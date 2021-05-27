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ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає

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ОП про вчорашні переговори радників глав

Увечері 26 травня завершилися чергові переговори радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Сьогодні в нормандському форматі відбувся дуже жорсткий обмін думками.

Про це РБК-Україна розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

За словами Подоляка, сьогоднішні переговори були "дуже складними" через дуже жорсткі позиції сторін. Україна, як зазначив Подоляк, прагне якнайшвидше встановити мир на Донбасі, а Росія - намагається відійти від обговорення суті і перейти в обговорення сторін конфлікту.

"Відбувся дуже жорсткий обмін думками. Як би російська сторона не намагалася суперечити позиції міжнародного співтовариства, міжнародних організацій, країн-посередників, все одно факт залишається фактом - сторонами цього конфлікту є Україна і Росія. Цей факт не можна ігнорувати просто тому, що хочеться. І підмінити очевидне теж не можна", - сказав він.

Як заявив Подоляк, для України принципово важливо, щоб врегулювання на Донбасі обговорювалася сторонами, які можуть бути відповідальними за свої обіцянки, тобто Україною і Росією за посередництва Німеччини і Франції.

Також читайте: Політрадники голів "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня, обговорять припинення вогню та обмін полоненими, - Арестович

"І хоча у нас є повна підтримка посередників - Німеччини та Франції, російська сторона звела і цю зустріч до оскарження тієї безсумнівної і принципової позиції, що питання Донбасу має обговорюватися саме сторонами конфлікту. Як бачимо, цю позицію підтримує весь цивілізований світ, але не російська сторона. Тому принципово поки немає рішень",- пояснив представник ОП.

Водночас Подоляк запевнив, що переговори триватимуть, як у нормандському форматі, так і в Тристоронній контактній групі.

"Безумовним інтересом України є припинення вогню і забезпечення стабільності тиші на фронті. Це, перш за все, в інтересах людей, які живуть на Донбасі і страждають від війни найбільше. Росія повинна проявити свою відповідальність за виконання цього пункту мінських домовленостей", - підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Міжнародний політикум не вважає Зе і його творчу труппу субьєктом. В принципі Зе можуть запросити на самміт, але на непротокольні заходи - зіграти прутнем на роялі.))
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27.05.2021 09:32
+8
Но на саммите НАТО забанили почему-то ЗЕ и Ермака.
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27.05.2021 09:24
+7
війна закінчується або перемогою, або капітуляцією. 73/43%зебіли ще досі цього не втямили, тому очікують від клована "сойтись где-то посредине"
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27.05.2021 09:36
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каароче,лоханули и с натой и евросоюзом и когда отдавали ядерное оружие, все президенты приложили руку,
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27.05.2021 09:22 Відповісти
Но на саммите НАТО забанили почему-то ЗЕ и Ермака.
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27.05.2021 09:24 Відповісти
Кацаваротка не стукає в двері де його не чекають.
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27.05.2021 09:28 Відповісти
Міжнародний політикум не вважає Зе і його творчу труппу субьєктом. В принципі Зе можуть запросити на самміт, але на непротокольні заходи - зіграти прутнем на роялі.))
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27.05.2021 09:32 Відповісти
Це можна і без запрошення. Ніхто ж не забороняє подорожувати по Брюселю з власною рояльою? Обмін культурними зв'язками, так би мовити ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 3225 ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 3896
показати весь коментар
27.05.2021 09:50 Відповісти
Як можна врегулювати війну перемовинами? Вона або є, або її нема. ОП о вчерашних переговорах советников глав "нормандской четверки": Состоялся жесткий обмен мнениями, но решений пока нет - Цензор.НЕТ 6246
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27.05.2021 09:27 Відповісти
Є один такий варіант перемовин: під час снайперського вогню на нулю Зєля вилазить з окопа з табличкою "Давайтє договорімся".)
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27.05.2021 09:34 Відповісти
війна закінчується або перемогою, або капітуляцією. 73/43%зебіли ще досі цього не втямили, тому очікують від клована "сойтись где-то посредине"
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27.05.2021 09:36 Відповісти
что даже крайнюю озабоченность не высказали
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27.05.2021 09:31 Відповісти
Хто ж там був такий "жьосткий"? Дєрьма? Чи то навпаки, проти Єрмака "жьостко" вчинили? І принципі, знаючи брехливу натуру зеленої шобли, відповідь тут однозначна.
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27.05.2021 09:41 Відповісти
ну и нормально - теперь пускай франция с германией думают как санкций пуйлу добавить - по другому оно не понимает
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27.05.2021 09:43 Відповісти
Короче, драли Подоляку без вазелина, так бы и написали
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27.05.2021 09:43 Відповісти
А хто там був від імені України?
Раніше прізвища не приховували.
А зараз посилають абикого, що соромно і прізвище написати.
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27.05.2021 09:44 Відповісти
Медведчука может заменить только "Козырь".
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27.05.2021 10:28 Відповісти
Були б вагнерівці у нього в кишені, то це був би шикарний козир на перемовинах з пуйлом. І по заручниках, і по всіх аспектах. А зараз є Козир тільки у пуйла, і він продовжує сидіти в ОП і гадити.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2021 09:45 Відповісти
Завтра Порошенко повезёт на фронт груз оборудования, стоимостью в несколько сотен тысяч гривен. Подробности будут позже, а я замечу один простой факт.
Будучи в глубокой оппозиции, оплёваный предыдущими выборами, *********** бесконечными Бигусами и Венедиктовыми, Порох продолжает молча вкладываться в безопасность Украины.
Платить свои деньги для того, чтоб защитить мужей и сыновей тех, кто проголосовал за клоуна в большинстве своём. Проголосовал за отвод контрснайперских групп, за посмотреть в глаза Путину, за слова «почти никто не погиб».
Покажите мне, что делают для фронта остальные. Что делают сейчас для страны все те, кто перед выборами пел соловьем про счастье для всех даром.
Юля? Гриценко? Бойко? Зеленский может это оборудование на фронт повез?
Нет. К следующим выборам они нам снова нарисуют много красивых биллбордов про сажать весной и уменьшение тарифов, снимут сериальчик, побегают на камеры трусцой. А пиаром назовут противоракетные комплексы, медицинское оборудование на миллионы и продуктовые наборы для стариков. Пора уже выздоравливать от *********. Пора признать, что обосрались, постирать портки и выключить телевизор.

Таня Адамс
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27.05.2021 09:58 Відповісти



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 7893Поки влада героїчно оголосила заборону імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, в Україну надійшла перша партія скрапленого газу виробництва "Роснефти". Це все, що потрібно знати про послідовність енергетичної безпеки часів Зеленського.
ОП про вчорашні переговори радників глав "нормандської четвірки": Відбувся жорсткий обмін думками, але рішень поки немає - Цензор.НЕТ 7645
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27.05.2021 10:02 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2021 12:51 Відповісти
Да бесполезно все это, взрослые вроде люди. Переговоры по Карабаху велись ТРИДЦАТЬ лет! Тридцать лет, Карл! Армяне не отдали ни сантиметра земли, пока Азербайджан не надавал им по шапке.
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27.05.2021 10:10 Відповісти
 
 