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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Лукашенко (2309) літак (2003) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лист про

26 травня під час виступу в парламенті Олександр Лукашенко прокоментував екстрену посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Лукашенко розповів, що повідомлення про мінування борту надійшло в "Афіни, Мінськ і Вільнюс одночасно". Після того, як білоруські диспетчери передали нібито отриману від спецслужб інформацію про бомбу пілотам Ryanair, було ухвалено рішення посадити літак у Мінську. Для супроводу борту було піднято винищувач ВПС Білорусі МіГ-29.

Центру "Досьє" спільно з виданнями The Daily Beast та Der Spiegel вдалося отримати і проаналізувати копію електронного листа, надісланого "представником ХАМАС" у мінський аеропорт. З нього випливає, що білоруські диспетчери повідомили пілотам Ryanair про мінування літака на 27 хвилин раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу, передає Цензор.НЕТ.

"23 травня о 12:25 дня за київським часом на електронну пошту адміністрації "Литовських аеропортів" надійшов лист із погрозою підриву бомби на борту літака рейсу FR4978, надісланий з адреси [email protected]. У ньому повідомлялося таке: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб ЄС відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Дельфійського економічного форуму повертаються додому 23 травня рейсом FR4978. У цей літак закладено бомбу. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом. Аллаху Акбар", - йдеться в статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ICAO проведе сьогодні екстрену зустріч через примусову посадку літака Ryanair у Білорусі

"О 12:30 літак увійшов у повітряний простір Білорусі. Як випливає зі стенограми переговорів диспетчерів з пілотами Ryanair, в ту ж хвилину білоруська сторона поінформувала екіпаж про імовірну загрозу вибуху. О 12:33 диспетчер повідомив пілоту про те, що лист з повідомленням про бомбу було надіслано відразу в кілька аеропортів. Однак, як з'ясував Центр "Досьє", на той момент лист від "терористів" отримали тільки "Литовські аеропорти". Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в афінський аеропорт лист із погрозою про бомбу не надходив", - додали журналісти.

"О 12:47 літак змінив курс і полетів у бік Мінська. В офіційній заяві Управління авіації Мінтрансу Білорусі не розкриваються подробиці про час отримання електронного листа, проте "Досьє" з'ясував, що копія листа від користувача Ahmed Yurlanov надійшла на електронну пошту Національного аеропорту Мінська ([email protected]) о 12:57 дня за київським часом - тобто майже через півгодини після передачі повідомлення про можливе замінування борту", - наголошується в статті.

Лист про бомбу на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ 01

"У версії білоруської влади безліч протиріч. ХАМАС офіційно спростував причетність до надсилання листа і заявив, що не вдається до подібних методів. Вимогу припинити підтримувати ізраїльську сторону навряд чи можна було б виконати менш ніж за годину - стільки літаку залишалося летіти до Вільнюса. А в Газі в той момент вже був оголошений режим припинення вогню. Реальність особи Ахмеда Урланова також викликає питання. Однак нестиковка з часом, мабуть, найбільш очевидна. Яким чином білоруські спецслужби дізналися про мінування літака до отримання листа про бомбу? Звідки їм було відомо, що повідомлення було відправлено ще в кілька аеропортів?" - цікавляться журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС

"Крім того, під час свого виступу Олександр Лукашенко розповів, що повідомлення було надіслано зі Швейцарії. Найімовірніше, це свідчить про його технічну неграмотність або бажання ввести публіку в оману", - наголосили журналісти.

"Лист був надісланий із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого в Швейцарії. Такі повідомлення містять заголовок, де вказується IP-адреса сервера Protonmail (185.70.40.138). Наприклад, якщо надіслати електронний лист з акаунту Protonmail на Gmail (див. фото 1), то IP-адреса, яка вказана в заголовку цього листа, буде збігатися з адресою сервера Protonmail у Швейцарії (див. фото 2). Тому у випадку з повідомленням, відправленим з адреси [email protected], точне місцезнаходження користувача визначити неможливо", - констатується в статті.

