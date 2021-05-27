Епідзонування України: вже сім регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Україна залишається в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
В Україні вже сім областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину. Зокрема, в Києві, Закарпатській, Полтавській і Хмельницькій областях захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує 50% від епідпорогу. Також у Києві та Вінницькій, Луганській, Одеській областях коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусної хвороби нижче 5%.
Станом на 27 травня в Україні в усіх регіонах показники щодо COVID-19 у нормі.
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Зебилам без намордника смерть!
Как только выжили министра сразу всё поулучшалось... повыписывалось...
в тихоря померло и самозакопалось...
Зафарбувати в зелений колір і вже навіть вакцинації буде зайва)