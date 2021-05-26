500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської Sinovac Biotech прибули в Україну, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
26 травня в Україну прибули 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Зараз ця вакцина відповідно до чинного законодавства відправляється на лабораторний контроль", - сказано в повідомленні.
Щеплення препаратом CoronaVac почалися в Україні 13 квітня. Україна раніше отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз.
Зазначається, що вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких становить 28 днів. Температура зберігання +2 - +8 ℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.
Топ коментарі
+4 Женя-Женя
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+3 анатолий выборов
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+3 Super Gut
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Будь ласка, зачекайте...
Когда власти хотят облегчить жизнь людям - уменьшают налоги, аренду, коммуналку.
А если тупо стараются что-то вколоть - подумайте зачем.
Не нравиться? Не колите!
Но в итоге, тот, кто не уколет, будет тот самый- здравомыслящий процент из умных украинцев!
Судя по их раскормленным харям.
Хватит надуманой ковидной истерии.
Люди не ведутся, пора это понять.