Лист про бомбу на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ 02
Лист про бомбу на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ 03

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
- У самоліті бімба.
- Микола Янович, це ви?
- Ні, це ХІМАС.
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27.05.2021 09:49
+35
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 8817
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27.05.2021 09:54
+29
Та путлєр листа відправив, а не ХАМАС.
Навіть смішно називати їх терористами, коли існує росія...
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27.05.2021 09:45
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Замечательное хокку.
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27.05.2021 09:50 Відповісти
Проще пареной репы - экспертиза чёрных ящиков и плюнуть в рожу путлера и его шавки Лукашенко
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27.05.2021 10:04 Відповісти
опять Боширов И Петров часы не сверили.. вот же негодяи... Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2311
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27.05.2021 10:10 Відповісти
та нет Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 620 сервер на маил.сру был очень перегружен, поэтому родственники Бени Ладина усатому фюреру сообщили по телефону.
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27.05.2021 10:33 Відповісти
😀
Просто чудо!!!...
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27.05.2021 10:14 Відповісти
Та путлєр листа відправив, а не ХАМАС.
Навіть смішно називати їх терористами, коли існує росія...
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27.05.2021 09:45 Відповісти
скорее всего москва принуждает ХАМАС обстреливать Израиль,
видимо есть компромат и деньги ...
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27.05.2021 10:12 Відповісти
Без технической российской поддержки нае-батька - ноль.
В Афинах нет поссольства Беларуси,но есть посольство РФ,из которого утекла инфа о регистрации Протасевича и его девшки на рейс Афины-Вильнюс самолета компании Ryanair.
Об утечке данных пассажиров рейса почему-то мало уделяется внимание в СМИ.
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27.05.2021 10:09 Відповісти
Там даже без утечки, Протасевич сам сказал за ним в аэропорту стоял чел типа боширов, срисовал при регистрации, и сразу ушел.
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27.05.2021 10:12 Відповісти
Протасевич зарегился на рейс не в день отлета,а предварительно,т.о. у нае-батьки было время на подготовку.Тихановская летела этим же рейсом неделю ранее,но поскольку у нее была срочная регистрация(по какой-то причине она изменила рейс),то и слив пассажиров,если и был,то не было времени на подготовку операции по ее захвату.
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27.05.2021 10:34 Відповісти
Смешно! Сколько по Вашему необходимо времени на то что бы отослать сообщение? Час, два, день, два дня? Скорее всего около минуты. А у батьки все готово, через 30 мин. Время полета от Афин до Вильнюса 2 -2,5 часа.
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27.05.2021 14:50 Відповісти
возможно и не было утечки. Протасевич и не скрывал, что он в Афинах с Тихановской, все что нужно было узнать, так это в какой день он полетит в Вильнюс, а это можно сделать обычной наружкой, дежурством кгб в аэропорту на стойке регистрации и все! Протасевич и сам сглупил, когда спалил слежку, написал в соцсетях об этом даже, но все равно сел в самолет, который летит над Беларусью! Понятное дело что он не Джеймс Бонд, но это же элементарная осторожность!
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27.05.2021 10:51 Відповісти
таракан-террорист путается в показаниях Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 2440
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27.05.2021 09:46 Відповісти
и кто здесь террористическая организация?
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27.05.2021 09:47 Відповісти
А за терроризм что в Беларуси положено?
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27.05.2021 10:05 Відповісти
Бацька, досить виправдовуватись!
Прийми покарання, як мужик
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27.05.2021 09:48 Відповісти
Ну як жеж так, діспєччер карлос?...😀
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27.05.2021 09:48 Відповісти
на то он диспетчер, что может предчувствовать!..
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27.05.2021 17:58 Відповісти
- У самоліті бімба.
- Микола Янович, це ви?
- Ні, це ХІМАС.
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27.05.2021 09:49 Відповісти
Хіміс.
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27.05.2021 09:53 Відповісти
Кумис, хумус))
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27.05.2021 12:12 Відповісти
замінаваніє вєдчуєца папіжже
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27.05.2021 09:53 Відповісти
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 8817
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27.05.2021 09:54 Відповісти
Почтальон задержался. Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 166
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27.05.2021 09:49 Відповісти
Це не той самий Proton, що закуповував пальне в росії для Glusco?
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27.05.2021 09:50 Відповісти
тупые журналюги не знают, что есть разные часовые пояса! шах и мат!
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27.05.2021 09:51 Відповісти
Тупой ты и твой высер.
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27.05.2021 10:01 Відповісти
антуан, а ты умеешь в сарказм
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27.05.2021 10:15 Відповісти
"23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации "Литовских аэропортов" пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978"

