500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської Sinovac Biotech прибули в Україну, - МОЗ

26 травня в Україну прибули 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Зараз ця вакцина відповідно до чинного законодавства відправляється на лабораторний контроль", - сказано в повідомленні.

Щеплення препаратом CoronaVac почалися в Україні 13 квітня. Україна раніше отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз.

Зазначається, що вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких становить 28 днів. Температура зберігання +2 - +8 ℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

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