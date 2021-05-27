У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Польщі розчаровані рішеннями США щодо "Північного потоку-2", в результаті яких можуть обнулити санкції. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
У середу, 26 травня, Міністру оборони Польщі поставили питання про його ставлення до заяви президента США Джо Байдена щодо санкцій по "Північному потоку-2". Блащак відповів, що розчарований словами Байдена про те, що не буде санкцій на будівництво газопроводу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я розчарований цими словами, тому що президент Байден, з одного боку, каже, що не буде вводити санкції, а з іншого, каже, що він проти будівництва газопроводу, це не бізнес-проект, а політичний. Так що тут є деяка нестиковка", - відповів глава Міноборони Польщі.
Як відомо, на цьому тижні Джо Байден заявив, що "санкції проти Nord Stream 2 будуть непродуктивними". Водночас він додав, що був проти проєкту німецько-російського газопроводу "з самого початку" і додав, що союзники США в Європі "дуже добре знають його позицію з цього приводу".
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_Есть! Обайден называется - подстилка путлера.
_Дело вовсе не в Украине, вообще-то! Дело - было и есть - в расие. Это - угроза для Европы и всего человечества.
1. Це гроші. Наприклад за 2020 ми отримали 2$ млрд. Це пенсії, зп військови, медикам, вчителям і тд і тп.
2. А ще це дуже сильний політичний і військовий важіль. Думаєте не "********" бо бояться. Так бояться втратити гроші за газ який поставляють у Європу. Але після завершення північного потоку... Що їх буде втримувати?! "Найвеличніший лідер" який скоротив фінансування армії і провалив усі закупівлі МО...
ПС: А німцям просто наср.. на нас як і нам на них. Вони просто хочуть заробити грошей. А москалі всіма правдами і не правдами хочуть нас зробити залежними.
А не те, "недорозуміння" з командою, яке зараз при владі, і яке, завдяки недолугій політиці в міжнародних відносинах, отримує поразку за поразкою!
А Ведана хвора на голову , трампозалежна людина , така ж як і ти . Була раніше адекватною , що з нею трапилось там в Канаді , Бог зна . Може її якийсь чорнявий так нажахав . .
Америка не здалась ,а просто плюнула на все це . Бо їй вже обридло дивитись на реверанси Зе- влади у бік муськви .
Трамп пуінський сраколиз , і це факт, а не фантазії .. Америкою ж повинні керувати президенти -яструби ,бо це в наших інтересах . Коли ж президент США називає нашого найзапеклішого ворога класним парнєм , для України це надзвичайно поганий знак . Тому - Трамп .. Навіть неважливо , це буде Трамп чи Байден . Кому ***** приятель , той для України - ворог . Однозначно .
Наші політики навіщось маніпулюють цими поняттями , вводячи людей в оману . Ми навіть в суд не можемо подати скаргу , тому що суди меморандуми не розгядають. Лише договори .
За каждой строчкой видео, никаких фантазий, набираем в ютубе:
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры вынужден питаться с мусорки ."
Польша имела свой зыск за прокачку газа через территорию
Теперь это будет в Германии