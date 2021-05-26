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У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Кривому Розі сапери підірвали коробку з написом "бомба" на залізничних коліях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом бомба, - Нацполіція 01

Коробку з написом "бомба" і примотаним мобільним телефоном виявили перехожі 26 травня близько 12:00 біля станції "Інгулець".

Після огляду невідомого предмета вибухотехніки ухвалили рішення про його знешкодження. Вибухом спрямованої дії правоохоронці знищили підозрілий пристрій.

У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом бомба, - Нацполіція 02

"Зараз поліцейські відпрацьовують камери відеоспостереження і встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію і відкритті кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+5
На бімбі напис викликайте саперів. В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 823
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26.05.2021 22:47
+4
Це бімба, яка випала із самоліта, який посадили в Біларусі. Пізл зложився!
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27.05.2021 01:12
+3
Бімба!
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26.05.2021 22:29
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Бімба!
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26.05.2021 22:29 Відповісти
Картофельный ХАМАС мстит за закрытое небо!😁😁😁
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26.05.2021 22:40 Відповісти
Телефон шкода )
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26.05.2021 22:44 Відповісти
согласен!!такой антикварный раритет сегодня дорого стоит!! У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5345 У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1109
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26.05.2021 23:16 Відповісти
Нокла или гнусмас?
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27.05.2021 07:30 Відповісти
А слабо нацполіції направленим вібухом підірвати лоток яєць з написом "лоток яєць"?
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26.05.2021 22:47 Відповісти
На бімбі напис викликайте саперів. В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 823
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26.05.2021 22:47 Відповісти
и номер 101 забыли дописать ,звонок бесплатный
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26.05.2021 22:58 Відповісти
нужно было еще на столбе гирлянду повесить , шоб мигала такая - У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1835 тут бимба !
У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3296
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26.05.2021 23:03 Відповісти
Це бімба, яка випала із самоліта, який посадили в Біларусі. Пізл зложився!
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27.05.2021 01:12 Відповісти
а подчерк на коробке шестикласника...

а в коробке была записка "ба-бах!" или "математичка - дура!"
А чии машины что рядом стояли? У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9045
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27.05.2021 07:07 Відповісти
... и после продолжительной погони арестовали манекен с надписью "террорист".
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27.05.2021 07:30 Відповісти
"подорвали коробку с надписью "бомба" на железнодорожных путях."
Пути целые остались? Или помогли ненароком?
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27.05.2021 10:10 Відповісти
 
 