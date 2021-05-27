Антисемітизм у США на підйомі, але ми сповнені рішучості покласти цьому край, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прояви антисемітизму майже неминуче призводять до спалаху ненависті щодо інших національних груп.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю ізраїльському телебаченню заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Правда в тому, що антисемітизм протягом останніх кількох років – на підйомі у Сполучених Штатах і в усьому світі. І ми знаємо з історії… Коли бачимо, як спалахує антисемітизм, за цим майже неминуче слідує ненависть, спрямована до інших груп. І ми спостерігаємо це зараз у США – наприклад, ненависть до американців азійського походження", - цитує слова Блінкена Держдепартамент США.
За його словами, якщо цьому явищу дозволити "гноїтися, зростати, безкарно розвиватися", виникне "пожежа, від якої постраждає безліч людей".
"Ми сповнені рішучості розібратися з цим і покласти цьому край", - наголосив глава Держдепу, зазначивши, що до проявів антисемітизму чи то у США, чи будь-де у світі слід ставитися серйозно і боротися з ними.
Як повідомлялося, у минулі вихідні у Нью-Йорку було зафіксовано кілька проявів антисемітизму. Поліція міста заявила, зокрема, що троє чоловіків допустили антисемітські коментарі стосовно чотирьох євреїв біля синагоги у Брукліні, та вдарили ногами по дверях культової установи.
Президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен публічно засудили ці інциденти.
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Академічний тлумачний словник (1970-1980). Відповідно антисемітизмом є принципове не запозичення слів та висловів, створених за зразком будь-якої семітичної мови. Хто проти цього - той проти української мови та відповідно України та українців.
В политике семитов нет, во власти нет, в бизнесе тоже.
Как и у нас, везде одни украинцы.
Янки умные, потому за 250 лет, в этой многонациональной стране не было ни одного Президента из евреев. Но был Госсекретарь Кисенджер, который является автором идеи оказать помощь Китаю, чтобы оторвать его от СССР. Ну и что получили в итоге? Тупой Кисенджер смог подумать лишь на один ход вперед, а нормальный Госсекретарь обязан думать минимум на пять ходов вперёд. Теперь для США Китай огромная головная боль и граждане США вспомнили, КОМУ они обязаны этим головняком.
Мне понравился ваш намёк на чисто украинскую власть в Украине - меня уже трясти начинает, когда вижу лица топ-чиновников.
Трамп свою доньку навіть за єврея віддав, вона прийняла іудаїзм та очолила світову жіночу секту Хабад. Іванка товаришує з дружинами російських олігархів-хабадників. Навіть всемогутній Хабад не допоміг Трампу залишитись на другий термін.
У меня есть железобетонный аргумент ЗА мою версию. США - самая развитая экономика мира, с одним из самых высоких уровней жизни населения, с самым большим ВВП в мире.
Украиной, уже семь лет руководят евреи. Жизнь, по сравнению с временем правления Януковича, стала гораздо хуже, а население всё беднее и беднее. В стране растет количество евреев в управляющих государственных структурах, а жизнь становится всё хуже и хуже. Евреи не могут нажраться, например, гендиректор государственной "Укр пошты", еврей, выписывает себе по 2 млн гривен зарплаты в месяц, а почтальонам не более 8 тысяч гривен в месяц - это полнейший беспредел и Геноцид коренного населения страны.
Да, по Трампу согласен, тут он сам себя подставил по полной.
Ну і на обличчі зафіксовано походження.
- Изя! Ви хто по национальности?
- А шо случилось?
А кто, в 1918-м сжигал в доменных печах Приазовья, по 50 украинских националистов сразу?
А кто сжигал, в 1918-м году, украинских патриотов в котлах крейсера "Алмаз"?
А кто организатор Голодомора 1932-1933-го годов в Украине?
А кто до сих пор не признал Голодомор?
А кто сейчас, через распродажу национального достояния, устраивает очередной Геноцид украинской нации?
В 1915-м, турки устроили армянские погромы потому, что во время войны армяне контролировали до 80% всей торговли.
В 1989-м, узбеки начали уничтожать турок-месхетинцев, потому что те оседлали финансовые потоки в республике, и эксплуатировали местное население.
В 2020-м в США, начались беспорядки потому, что уже много лет зрело недовольство пренебрежительным отношением белокожих полицейских, к чернокожим гражданам страны.