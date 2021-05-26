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Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі

Рада міністрів Польщі ввела заборону на польоти в повітряному просторі країни авіаперевізників з Білорусі. Таке ж рішення прийняв уряд Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про рішення польської влади повідомив офіційний представник уряду Петр Мюллер.

"Рада міністрів ухвалила рішення про заборону на польоти в повітряному просторі Польщі літаків, використовуваних авіаперевізниками з Білорусі. Це елемент реалізації санкцій, запитаних прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким на засіданні Ради Європи", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

У Литві заборона набуває чинності з 3:00 27 травня. Вона діє, передусім, для державної авіакомпанії "Білавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів у Литву.

Читайте також: Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська. КАРТА

"Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - сказав на засіданні уряду міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.

Як повідомило литовське держпідприємство з нагляду за повітряним простором і координуванням, заборона торкнеться двох білоруських компаній - авіаперевізника "Білавіа" і вантажоперевізника Rubystar Airways. Крім того, в Білорусь не зможе літати Каунаська компанія Transaviabaltika. Раніше Transaviabaltika і "Білавіа" до теперішнього часу літали з Мінська до Вільнюса і назад 4-6 разів на добу.
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Топ коментарі
+11
Тот, кто свяжется с помойкой под названием Россия, судьба одна, - КНДР.

Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3281
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26.05.2021 21:31
+11
А убытки только у белавиа...и следовательно у скота лушанки....им и считать...у поляков и литовцев убытков нет...
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26.05.2021 21:38
+9
Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 3266
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26.05.2021 22:07
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Тот, кто свяжется с помойкой под названием Россия, судьба одна, - КНДР.

Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3281
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26.05.2021 21:31 Відповісти
по кловану так не скажешь - процветает
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26.05.2021 21:41 Відповісти
Хватит уже. По десятому разу уже сказвли что запрещают.
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26.05.2021 21:32 Відповісти
За фюрера больно?
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26.05.2021 21:45 Відповісти
Осталось подсчитать убытки от реализации этих санкций, и начать надо с себя...
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26.05.2021 21:36 Відповісти
А убытки только у белавиа...и следовательно у скота лушанки....им и считать...у поляков и литовцев убытков нет...
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26.05.2021 21:38 Відповісти
Я тебе, конечно, верю... Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 6513
Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки. Источник: https://censor.net/ru/n3267701
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26.05.2021 21:41 Відповісти
Супер ссылка, и что? Вы финансовый эксперт Евросоюза, или все-таки бульбатролль?
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26.05.2021 21:46 Відповісти
Мойша, гешефт святое, а приципы для дураков?
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26.05.2021 21:46 Відповісти
😁 А теперь будет летать только Transaviabaltika...
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26.05.2021 21:47 Відповісти
ну,Transaviabaltika не запрещено летать в европу...а Белавиа запрещено...вот и посчитай,у кого убытков больше
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26.05.2021 21:48 Відповісти
В Европе большая конкуренция и рейсы Transaviabaltika там точно не ждут...
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26.05.2021 21:57 Відповісти
специалист по конкуренциям? Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 8666
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26.05.2021 22:32 Відповісти
Квоты придумали не в Африке...
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26.05.2021 22:37 Відповісти
но и не в ольгино...шоб ты ото в экономике саоброжал? Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 1771
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26.05.2021 22:38 Відповісти
Микола- Читаю взаимно

США вводит с 1 июня санкции против 9 самых крупных предприятий нефтехимии Беларусии. Поддержка режима Лукашенко в случае бойкота белорусских товаров потребует от российского бюджета расходов около 5 млрд долл. без учета новых займов на перекредитование старых долгов.
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26.05.2021 22:42 Відповісти
Интересно будет посмотреть, как эти санкции будет выполнять Китай... Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 4366
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26.05.2021 22:50 Відповісти
старшего брата на помощь зовешь? Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 8947
а он знает,шо ты его брат?
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26.05.2021 22:52 Відповісти
Когда увидишь этикетку "китайский калий" - это напомнит тебе про "беларуские креветки"!
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26.05.2021 23:00 Відповісти
Ага, летали. Теперь будут летать через стамбул или рашку. Или ездить автобусами до границы и отттуда лететь. В итоге просто будут другие рейсы для поляком и стран балтии. А белавиа да, даст бог - обонкротиться.
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26.05.2021 22:33 Відповісти
27 мая 1987 года на день Совдеповского пограничника немецкий пацан Матиас Руст посадил свой самолетик на красной сраной площади у Мавзорлея чЛенина...Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 1306
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26.05.2021 21:37 Відповісти
28 мая..
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26.05.2021 21:48 Відповісти
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 6041 Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3642 Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 3642
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26.05.2021 21:38 Відповісти
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 4499
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26.05.2021 21:40 Відповісти
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 1437
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26.05.2021 21:42 Відповісти
Лукашеску специальным Указом закрыл грану БелоРашки 17 сентября 2020 года...причем НАГЛУХо,передавал тогда сайт РБК....кто звездун?
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26.05.2021 21:46 Відповісти
Белавиа сегодня над Украиной, Минск - Кишинев, Истанбул - Минск, Шарм эль шейх - Минск...и т.д и все пролеты воздушном пространстве Украина.
Сейчас зашел на сайт - https://www.flightradar24.com/BRU8902/27d64ebd скоро воздушное пространство Украины, залетит самолет Белавиа Анталия - Минск. =))
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26.05.2021 21:47 Відповісти
Полет белавии из Минска в Барселону видел?
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26.05.2021 22:01 Відповісти
видел, а над Украиной до сих пор летают. Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 375
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26.05.2021 22:05 Відповісти
Анталия-Минск белавия возвращается в беларашу для окончательной стоянки. Так же само и из других стран. В чем проблема? Покажи рейсы из белараши?
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26.05.2021 22:14 Відповісти
не трынди сегодня летел Белавиа через Украину Минск - Кишинев и Минск Тирана...вот тебе и запреты о Зе и Кабмина.
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26.05.2021 22:17 Відповісти
Дай треки на сейчас, бот?
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26.05.2021 22:19 Відповісти
бот ты, наблюдал на сайте на этом же сайте, принт скрин не делал!

