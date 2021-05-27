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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Канада (1503) санкції (6853) Трюдо Джастін (288) Протасевич Роман (296)

Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі

Влада Канади розглядає можливість розширення санкцій проти Білорусі у зв'язку з арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада вже запровадила санкції проти Білорусі та вивчить подальші варіанти. Ми також підтримуємо вжиття заходів усіма міжнародними організаціями, в тому числі: ІCАО, ОБСЄ та НАТО", - сказав Трюдо.

За його словами, дії білоруського режиму є незаконними та абсолютно неприйнятними.

"Це було відвертим нападом на демократію та свободу ЗМІ. Ми засуджуємо ці дії та закликаємо до негайного звільнення Протасевича. Ми також засуджуємо небезпечне втручання у сферу цивільної авіації", - зазначив прем’єр-міністр.

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Трюдо додав, що Канада "солідарна із партнерами у захисті журналістів по всьому світу".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5324
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27.05.2021 09:48
+2
Ой фсьо! Де Білорусь і де та Канада. Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1354
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27.05.2021 09:05
+2
Тарган ту Канаду навіть на мапі не знайде...
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27.05.2021 09:16
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Трюдо осудил действия режима Лукашенко и не исключил новые санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 6494
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27.05.2021 08:42 Відповісти
Мне кажется, что это национальная черта.
И они от этого ещё и удовольствие получают.
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27.05.2021 08:49 Відповісти
Садомазохист лукашенко тащится от санкций.
А они ему ещё подсыпают. Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6747
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27.05.2021 08:51 Відповісти
Потрапив Лука в оборот.
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27.05.2021 08:45 Відповісти
А не бажає купувати у Лукашенка електроенергію і дорожний бітум? Просто він не знає, що так можна. Наш Найсвітліший і Наймогутніший купує електроенергію, щоб не зупинилася економіна картопляника, бо Захід ввів санкції і відмовилися купувати з новенької АЕС, яка побудована за кошти кацапів. А яке гарне російське вугілля закуповує Беня і його молода команда Зелі, щоб не бастували російські шахтарі, при тому закриваючи свої шахти. Зеля Захід вважає лохами, вимагає, щоб вводили санкції, а сам "прииторговую на крові". Проста логіка - Зеліні фільми "Папік", "Свати" і "Лігу сміху" Канада не купить, а купить тільки росія,Білорусь і ОРДЛО. Так 73%?
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27.05.2021 08:59 Відповісти
Ой фсьо! Де Білорусь і де та Канада. Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1354
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27.05.2021 09:05 Відповісти
Тарган ту Канаду навіть на мапі не знайде...
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27.05.2021 09:16 Відповісти
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8295 Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 3078
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27.05.2021 09:10 Відповісти
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5666
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27.05.2021 09:20 Відповісти
"Протасевич должен сдохнуть"
Российский журналист Константин Придыбайло публично призвал к физической расправе над задержанным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и его соратниками во время программы Владимира Соловьева. Ее фрагмент опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист, член ТКГ (Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины) Денис Казанский.

"Была бы моя воля - я более кровавый тиран, нежели Лукашенко, мне кажется. Я просто даже знаю, в каких местах они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им уже там яду подсыпал в этих ресторанах", - заявил во время стрима Придыбайло. Кроме того, в своем Telegram-канале он назвал Протасевича "мразью" и "уродом" и добавил, что Протасевич "должен сдохнуть".

"Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать и о государстве РФ, и о его СМИ. То есть, россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политическим убийствам на стриме у Владимира Соловьева", - прокомментировал Казанский.
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27.05.2021 09:23 Відповісти
Було б символічно, якби Кім Чен Ин від'язикався від Тарганиська і заявив, що не бажає мати нічого спільного із цим вилупком. І що йому тепер встидно, що раніше вважав його "старшим товаришем"... )))0))0)))
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27.05.2021 09:24 Відповісти
Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5324
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27.05.2021 09:48 Відповісти
Как по мне то -ЕС, мёртво рождённый ребёнок Всё что он может, в случаях нестандартных ситуаций, - Выразить озабоченность На конкретику от них ждать не приходится 27 стран тянут покрывало на себя Как у Крылова - Лебедь, рак да щука . Даже если очевидно что нужно принимать какое то коллективное решение по поводу того или иного, вопиющего нарушения международных норм, ЕС телится. Интенсивно ищет выход чтобы и волки были сыты и овцы целы. Что то сомневаюсь что у ЕС и Украины одинаковое видение на то что происходит в мире. Ну, а если кратко ЕС это говорильня Конкретики там нет. Даже если обсуждаются внутренние вопросы ЕС...- одна говорильня.
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27.05.2021 09:25 Відповісти
мёртворождённая это масква и окресноти
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27.05.2021 09:48 Відповісти
Как раз эту маскву и окрестности боится ЕС. Нет ни одного серьёзного решения по маскве..со стороны ЕС Да и США включили заднюю Это говорит о том что боятся они масквы Что очень плохо для Украины В этом мире каждый сам за себя Закон джунглей. Никто и пальцем не пошевелит если та или иная проблема не затрагивает его интересы Даже если и затрагивает то всё равно ответ будет типа - Мы озабоченны, очень озабоченны. Даже если дискутируют всего 2 страны, между собой, не факт что будет консенсус. А тут 27 стран Сегодня задеты интересы одной страны - 26 выразили озабоченность Завтра - другой.26 стран выразили озабоченность и тд. Так же и с НАТО. А масква одна , ей проще ...наглеть. И никто против масквы не решится пойти открыто Это в маскве знают и нагло пользуются этим Таковы реалии Увы
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27.05.2021 10:07 Відповісти
 
 