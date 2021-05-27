Ворог за добу 9 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосовуючи снайперську зброю, 120- та 82-мм міномети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 26 травня, російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.

Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-мм калібру. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

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"Станом на 7:00 ранку 27 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь із мінометів 120-мм калібру та великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук у четвер вранці.