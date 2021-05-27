Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ

26 травня під час виступу в парламенті Олександр Лукашенко прокоментував екстрену посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Лукашенко розповів, що повідомлення про мінування борту надійшло в "Афіни, Мінськ і Вільнюс одночасно". Після того, як білоруські диспетчери передали нібито отриману від спецслужб інформацію про бомбу пілотам Ryanair, було ухвалено рішення посадити літак у Мінську. Для супроводу борту було піднято винищувач ВПС Білорусі МіГ-29.

Центру "Досьє" спільно з виданнями The Daily Beast та Der Spiegel вдалося отримати і проаналізувати копію електронного листа, надісланого "представником ХАМАС" у мінський аеропорт. З нього випливає, що білоруські диспетчери повідомили пілотам Ryanair про мінування літака на 27 хвилин раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу, передає Цензор.НЕТ.

"23 травня о 12:25 дня за київським часом на електронну пошту адміністрації "Литовських аеропортів" надійшов лист із погрозою підриву бомби на борту літака рейсу FR4978, надісланий з адреси [email protected]. У ньому повідомлялося таке: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб ЄС відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Дельфійського економічного форуму повертаються додому 23 травня рейсом FR4978. У цей літак закладено бомбу. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом. Аллаху Акбар", - йдеться в статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ICAO проведе сьогодні екстрену зустріч через примусову посадку літака Ryanair у Білорусі

"О 12:30 літак увійшов у повітряний простір Білорусі. Як випливає зі стенограми переговорів диспетчерів з пілотами Ryanair, в ту ж хвилину білоруська сторона поінформувала екіпаж про імовірну загрозу вибуху. О 12:33 диспетчер повідомив пілоту про те, що лист з повідомленням про бомбу було надіслано відразу в кілька аеропортів. Однак, як з'ясував Центр "Досьє", на той момент лист від "терористів" отримали тільки "Литовські аеропорти". Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в афінський аеропорт лист із погрозою про бомбу не надходив", - додали журналісти.

"О 12:47 літак змінив курс і полетів у бік Мінська. В офіційній заяві Управління авіації Мінтрансу Білорусі не розкриваються подробиці про час отримання електронного листа, проте "Досьє" з'ясував, що копія листа від користувача Ahmed Yurlanov надійшла на електронну пошту Національного аеропорту Мінська ([email protected]) о 12:57 дня за київським часом - тобто майже через півгодини після передачі повідомлення про можливе замінування борту", - наголошується в статті.

"У версії білоруської влади безліч протиріч. ХАМАС офіційно спростував причетність до надсилання листа і заявив, що не вдається до подібних методів. Вимогу припинити підтримувати ізраїльську сторону навряд чи можна було б виконати менш ніж за годину - стільки літаку залишалося летіти до Вільнюса. А в Газі в той момент вже був оголошений режим припинення вогню. Реальність особи Ахмеда Урланова також викликає питання. Однак нестиковка з часом, мабуть, найбільш очевидна. Яким чином білоруські спецслужби дізналися про мінування літака до отримання листа про бомбу? Звідки їм було відомо, що повідомлення було відправлено ще в кілька аеропортів?" - цікавляться журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС

"Крім того, під час свого виступу Олександр Лукашенко розповів, що повідомлення було надіслано зі Швейцарії. Найімовірніше, це свідчить про його технічну неграмотність або бажання ввести публіку в оману", - наголосили журналісти.

"Лист був надісланий із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого в Швейцарії. Такі повідомлення містять заголовок, де вказується IP-адреса сервера Protonmail (185.70.40.138). Наприклад, якщо надіслати електронний лист з акаунту Protonmail на Gmail (див. фото 1), то IP-адреса, яка вказана в заголовку цього листа, буде збігатися з адресою сервера Protonmail у Швейцарії (див. фото 2). Тому у випадку з повідомленням, відправленим з адреси [email protected], точне місцезнаходження користувача визначити неможливо", - констатується в статті.





Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.