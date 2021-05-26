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Новини Політика України
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Байден (2326) Білорусь (5971) Коломойський (1421) Луганщина (4419) Лукашенко (2309) НАТО (5144) тероризм (2786) членство в НАТО (1408) авіасполучення (599) Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3175)

Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну

Саміт НАТО в червні відбудеться без України, Лукашенко бреше, що наша країна відмовилася прийняти літак з Протасевичем, терористи "ЛНР" не пускають громадян на вільну територію, - головні новини України та світу 26 травня.

Саміт НАТО без України

Тепер офіційно: міністр закордонних справ Кулеба підтвердив, що нас не покликали на саміт НАТО в Брюсселі, який відбудеться 14 червня.

"Ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в чорноморському регіоні і проти членів Альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формату участі України в саміті цього року", - сказав Кулеба.

А президент США Джо Байден тим часом заявив, що росіяни все ж добудують "Північний потік-2", і вводити проти газопроводу нові санкції безглуздо. На його думку, реалізація проєкту продовжиться, "тому що він і так майже повністю завершений".

Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак з Протасевичем. Збрехав.

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів чи Київ. Чому ті, що зараз страждають і ридають, не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності?" - сказав Лукашенко на зустрічі з депутатами білоруського парламенту.

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак заявив, що українська авіаційна влада не отримувала запиту на посадку борту Ryanair. "Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака і запитів на зміну плану польоту в органи обслуговування повітряного руху "Украероруху" ні з яких джерел не надходило", - сказав глава компанії.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим тим часом стверджує, що рішення посадити літак, піднявши в повітря винищувач, і затримати опозиційного блогера Романа Протасевича, прийняв сам Лукашенко. "Рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком після того, як йому відповідні структури доповіли про необхідність такого кроку і так далі. Очевидно, що операція була проведена не спонтанно, вона готувалася. Рішення приймалося, наскільки самостійно я не знаю, але те, що першою особою - це точно, і це доведено. Самим Олександром Лукашенком", - сказав він.

Україна припиняє експорт електроенергії з Білорусі

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року.

Терористи не пускають жителів Луганщини на вільну територію

Ватажок терористичної організації "ЛНР" Пасічник підписав "указ", за яким жителі ОРЛО можуть перетинати лінію розмежування через КПВВ у "Станиці Луганській" не частіше разу на місяць. Терористи пояснюють це нібито боротьбою з коронавірусом.

