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Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд взяв під варту вора в законі на прізвисько Принц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зазначається, що таке рішення, 26 травня, прийняв Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя.

Вор в законі, який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб.

Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц 01

Нагадаємо десятьох "кримінальних авторитетів" зі списку санкцій РНБО примусово повернули до країн їхнього походження.

Також читайте: Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц 02
Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Орджоникидзевский ? Это не пипец ? Тогда что ?
Гребаная совдепия ?
Где казацкий ?
Гетманский?
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27.05.2021 10:45
+2
В других городах ещё есть масковский, суворовский и т.д.
Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
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27.05.2021 10:55
+2
Если из таких принцев принудительно делать принцесс, то преступность уменьшится в разы.
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27.05.2021 11:15
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Орджоникидзевский ? Это не пипец ? Тогда что ?
Гребаная совдепия ?
Где казацкий ?
Гетманский?
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27.05.2021 10:45 Відповісти
В других городах ещё есть масковский, суворовский и т.д.
Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
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27.05.2021 10:55 Відповісти
Ого. Что єто за новая санкция такая? А где же гуманизьм? Где сострадание? янелох разбушевался?
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27.05.2021 11:14 Відповісти
Если из таких принцев принудительно делать принцесс, то преступность уменьшится в разы.
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27.05.2021 11:15 Відповісти
Никогда! Появится не организованная преступность, которая в разы страшнее!!!
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27.05.2021 11:19 Відповісти
Блатная романтика, сказки о справедливых разбойниках? Как будто сейчас неорганизованной преступности нет. И в чем разница между тремя преступниками пытавшими и убившими семью простых фермеров ради наживы, от одного преступника сделавшего тоже самое? Количеством, да и только. Так в чем в разы страшнее?
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27.05.2021 11:29 Відповісти
Разница в том, что между уголовной и ментовской системами нет особой разницы! Менты крышуют проституток, наркоту и игорный бизнес! Порядок нужно наводить в системе правосудия. Сейчас просто менты пытаются положить все под себя.
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27.05.2021 11:46 Відповісти
По примеру раши строят полицейское государство! А где список "ментов в законе"? Должно быть равенство!!!
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27.05.2021 11:18 Відповісти
Как арестовывают или судят всяких покидьків, так закрывают лица, а если патриотов (Рифа, Дугарь), то нет
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27.05.2021 11:40 Відповісти
Оце так вирок! аж "два месяца пад арештом".
позорники млять...
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27.05.2021 12:26 Відповісти
 
 