У Радбезі ООН закликали ICAO терміново розслідувати перехоплення цивільного літака Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Країни Європи та США в Раді Безпеки ООН закликають Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) терміново розслідувати перехоплення літака та затримання журналістів білоруською владою.
Про це йдеться у спільній заяві Естонії, Франції, Ірландії, США, а також Бельгії та Німеччини, яку оприлюднив представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Такі дії є кричущою атакою на міжнародну безпеку цивільної авіації та європейську безпеку і демонструють грубе нехтування міжнародним правом, - ідеться в заяві. - Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент для притягнення до відповідальності винуватців. А також негайно звільнити незалежного журналіста Романа Протасевича та Софію Сапегу, які були затримані білоруською владою".
24 травня Європа, нагадують автори заяви, вжила комплекс заходів у відповідь на інцидент, зокрема щодо заборони польотів через повітряний простір країн ЄС білоруських авіакомпаній.
"Ми активізували наші зусилля, у тому числі шляхом координації нашої санкційної політики, аби забезпечити відповідальність влади Білорусії за свої дії, - ідеться в заяві. - Ми повністю засудили це як чергову кричущу спробу Білорусі змусити замовкнути всі голоси опозиції".
Країни Європи та США в Радбезі ООН наголошують, що продовжують "твердо стояти на боці народу Білорусі в його прагненні до демократичного майбутнього, відстоюванні поваги до прав людини та основних свобод".
Така поведінка білоруської влади, вважають автори заяви, загрожує міжнародному порядку й підриває колективний мир і безпеку.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.
24 травня лідери ЄС ухвалили політичне рішення через Раду ЄС закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
особо нечего исследовать,
разве след москвы найти
ваабшчэ
ну подтвердят перехват...
И ЧТО ООН ДАЛЬШЕ СДЕЛАЕТ ? -
- потявкает с трибун безсмысленно...
вместо того что бы задавить белорусскую гниду