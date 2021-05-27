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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 107 524 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, 15 131 особу щеплено проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року. Одну дозу отримали 4998 осіб, повністю імунізовані - 10 133 особи.

Протягом доби працювали: 276 мобільних бригад, 343 пункти вакцинації.

Також читайте: Зі 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на COVID-19 захворіли 10 262 особи, з них 10% госпіталізували, 2% померли, - Центр з контролю захворювань

Від початку кампанії проведено загалом 1 099 713 щеплень.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них повністю імунізовані і отримали 2 дози - 107 524 особи.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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А день Незалежності все ближче і ближче. Ляшко, не підведи Буратіну.
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27.05.2021 08:51 Відповісти
Даже Том Круз в курсе, что эта миссия не выполнима За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7310
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1274
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27.05.2021 08:54 Відповісти
Об этом знали еще в 1966 году, когда Крузу было всего 4 годика:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9428
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27.05.2021 08:56 Відповісти
(1 000 000 - 992 191)/15 131 = 0,5
ще пів-дня і буде мільйон
ура, товаріщі!
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27.05.2021 09:44 Відповісти
Польша коле заробітчанам на кордоні вакцину джонсон, вона одноразова, тобто 224 людини закінчили вакцинацію, але вони вписані у ті, хто отримав першу дозу інших вакцин.
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27.05.2021 10:35 Відповісти
 
 