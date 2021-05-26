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У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Кривому Розі сапери підірвали коробку з написом "бомба" на залізничних коліях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Коробку з написом "бомба" і примотаним мобільним телефоном виявили перехожі 26 травня близько 12:00 біля станції "Інгулець".
Після огляду невідомого предмета вибухотехніки ухвалили рішення про його знешкодження. Вибухом спрямованої дії правоохоронці знищили підозрілий пристрій.
"Зараз поліцейські відпрацьовують камери відеоспостереження і встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію і відкритті кримінального провадження", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
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а в коробке была записка "ба-бах!" или "математичка - дура!"
А чии машины что рядом стояли?
Пути целые остались? Или помогли ненароком?