ICAO проведе сьогодні екстрену зустріч через примусову посадку літака Ryanair у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), що входить в ООН, як очікується, в четвер проведе екстрену зустріч у зв'язку з інцидентом з посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Планується, що в ній візьмуть участь 36 дипломатичних представників Ради ICAO.

В ICAO висловили раніше серйозну стурбованість, вказавши, що мова може йти про порушення Міжнародної конвенції про цивільну авіацію.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Зазначимо також, що білоруська влада раніше оголосила Протасевича в міждержавний розшук. У листопаді 2020 року генпрокуратура Білорусі зверталася до Мін'юсту Польщі з проханням про його взяття під варту і видачу для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинуваченого у справі про масові заворушення в Білорусі. Масові протести в Білорусі почалися в серпні 2020 року після президентських виборів, переможцем яких влада оголосила Лукашенка. Опозиція не визнала підсумків цих виборів, звинувативши владу в їхній фальсифікації.