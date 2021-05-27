Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ

В окупованій Горлівці терористи "ДНР" затримали дочку завідувача травматологічного відділення лікарні Олену Шаповалову і звинуватили в шпигунстві на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ІС, про це повідомив у Twitter користувач Nova Gorlivka.

"Горлівка. Затримано Олену Шаповалову, доньку завідувача травматологічного відділення ГБ 2 Ірха Віктора Миколайовича, обвинувачують у "шпигунстві на користь України", утримують під вартою у м. Єнакієво", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської Федерації та її найманців.