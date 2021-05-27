УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4800 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
11 001 22
Горлівка (201) шпигунство, шпіонаж (813)

Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у

В окупованій Горлівці терористи "ДНР" затримали дочку завідувача травматологічного відділення лікарні Олену Шаповалову і звинуватили в шпигунстві на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ІС, про це повідомив у Twitter користувач Nova Gorlivka.

"Горлівка. Затримано Олену Шаповалову, доньку завідувача травматологічного відділення ГБ 2 Ірха Віктора Миколайовича, обвинувачують у "шпигунстві на користь України", утримують під вартою у м. Єнакієво", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затриманий 9 травня поблизу Горлівки розвідник "ДНР" зізнався, що терористи використовували водонапірну станцію як військовий об'єкт. ВIДЕО

Як повідомив раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
ЗЕленая плесень, проникшая во все щели Украины так-же поступает с врачами. Напомнить дело Шеремета, в котором зебанутые прокуроры шьют дела патриотам, в том числе врачу Юлии Кузьменко.
показати весь коментар
27.05.2021 10:12
+9
у их начальника геморой обострился.
лечение надо...
показати весь коментар
27.05.2021 10:08
+8
Папе осталось только мстить, вместо голов пусть пришивает пенисы.
показати весь коментар
27.05.2021 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у их начальника геморой обострился.
лечение надо...
показати весь коментар
27.05.2021 10:08 Відповісти
теперь папа просто обязан накладывать обдроченцам кровоостанавливающие жгуты на горло Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1186
показати весь коментар
27.05.2021 13:27 Відповісти
Може варто їх більше ізолювати ...
Швидше одне одного пококають.
показати весь коментар
27.05.2021 10:09 Відповісти
долечилась....
показати весь коментар
27.05.2021 10:10 Відповісти
ЗЕленая плесень, проникшая во все щели Украины так-же поступает с врачами. Напомнить дело Шеремета, в котором зебанутые прокуроры шьют дела патриотам, в том числе врачу Юлии Кузьменко.
показати весь коментар
27.05.2021 10:12 Відповісти
Папе осталось только мстить, вместо голов пусть пришивает пенисы.
показати весь коментар
27.05.2021 10:14 Відповісти
думаю разницу ни кто из сослуживцев в апальчении не заметит Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4312
показати весь коментар
27.05.2021 11:09 Відповісти
Так и пришивать не надо!!! Все давно трансформировалось само по-себе!
показати весь коментар
27.05.2021 11:21 Відповісти
в горловке ещё остались врачи ? наверное лечат заблудившихся бурятов и чеченов ..
показати весь коментар
27.05.2021 10:16 Відповісти
Произошла чудовищная ошибка, товарищ ..Безлер
показати весь коментар
27.05.2021 10:16 Відповісти
ну и чем провинилась сия шпионка . слово Россия написала с маленькой буквы ?
показати весь коментар
27.05.2021 10:17 Відповісти
Они идут по стопам Зели. Чтбы обвинить детского врача нерво-хирурга Юлию Кузьменко в убийстве журналиста Шеремета большой ум надо иметь. Лишь бы отвести след от Лукашенка.
показати весь коментар
27.05.2021 10:20 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
показати весь коментар
27.05.2021 10:21 Відповісти
орки самоистребляются.. Конченные противостоят своей стране ставши марионетками Х.йла... Мозгов как у ватников недостаток компенсируют совковыми мерами как Швондер, Шариков и т.п. сброд. Жаль страдают патриоты.. как фашисты боролись с партизанами так нынче паРашисты с патриотами своей Родины.
показати весь коментар
27.05.2021 10:28 Відповісти
на что они рассчитывают? имею в виду оставшихся существовать в дыре. понятно же, что это на годы, если не на десятилетия.
показати весь коментар
27.05.2021 10:35 Відповісти
За 7 лет войны в Горловке может остаться только идиот , а не ещё к тому врач или его дочь .

Совершено не жалко безмозглых
показати весь коментар
27.05.2021 10:53 Відповісти
там много людей, которые физически/материально не могут выехать... поддержки на терре свободной Украины переселенцам ноль. Есть люди, которые поживя тут пару лет вернулись обратно, так как тут жилья своего нет, съемное дорого, а там свой угол есть. Все упирается в финансы
показати весь коментар
27.05.2021 11:40 Відповісти
Так это де-юре! А де-факт- в лугандоне, т.е.на временно окупированной украинской территории превращенной, *************** ихтамнетами и местной гопотой, в гетто!
показати весь коментар
27.05.2021 11:08 Відповісти
А хто скиглить? Не робыть проєкцій з власної статевої драми на звичайних людей...
показати весь коментар
27.05.2021 11:29 Відповісти
Це до кого звернення, грамотЮйка??? Пiдконтрольна, а не пiдконтрольована у тас територiя, це поперше! А подруге, ми ж не банда й мертвечука треба засудити по закону!!! Та й краще його на паращi тримати, по вироку, нiж, як щуку у став, на обмiн поставити?! Цю тварюку треба видоiти по-повнiй, опустити, та рокiв 15-20 втулити,щоб у буцигарьнi, *****, й подохло! А поплiчникiв його й треба мiняти на наших полонених! Обмiнного лайна в нас вичтачаэ, такого, як шухричи. рабiновичи. киви. бойки й iн.
показати весь коментар
27.05.2021 11:39 Відповісти
 
 