Коломойський розповів про можливості впливати на політиків

"Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюся я цим? Ні. Не користуюся, бо у мене немає ніякого взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви питаєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогодні від якихось ухвалених законів, або тих, які можуть прийняти", - заявив олігарх.
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Топ коментарі
+24
Новина про НАТО це провал року, а не дня.
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26.05.2021 22:11
+21
Кого куда звать? Зелю и Ермака на саммит Нато?! )))
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26.05.2021 22:10
+12
Да,после "реакции" зекретина на визит Блинкена,Байдену настоятельно посоветовали с зекретином не общаться -т к никаких выводов оно не сделало...это одна из причин не приглашения зелёной марзоты
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26.05.2021 22:25
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Кого куда звать? Зелю и Ермака на саммит Нато?! )))
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26.05.2021 22:10 Відповісти
Дійсно, кого туди кликати? Зелю, Єрмака, Сівохо з Кравчуком? Навіщо агенти московитів будуть сидіти поруч з нормальними людьми? Три роки нас ніхто нікуди з демократичних країн кликати не буде.Вони все добре знають, що твориться в офісі і по всій Україні. Головне, що 73% натворили непоправного і мовчать, ніби все йде в правильному напрямку.
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27.05.2021 09:09 Відповісти
Новина про НАТО це провал року, а не дня.
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26.05.2021 22:11 Відповісти
Видать приезд Блинкена в Украину удался на славу. И Ната послала и поток запустят как по маслу. Но это все было ожидаемо, увы
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26.05.2021 22:17 Відповісти
Утремося і далі будемо промовляти про євроїнтеграцію та курс на Нато.
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26.05.2021 22:23 Відповісти
не...соберем всех зеленых сметунов-пусть делом займутся,балаболки
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26.05.2021 22:36 Відповісти
Ну, хіба що поставить їх, по-п"ятеро, навкруги бочок з рідким лайном, і хай вони його "лопатять" язиками, щоб швидше "ферментувалося", для підкормки рослин на дачах... Бо крім "ляпать язиком", вони ні на що не здатні... Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 9553.....
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27.05.2021 08:42 Відповісти
Втерлись ще на виборах, клоунів в НАТО не беруть.
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27.05.2021 01:02 Відповісти
А барыг берут в нато? Главная проблема с нато в том, что страну с таким уровнем коррупции НИКОГДА туда не возьмут! И это общая заслуга всех президентов Украины! Они все только укрепляли коррупцию, а боролись с ней только на словах
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27.05.2021 06:31 Відповісти
У Європі досить скандалів на фоні корупції, як і посадок та відставок з посад. Головна перепона для України це тісні стосунки багатьох політиків та генералів з росіянами (родинні зв'язки, товариші по навчанню, бізнес-партнери). Тому НАТО більш за все хвилює витік закритої інформації як що Україна буде допущена до її секретів. Про "Вагнергейт" я писати не буду, і так все зрозуміло.
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27.05.2021 08:44 Відповісти
Да,после "реакции" зекретина на визит Блинкена,Байдену настоятельно посоветовали с зекретином не общаться -т к никаких выводов оно не сделало...это одна из причин не приглашения зелёной марзоты
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26.05.2021 22:25 Відповісти
Провал року не новина про НАТО, а новина про СП2. Отам жопа так жопа!
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26.05.2021 22:55 Відповісти
Єрмак проти Байдена. Ми Вас попереджали..."
https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
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26.05.2021 23:36 Відповісти
Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 7888
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26.05.2021 22:13 Відповісти
Известный украинский баран и баламут типа журна-шлюха следак Бигус родственничек полковника ФСБ...теперь ясно откуда столько дерма в инет вбрасывает этот МУДАК...
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26.05.2021 22:15 Відповісти
"а мьi ему так верили.."(с) Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 9852
Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 1354
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26.05.2021 22:52 Відповісти
Це тих баранів не покликали які посла не призначать 2 роки і ті які ігнорують коли кличуть?
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26.05.2021 22:18 Відповісти
Вот за Нату даже не удивительно...
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26.05.2021 22:20 Відповісти
Tolko Nenado


перше місце глядацьких симпатій України

https://twitter.com/i/status/1397261943216476161
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26.05.2021 22:28 Відповісти
Хамас послал усатого с брехней,Швейцария тоже,а зекретин что то молчит...
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26.05.2021 22:21 Відповісти
След Порошенко ищет...
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26.05.2021 22:37 Відповісти
Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 7640
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26.05.2021 22:45 Відповісти
Рейс Афины-Вильнюс был без посадки в Минске,откуда быдло Лукашеску узнал о бомбе?Сам закладывал или Путлер помогал? Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 3810Стадо из 2 баранов
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26.05.2021 22:22 Відповісти
ЗЕпобеда, всем ЗЕбаранам счет по коммуналочке, концерт не бывает бесплатным. Ольгинским троллям истирать пальцы об клавиатуру в пыль.
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26.05.2021 22:22 Відповісти
Лука сошел с ума: теперь об этом знает весь мир
Обложка свежего номера украинского журнала.



Украинский журнал «Новое время» выпустил новый номер.
Он уже вышел и продается в Украине.
«Лука сошел с ума. Теперь об этом знает весь мир», - гласит обложка журнала.

Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 4046
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26.05.2021 22:24 Відповісти
Всем одиноким пенсионерам придется платить по полному тарифу,жилищные субсидии Порошенко и Гройсмана,Зелемойский утопил в Днепре Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 1560
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26.05.2021 22:25 Відповісти
Ничего подобного!
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26.05.2021 22:36 Відповісти
не доходять кошти субсидії до споживачів!
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26.05.2021 23:10 Відповісти


Замполіт гістапо



Свинособаки VS ліфт. Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 9153 Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 9153


https://twitter.com/i/status/1397257103761461251
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26.05.2021 22:26 Відповісти
А был ли хоть какой-то саммит НАТО с Украиной, что представляют сейчас ее отсутствие как удар по яйкам? Хотелки ОП надо обламывать. Для НАТО дела нужны.
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26.05.2021 22:34 Відповісти
Главные новости 26 мая: Нас не позвали на саммит НАТО, Лукашенко врет об Украине, - Цензор.НЕТ 4065
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26.05.2021 22:34 Відповісти
згідний але білл до цього часу сидів би
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27.05.2021 00:17 Відповісти
Зелена сопля тільки белькоче про НАТУ, а само нічого не робить для цього. Так нафіга його запрошувати туди?
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26.05.2021 22:35 Відповісти
ну неправда, "воно робыть", только по-своему, по-детски. по-взрослому "працює", конечно, єрмакъ - делает все, чтобы Украина осталась без поддержки и без союзников.
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26.05.2021 22:59 Відповісти
Розумні люди не хочуть мати діло з клоуном.
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26.05.2021 22:44 Відповісти
Air France отменила рейс AF1154 Париж - Москва 26 мая по техническим причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии.

