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В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали

3509 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"27 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3509 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 193 дитини та 82 медпрацівники.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1402 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 01 летальних випадків – 183;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 01 одужало – 16 867 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 04 методом ПЛР – 29 280 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 04 методом ІФА – 12 440 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 04 експрес-тестами – 25 844 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На майже мільйон введених доз вакцин від COVID-19 надійшло 1,4 тис. повідомлень про побічні реакції, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 захворіло – 2 193 367 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 одужало – 2 006 918 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 летальних випадків – 50 067;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Так ми вже нарешті майстри спорту по боротьбі з коронавірусом міжнародного класу чи ще ні!
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27.05.2021 08:23
+1
Майстер у нас один неповторний. Не примазуйся до слави найвеличнішого.
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27.05.2021 08:48
+1
- не знаешь?
Вы все это время в погребе сидели при свечке и без Гугла? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6316
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27.05.2021 09:35
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Так ми вже нарешті майстри спорту по боротьбі з коронавірусом міжнародного класу чи ще ні!
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27.05.2021 08:23 Відповісти
Майстер у нас один неповторний. Не примазуйся до слави найвеличнішого.
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27.05.2021 08:48 Відповісти
хочу обратить внимание на то. что смерть от КОВИДа очень мучительная (осознанное удушье на протяжении суток) .
То не гуманние ли будет сразу. без предупреждения в воздух.

пристреливать "безмасочников" сразу на улице? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8268
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27.05.2021 09:01 Відповісти
А как маски от Ковида помогают?
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27.05.2021 09:16 Відповісти
Той хто чхає або кашляє не так розбризкує свої соплі та слину.
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27.05.2021 09:32 Відповісти
от коли йому на лабі поставлять штамп "ЗДОРОВИЙ" то нехай ходить хоч без трусів...
але - НІ. Нехай у трусах, бо жінки повмирають від сміху... Нехай стягує все, окрім трусів В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 796
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27.05.2021 13:40 Відповісти
- не знаешь?
Вы все это время в погребе сидели при свечке и без Гугла? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6316
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27.05.2021 09:35 Відповісти
Ага, як і шведи, техасці і жителі Флориди
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27.05.2021 13:20 Відповісти
Воно, безмасочне, сподівається що зможе стрельнути?
Та воно налюрає в штани як тільки побачить дубельтівку або гром гримне, чи собака гавкне В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6717 ,
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27.05.2021 13:35 Відповісти
Знову зменшилась кількість тестів на добу
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27.05.2021 10:03 Відповісти
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
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27.05.2021 12:32 Відповісти
 
 