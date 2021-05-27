ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає
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Увечері 26 травня завершилися чергові переговори радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Сьогодні в нормандському форматі відбувся дуже жорсткий обмін думками.
Про це РБК-Україна розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
За словами Подоляка, сьогоднішні переговори були "дуже складними" через дуже жорсткі позиції сторін. Україна, як зазначив Подоляк, прагне якнайшвидше встановити мир на Донбасі, а Росія - намагається відійти від обговорення суті і перейти в обговорення сторін конфлікту.
"Відбувся дуже жорсткий обмін думками. Як би російська сторона не намагалася суперечити позиції міжнародного співтовариства, міжнародних організацій, країн-посередників, все одно факт залишається фактом - сторонами цього конфлікту є Україна і Росія. Цей факт не можна ігнорувати просто тому, що хочеться. І підмінити очевидне теж не можна", - сказав він.
Як заявив Подоляк, для України принципово важливо, щоб врегулювання на Донбасі обговорювалася сторонами, які можуть бути відповідальними за свої обіцянки, тобто Україною і Росією за посередництва Німеччини і Франції.
"І хоча у нас є повна підтримка посередників - Німеччини та Франції, російська сторона звела і цю зустріч до оскарження тієї безсумнівної і принципової позиції, що питання Донбасу має обговорюватися саме сторонами конфлікту. Як бачимо, цю позицію підтримує весь цивілізований світ, але не російська сторона. Тому принципово поки немає рішень",- пояснив представник ОП.
Водночас Подоляк запевнив, що переговори триватимуть, як у нормандському форматі, так і в Тристоронній контактній групі.
"Безумовним інтересом України є припинення вогню і забезпечення стабільності тиші на фронті. Це, перш за все, в інтересах людей, які живуть на Донбасі і страждають від війни найбільше. Росія повинна проявити свою відповідальність за виконання цього пункту мінських домовленостей", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Раніше прізвища не приховували.
А зараз посилають абикого, що соромно і прізвище написати.
Зєлю геть. Дострокові.
Будучи в глубокой оппозиции, оплёваный предыдущими выборами, *********** бесконечными Бигусами и Венедиктовыми, Порох продолжает молча вкладываться в безопасность Украины.
Платить свои деньги для того, чтоб защитить мужей и сыновей тех, кто проголосовал за клоуна в большинстве своём. Проголосовал за отвод контрснайперских групп, за посмотреть в глаза Путину, за слова «почти никто не погиб».
Покажите мне, что делают для фронта остальные. Что делают сейчас для страны все те, кто перед выборами пел соловьем про счастье для всех даром.
Юля? Гриценко? Бойко? Зеленский может это оборудование на фронт повез?
Нет. К следующим выборам они нам снова нарисуют много красивых биллбордов про сажать весной и уменьшение тарифов, снимут сериальчик, побегают на камеры трусцой. А пиаром назовут противоракетные комплексы, медицинское оборудование на миллионы и продуктовые наборы для стариков. Пора уже выздоравливать от *********. Пора признать, что обосрались, постирать портки и выключить телевизор.
Таня Адамс
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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