однако "Досье" выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12:57 дня по "белорусскому времени " -



....Сложности с восприятием и осмыслением визуальной информации?
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27.05.2021 10:02 Відповісти
сарказм с юмором запрещены в беларуси, я так вижу?
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27.05.2021 10:17 Відповісти
....ну если ЭТО юмор, то Лука - Чэснейшы Чалавек.....
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27.05.2021 11:10 Відповісти
Тупий ьля не знає, що 12:57 по швейцарському часу - це аж 13:57 по білоруському/литовському (і українському, між іншим, теж)... Тобто по твоїй версії лист взагалі прийшов тоді, коли літак уже стояв в аеропорту Мінська Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7733
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27.05.2021 10:04 Відповісти
как же с вами, деревяшками, тяжело общаться.
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27.05.2021 10:17 Відповісти
Да, важко, коли ти настільки тупий, що не розумієш елементарних речей...
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27.05.2021 10:25 Відповісти
и как ты живешь с этим?
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27.05.2021 10:26 Відповісти
Ради интереса. Вы когда нибудь читали заголовки письма?
Если нет то поситайте. Возможно, конечно если Вы не деревяшка, найдете там много интересного для себя, в том числе и в отношении времени там указанного
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27.05.2021 14:57 Відповісти
да уймитесь уже. с моей стороны была отсылка к древнему анекдоту, когда ссср посылал соболезнования штатам в связи с взрывом шаттла на несколько часов раньше фактической аварии из-за неучтенной разницы часовых поясов. но здесь случаются настолько эпические персонажи, с такой просто звериной серьезностью, что слов нет.
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27.05.2021 15:08 Відповісти
Ну, беларусские чекисты хотели как лучше, а получилось как всегда
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27.05.2021 09:51 Відповісти
.....в ГБ , как и везде на "не пыльную работу" в РБ. берут только по большому блату......ну и соответственно.....
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27.05.2021 11:16 Відповісти
знову гебня обісралась, як з підривом будинків
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27.05.2021 09:52 Відповісти
Как и шпили-Вилли , как и с похищением Чауса 🙈😹
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27.05.2021 10:01 Відповісти
просто з підривом будинків характер обсерання такий самий
там на 3 дні раніше ЗМІ заявили про теракт чеченців
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27.05.2021 10:04 Відповісти
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 5039
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27.05.2021 09:53 Відповісти
Лука ні разу не палиться. Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 4391
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27.05.2021 09:55 Відповісти
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 1005
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27.05.2021 09:57 Відповісти
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 745
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27.05.2021 09:58 Відповісти
Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ - Цензор.НЕТ 4851
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27.05.2021 09:58 Відповісти
_Да естесственно! Поскольку это липа от начала до конца, то бтехня со всех сторон лезет наружу как вода из решета.
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27.05.2021 10:00 Відповісти
Горбачев звонит Рейгану:
- Примите наши соболезнования по поводу взрыва «Челленджера»!
- Но «Челленджер» взлетает только через минуту…
- А-а, извините, я позвоню позже.
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27.05.2021 10:01 Відповісти
хамас от этого брезгливо открестился ещё за 28 минут до прихода письма.
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27.05.2021 10:02 Відповісти
Tupije jest kgb oni s razdenije takyje. Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7967
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27.05.2021 10:11 Відповісти
Бомбу вёз Протасевич? Или то так, сакральная жертва.
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27.05.2021 10:12 Відповісти
Лука имеет все шансы на призовое место в конкурсе "Торопыга года". Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9950
