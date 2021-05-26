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500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської Sinovac Biotech прибули в Україну, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської Sinovac Biotech прибули в Україну, - МОЗ

26 травня в Україну прибули 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Зараз ця вакцина відповідно до чинного законодавства відправляється на лабораторний контроль", - сказано в повідомленні.

Щеплення препаратом CoronaVac почалися в Україні 13 квітня. Україна раніше отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз.

Зазначається, що вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких становить 28 днів. Температура зберігання +2 - +8 ℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

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Топ коментарі
+4
а вот смысл, может кто объяснить?? ЕС не признает эту вакцину. Так смысл ее колоть??
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26.05.2021 22:03
+3
гівно привезли.
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26.05.2021 22:09
+3
Я что-то не вижу очереди среди депутатов квартала95 и их семей, вакцинироваться китайским фуфломицином.
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26.05.2021 22:31
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а вот смысл, может кто объяснить?? ЕС не признает эту вакцину. Так смысл ее колоть??
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26.05.2021 22:03 Відповісти
500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech прибыли в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5970 Кто ей двинется, может ехать в Китай на заробитки.
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26.05.2021 22:06 Відповісти
Кто уколется - до Китая может не доехать.
Когда власти хотят облегчить жизнь людям - уменьшают налоги, аренду, коммуналку.
А если тупо стараются что-то вколоть - подумайте зачем.
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27.05.2021 00:31 Відповісти
не всі їздять у Європу. та вона і так колеться як свічка капає.
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26.05.2021 22:15 Відповісти
Смысл такой, что украинцам выбирать не приходится! Пусть колют, что приехало.
Не нравиться? Не колите!
Но в итоге, тот, кто не уколет, будет тот самый- здравомыслящий процент из умных украинцев!
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26.05.2021 22:20 Відповісти
Смысл прост: Идите в опу советники от путлерфюрера.
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26.05.2021 22:47 Відповісти
Так, для интереса, Дмитрий Шкицкий. Ты вакцинировался от укуса тупина?
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26.05.2021 22:50 Відповісти
гівно привезли.
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26.05.2021 22:09 Відповісти
Я что-то не вижу очереди среди депутатов квартала95 и их семей, вакцинироваться китайским фуфломицином.
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26.05.2021 22:31 Відповісти
Не факт что они вакцинировались вообще.
Судя по их раскормленным харям.
Хватит надуманой ковидной истерии.
Люди не ведутся, пора это понять.
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27.05.2021 00:33 Відповісти
хорошая вакцина. зрады нет.
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27.05.2021 05:54 Відповісти
А толку? С равным успехом можно вакцинироваться святой водой.
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27.05.2021 06:10 Відповісти
 
 