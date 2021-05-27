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Епідзонування України: вже сім регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: вже сім регіонів частково відповідають показникам

Україна залишається в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

В Україні вже сім областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину. Зокрема, в Києві, Закарпатській, Полтавській і Хмельницькій областях захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує 50% від епідпорогу. Також у Києві та Вінницькій, Луганській, Одеській областях коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусної хвороби нижче 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали

Станом на 27 травня в Україні в усіх регіонах показники щодо COVID-19 у нормі.

Епідзонування України: вже сім регіонів частково відповідають показникам зеленої зони, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Украина зеленеет! Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4644
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27.05.2021 10:26 Відповісти
Она долбанулась головой еще в 19 году, выбрав ЗЕбанутого идиота.
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27.05.2021 10:30 Відповісти
Вы это бросьте!
Зебилам без намордника смерть!
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27.05.2021 10:29 Відповісти
Без намордника и смирительной рубахи.
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27.05.2021 10:31 Відповісти
Просто наморднікі будут Зєльониє...
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27.05.2021 10:31 Відповісти
Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4893
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27.05.2021 10:30 Відповісти
Врут и глазом не моргнут!
Как только выжили министра сразу всё поулучшалось... повыписывалось...

в тихоря померло и самозакопалось...
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27.05.2021 10:54 Відповісти
Як виявляється може бути все просто)

Зафарбувати в зелений колір і вже навіть вакцинації буде зайва)
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27.05.2021 12:47 Відповісти
 
 