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27.05.2021 10:14 Відповісти
лукашило, не только колхозник, но и железнодорожник, ловко стрелки переводит.
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27.05.2021 10:15 Відповісти
гэбнявые падали
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27.05.2021 10:16 Відповісти
Да какая разница! На час раньше на час позже. Главное что Оно, Письмо Пришло!( p.s. сарказм)
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27.05.2021 10:16 Відповісти
Что за аврал с этими письмами, после проверки аэробуса должны отпустить всех в Вильнюс.
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27.05.2021 10:17 Відповісти
Так всегда,у безмозглых холопов!
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27.05.2021 10:22 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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27.05.2021 10:23 Відповісти
Так у бульбофюрера Луки еще советская почта, как и у нас. Могли и через неделю доставить лошадьми. Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5197
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27.05.2021 10:24 Відповісти
видно что впопыхах все готовили, вспомнили что нужно письмо написать)
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27.05.2021 10:24 Відповісти
Бездарны во всем, даже во вранье.. Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5462
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27.05.2021 10:34 Відповісти
27 хвилин щоб створити ящик та надіслати маляву? Схоже що )(.йло власноруч це робило із старого пеньтіума 286.
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27.05.2021 10:35 Відповісти
да тут все просто: почта паРашы работает так же хреново, как Укрпочта. потому письмо шло долго. а мобильная связь работает быстро, т.к. это технология из цивилизованных стран. т.е. ***** звякнул лукашеску, каша заварилась, но почта паРашы подкачала.
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27.05.2021 10:43 Відповісти
Ур ланов чиста арабская фамилия, кацапы как всегда ни причём
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27.05.2021 10:47 Відповісти
А мне вот интересно: А зачем истребитель "для сопровождения" заминированного (якобы) самолета? Селфи сделать на фоне взрыва?
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27.05.2021 10:48 Відповісти
После 11 сентября если самолет заминирован/захвачен террористами, то его разрешается сбивать
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27.05.2021 10:55 Відповісти
Типу "в нас тут десяток башт-близнюків знести треба, тож якщо ви на підльоті до Вільнюса не розвернетеся на Мінськ і не підірвете ці башти, то ми вас на них самі завалимо".
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27.05.2021 11:53 Відповісти
ну тупые......
кто как обзывается.............
казларылые сдают все свои секретики
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27.05.2021 11:08 Відповісти
Литовцы проверяют почту каждую минуту, белорусы - каждый час, а у греков письмо в спаме
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27.05.2021 11:11 Відповісти
Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9266
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27.05.2021 11:14 Відповісти
"что ни сделает дурак, всё он сделает не так" (С)
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27.05.2021 11:19 Відповісти
Пановє, наступна версія буде така, що в кгб РБ працюють такі кадри, що всілякі там екстрасенси просто нервово палять цигарки по закутках і люто заздрять. Вони, ****, наперед бачать в майбутньому краще за Гріфіна!
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27.05.2021 11:26 Відповісти
запынделся Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7994
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27.05.2021 11:35 Відповісти
Такий "асинхрон" можливий лише за однієї умови: що ті, хто повідомив пілотам про бомбу з диспетчерської в Мінську, і ті хто надіслав листа про її наявність - це одні і ті ж особи. Залишається лише одне питання: чому же вони тієї бомби так і не знайшли, якщо самі ж її і "заклали"? І знову відповідь одна: - тому що рукожопи.
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27.05.2021 11:43 Відповісти
Ну все у них через дупу...
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27.05.2021 12:52 Відповісти
хм. таракан ХАМАСу умудрился, как бы невзначай, перейти дорогу. !ай, маладэць!"
а по факту - все о чем трещит таракан это для унутреннего потребления.
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27.05.2021 13:33 Відповісти
 
 