Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Словаччина після інциденту із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича закриває свій повітряний простір для літаків білоруських авіакомпаній.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.
"Словаччина, після рішення лідерів ЄС, забороняє польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній. Чітка відповідь на неприпустимі дії та порушення правил білоруським режимом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинили авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
МЗС всі зусилля спрямовує на визволення громадян, щоб не вийшло як в той раз, коли собачка застряла через недолугу господиню за кордоном!
Ну і звісно Гідрант готується знімати новий хероїчний відосик)