вот на цензоре кидали сегодня ссылки Минск - Анталия.

Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 7516
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26.05.2021 22:27 Відповісти
Опять Анталия. Забрать своих туристов. На сейчас где полеты?
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26.05.2021 22:38 Відповісти
ну ну, може в Барсу тоже летел забрать своих туристов?) а как же запрет с 0:00 среды, 26 мая?! Или он есть запрет или его нет..... Пусть летят через Рашку забирать своих туристов.

Посмотрим как завтра будут летать Белавиа через Украину...завтра буду наблюдать тоже. Если ничего не изменится...то все запреты Зе профанация.
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26.05.2021 23:29 Відповісти
Белавиа позволили летать транзитом через Украину

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» сможет продолжить полеты из Минска в третьи страны транзитом через территорию Украины.
Новый пакет санкций, который ввело правительство Украины, запрещает с 26 мая прямые рейсы между городами Украины и Беларуси, транзит самолетам с украинской регистрацией через воздушное пространство Беларуси.
Однако при этом ограничения не касаются транзита для белорусских авиакомпаний через Украину.
Таким образом, «Белавиа» сможет по-прежнему летать самым коротким путем через Украину в Стамбул, Тель-Авив, а также на турецкий курорт Анталья и египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
В случае, если бы Украина запретила транзит через свою территорию в третьи страны, белорусской авиакомпании пришлось бы летать через территорию России, поскольку страны ЕС уже начали закрывать свое небо для белорусской авиации.
В результате маршруты из Минска в Египет и Израиль стали бы длиннее на 20-25%, а в Стамбул и Анталью - на 50-90%. Из-за этого рентабельность авиаперевозчика значительно бы пострадала, а время в пути увеличилось.
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26.05.2021 23:27 Відповісти
Ну теперь все ясно. Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 7608 Потужный запрет! Мы запретили своим самолетам летать через Беларусь, а Белавиа можно через нашу территорию! двойные стандарты Зе и Ко. сидение на двух стульях.... получается помощь Луке и барыжный договорняк Зе.. с нелегитимным мудаком Лукашенком!
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26.05.2021 23:46 Відповісти
сплошная брехня, и это, прошу заметить, modus vivendi всей банды зеленых недоумков во главе со своим самым выдающимся лидером современности
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26.05.2021 23:58 Відповісти
Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 5807 Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 9050
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26.05.2021 21:51 Відповісти
NATO, це зє мстя! 😂
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26.05.2021 22:02 Відповісти
Лукашенко бреше: в Украерорусі спростували заяву про відмову приймати літак у Львові та Києві.
https://zbruc.eu/node/105394?fbclid=IwAR3e5crd9sjAp7VxnQ9id0WgJHtmkb9vgh2H0Le3x_bULZgrN5t22swdPIw
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26.05.2021 22:04 Відповісти
Брехня Луки
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26.05.2021 22:04 Відповісти
Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 3266
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26.05.2021 22:07 Відповісти
Для длиноволокнистого льна. Нехрен летать, одни убытки от авиации.
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26.05.2021 22:16 Відповісти
Mne interesno kakim obrozom Belavia budet letet s Minska v Kalingrad.U nix jest takoje Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі - Цензор.НЕТ 1736
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26.05.2021 22:17 Відповісти
Делая петлю через Балтийское море. И цена билета будет такой же длины.
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26.05.2021 22:22 Відповісти
Будут ехать самолетом по дорогам.. Ездить то не запретили
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26.05.2021 22:24 Відповісти
А мы почему же выручаем усатого? Вот так во всем у нас - сидение на двух стульях.
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26.05.2021 22:39 Відповісти
картофельный фюрер-кругом враги
плешивый фюрер-кругом враги
...и что ж в этом говне ценного?
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26.05.2021 23:05 Відповісти
Как летала Белавиа транзитом через Украину так и летает. Значит ничего не запретили.
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26.05.2021 23:36 Відповісти
Через месяц возобновят. Можете скринить.
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26.05.2021 23:41 Відповісти
Здається ми вже область росії де-факто.
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27.05.2021 00:01 Відповісти
 
 