https://www.rbc.ru/politics/26/05/2021/60ae78579a7947fa3fccbb29

.
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26.05.2021 22:54 Відповісти
Походу сливают Украину.
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26.05.2021 23:12 Відповісти
По настроениям в Беларуси, общество вернулось в привычное латентное состояние. Почти никто политикой не интересуется. Январь был последним месяцем хоть каких протестов. В мае закрытие крупнейшего интернет-сайта тут.бай, арест Протасевича не вызвало никаких эмоций, кроме мимотечного интереса. В череде событий, перечисленные проскочили. И забыли. Никому ничо не надо и не интересно, - касаемо политики.
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26.05.2021 23:15 Відповісти
Всі віримо кацапу!
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26.05.2021 23:16 Відповісти
Лукашенко сделал своё дело! Но всё равно, что-то будет. Так не бывает, чтобы зло победило в долгосрочной перспективе.
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26.05.2021 23:42 Відповісти
Угу,особенно тем кто сегодня на отдых в Барселону не попал -и это только цветочки)
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26.05.2021 23:57 Відповісти
Тепер до вас хоча дійшло хто був вам справжнім другом?
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26.05.2021 23:15 Відповісти
Эх жаль, что главы НАТО не смотрят Г+Г, а потому просто не в курсе, что еладк не расейский штирлиц, а патриот независимой Украины; каломой вовсе не кидала-бандит, а выдающийся, порядочный бизнесмен; зеля не лох какой-то или дурачок, а "найвеличніший лідер **********", единственная проблема которого, заключается в том, что ему постоянно гадит попередник и вся эта гоп-компания НЕ КРАДЕ, как любит постоянно заявлять её зиц-председатель и его избиратели. Вот если-бы натовцы посмотрели-послушали мосейчучку, узнали, наконец, правду, известную каждому зебилу - всенепременно пригласили и попросили бы делегацию от этих "деятелей" не просто поприсутствовать, а почётно возглавить саммит.
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26.05.2021 23:25 Відповісти
Мудрі докерувалися , подивися на це все стидно за державу ,
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26.05.2021 23:30 Відповісти
Украина так и останется буферной зоной.
Сколько усилий не прикладывай , НАТО нам не светит.
Остановятся на курсе внешней политики,
чтобы не раздражать ближнего соседа.
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26.05.2021 23:31 Відповісти
Як це "борцуна" з кацапами Ваву, та його дерьмака, на саміт НАТО не запросили? Та не може такого бути.
Хоча, він туди і не збирався. Він нарід в родную говень веде.

"Роснефть" возобновила поставки сжиженного газа в Украину"
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26.05.2021 23:32 Відповісти
Это не нас не позвали. Это вас не позвали, 73%.
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26.05.2021 23:56 Відповісти
Влвд
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27.05.2021 00:02 Відповісти
Яке НАТО? Головний пронатівський політик України Пєця Порошенко на початку 2000х розпікав натівців за бомбардування Югославії. Не пройшло і двадцять років, як Пєця став незламним пронатівським олігархом. Його кум Медведчук не рахується.
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27.05.2021 00:36 Відповісти
В Юле - Зелеботів чомусь завжди Порох винен.
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27.05.2021 01:06 Відповісти
Мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый самми НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов АльянсаИсточник: может того что клоун президент а ермак второе лицо по версии того же ермака ?
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27.05.2021 03:08 Відповісти
НЕ позвали на саммит НАТО? Возможно, потому, что есть подозрение о ненадежности с точки зрения сохранения секретности. От кого обычно закрывают двери, если говорят о чем-то весьма и весьма ... конфиденциальным?
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27.05.2021 04:50 Відповісти
да ж, заждались украину в нато
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27.05.2021 05:29 Відповісти
какое же оно гаденькое и подленькое !

- утопить бы его в яме летнего туалета... Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну - Цензор.НЕТ 7910
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27.05.2021 07:10 Відповісти
 
 