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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Словаччина (555) авіасполучення (599) Протасевич Роман (296)

Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Словаччина після інциденту із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича закриває свій повітряний простір для літаків білоруських авіакомпаній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

"Словаччина, після рішення лідерів ЄС, забороняє польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній. Чітка відповідь на неприпустимі дії та порушення правил білоруським режимом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинили авіасполучення з Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лист про "бомбу" на літаку Ryanair надійшов на 27 хвилин пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Та все страны почти запретили свои воздушные пространства,и транзитом также, только наш Зебарыга дает шастать белавиа по несколько раз в день flightradar чётко показывает через всю Украину в Турцию,посмотрел бы я на их если б делали крюк через Мордор Ростовской области,так Польша запретила Словакия также,вчера иза запрета на Барселону,Франция отказала транзит Беларуси вернулись ,а наши так "наказывают" получается
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27.05.2021 10:06
+5
Судя по всему, летать белорусы будут только через парашу. Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок - Цензор.НЕТ 9727
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27.05.2021 10:01
+5
В общем, тупоголовый бульбанутый фюрер Лука доигрался.
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27.05.2021 10:13
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Судя по всему, летать белорусы будут только через парашу. Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок - Цензор.НЕТ 9727
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27.05.2021 10:01 Відповісти
Якщо так (а так воно і є), то прибацаному бацькє літаки зовсім не потрібні: в мокшандію їздити можна й тракторами!
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27.05.2021 12:17 Відповісти
белоруссия = абхазия
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27.05.2021 10:03 Відповісти
В зв"язку зі зменшенням кількості авіарейсів почнуться скорочення штатів авіакомпаній.
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27.05.2021 10:04 Відповісти
"Белавиа" уже вчора оголосила про скорочення персоналу. А більше у них і нема ніяких авіакомпаній... А рідкі бажаючі потрапить в Білорусь, будуть летіть до Москви, а звідти добираться до "Лепрозорію"... (Можна подумать, до цього часу Європа в Білорусь "ломилася тисячними рядами...".).
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27.05.2021 10:26 Відповісти
Та все страны почти запретили свои воздушные пространства,и транзитом также, только наш Зебарыга дает шастать белавиа по несколько раз в день flightradar чётко показывает через всю Украину в Турцию,посмотрел бы я на их если б делали крюк через Мордор Ростовской области,так Польша запретила Словакия также,вчера иза запрета на Барселону,Франция отказала транзит Беларуси вернулись ,а наши так "наказывают" получается
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27.05.2021 10:06 Відповісти
Так для зебанутого бубочки оманского бульбофюрер Лука был примером, и этот криворожский окурок пытался бацьке подражать.
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27.05.2021 10:18 Відповісти
Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок - Цензор.НЕТ 7026.
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27.05.2021 10:12 Відповісти
лукашенку пора открывать кридор через северный полюс...
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27.05.2021 10:12 Відповісти
В общем, тупоголовый бульбанутый фюрер Лука доигрался.
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27.05.2021 10:13 Відповісти
А Зелебобы не запрещают иначе Ермак наругает.
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27.05.2021 10:16 Відповісти
А Украина когда запретит?
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27.05.2021 11:00 Відповісти
Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок - Цензор.НЕТ 6248
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27.05.2021 11:30 Відповісти
В Білорусі застряли 26 пацієнтів, які проходять лікування (здається з трансплантації органів).
МЗС всі зусилля спрямовує на визволення громадян, щоб не вийшло як в той раз, коли собачка застряла через недолугу господиню за кордоном!

Ну і звісно Гідрант готується знімати новий хероїчний відосик)
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27.05.2021 12:53 Відповісти
 
 