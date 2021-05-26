На майже мільйон введених доз вакцин від COVID-19 надійшло 1,4 тис. повідомлень про побічні реакції, - МОЗ
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В Україні кількість побічних реакцій на вакцину від COVID-19 становить менше 1%.
Про це повідомило ДП "Державний експертний центр МОЗ України", інформує Цензор.НЕТ.
"Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій становить 1 436", - сказано в повідомленні
0,22% побічних реакцій від загальної кількості щеплених виявили після вакцини Covishield (AstraZeneca індійського виробництва), 0,049% - після вакцини CoronaVac, 0,034% після вакцини Comirnaty (вакцина Pfizer і BioNTech), 0,083% - після вакцини AstraZeneca.
У МОЗ підкреслили, що користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби й надалі перевищує можливі ризики.
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Главное, чтобы честно писали, какая побочка с чем связана и точные цифры. Тогда человек сам может взвесить соотношение риск/польза
0.22% - Covishield (AstraZeneca индийского производства),
0,083% -AstraZeneca
Разница в 3 раза!
там более точно разжевано.
"С начала прививочной кампании от коронавируса было зафиксировано 1279 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации, что составляет менее 1% от общего количества прививок.
В частности, после иммунизации препаратом "Covishield" было зафиксировано 1032 легких побочных эффектов и 56 серьезныхслучаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть (как и тут 0,22) от общего количества всех сообщений."
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.