страны ЕС уже начали закрывать свое небо для белорусской авиации.
В результате маршруты из Минска в Египет и Израиль стали бы длиннее на 20-25%, а в Стамбул и Анталью - на 50-90%. Из-за этого рентабельность авиаперевозчика значительно бы пострадала, а время в пути увеличилось.
https://zbruc.eu/node/105394?fbclid=IwAR3e5crd9sjAp7VxnQ9id0WgJHtmkb9vgh2H0Le3x_bULZgrN5t22swdPIw
плешивый фюрер-кругом враги
...и что ж в этом говне ценного?