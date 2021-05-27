За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 107 524 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, 15 131 особу щеплено проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року. Одну дозу отримали 4998 осіб, повністю імунізовані - 10 133 особи.
Протягом доби працювали: 276 мобільних бригад, 343 пункти вакцинації.
Від початку кампанії проведено загалом 1 099 713 щеплень.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них повністю імунізовані і отримали 2 дози - 107 524 особи.
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