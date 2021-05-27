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Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 169 млн, жертв уже 3,5 млн. Лише за останню добу померли 12 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 169 млн, жертв уже 3,5 млн. Лише за останню добу померли 12 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 травня у світі зареєстрували 559 688 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 342 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 169 094 393 випадки інфікування, з них 559 688 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 512 509 осіб, з них 12 342 за минулу добу.

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 169 млн, жертв уже 3,5 млн. Лише за останню добу померли 12 тис. осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 150,7 млн ​​осіб.

Читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція та Туреччина.

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 169 млн, жертв уже 3,5 млн. Лише за останню добу померли 12 тис. осіб 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 23-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 10-ту і 4-ту позиції відповідно.

Автор: Наталя Джума
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Количество заражений COVID-19 в мире превысило 169 млн, число жертв - 3,5 млн. Только за последние сутки умерли 12, тыс. человек - Цензор.НЕТ 4977
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27.05.2021 08:59 Відповісти
млять !!!

В мире еще не было таких войн. что бы собирать ТАКОЕ колличество смертей!

Вывод.- если всем Миром пойти войною на Кремль.

то человеческие потери можно даже и не считать на фоне ужасного КОВИДа... Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 169 млн, жертв уже 3,5 млн. Лише за останню добу померли 12 тис. осіб - Цензор.НЕТ 617
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27.05.2021 09:07 Відповісти
 
 