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На майже мільйон введених доз вакцин від COVID-19 надійшло 1,4 тис. повідомлень про побічні реакції, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

На майже мільйон введених доз вакцин від COVID-19 надійшло 1,4 тис. повідомлень про побічні реакції, - МОЗ

В Україні кількість побічних реакцій на вакцину від COVID-19 становить менше 1%.

Про це повідомило ДП "Державний експертний центр МОЗ України", інформує Цензор.НЕТ.

"Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій становить 1 436", - сказано в повідомленні

0,22% побічних реакцій від загальної кількості щеплених виявили після вакцини Covishield (AstraZeneca індійського виробництва), 0,049% - після вакцини CoronaVac, 0,034% після вакцини Comirnaty (вакцина Pfizer і BioNTech), 0,083% - після вакцини AstraZeneca.

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У МОЗ підкреслили, що користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби й надалі перевищує можливі ризики.
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27.05.2021 00:04 Відповісти
побочка очень редкая. хорошо.
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27.05.2021 05:53 Відповісти
побочку тоже за свой счет лечить?
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27.05.2021 06:36 Відповісти
Побочки нет только у воды (но если выпить пару ведер, то и от нее наступит побочка).
Главное, чтобы честно писали, какая побочка с чем связана и точные цифры. Тогда человек сам может взвесить соотношение риск/польза
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27.05.2021 09:16 Відповісти
Как интересно, нам тут рассказывали что Covishield (индийская AstraZeneca), то же самое что и AstraZeneca, только завод немного другой. А вот статистика побочек, говорит иначе:
0.22% - Covishield (AstraZeneca индийского производства),
0,083% -AstraZeneca

Разница в 3 раза!
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27.05.2021 09:20 Відповісти
может потому что разница в три раза в количестве привитых одной и другой вакциной?
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27.05.2021 09:32 Відповісти
Термины "процент", "относительное значение", "абсолютное значение" вам о чем нибудь говорят?
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27.05.2021 10:25 Відповісти
PS это из школьного курса математики если что
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27.05.2021 10:26 Відповісти
еще раз,от общего количества привитых,т.е. от 1 млн. именно это написано в статье.
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27.05.2021 13:14 Відповісти
к чему эти умняки? 0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства) и 0,083% - после вакцины AstraZeneca. от общего количества. или вы будете утверждать что ковишилдом и корейской вакциной укололи одинаковое количество людей?
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27.05.2021 13:09 Відповісти
просто раньше читал статью в ПУ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/12/7293254/
там более точно разжевано.
"С начала прививочной кампании от коронавируса было зафиксировано 1279 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации, что составляет менее 1% от общего количества прививок.
В частности, после иммунизации препаратом "Covishield" было зафиксировано 1032 легких побочных эффектов и 56 серьезныхслучаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть (как и тут 0,22) от общего количества всех сообщений."
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27.05.2021 13:23 Відповісти
Скурил учебник неевклидовой алгебры?
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27.05.2021 12:03 Відповісти
дурик я же тебе не хамил.
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27.05.2021 13:15 Відповісти
Так и я не хамил (вроде).
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27.05.2021 14:23 Відповісти
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
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27.05.2021 12:35 Відповісти
 
 