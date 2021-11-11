Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц
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Суд взяв під варту вора в законі на прізвисько Принц.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
Зазначається, що таке рішення, 26 травня, прийняв Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя.
Вор в законі, який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб.
Нагадаємо десятьох "кримінальних авторитетів" зі списку санкцій РНБО примусово повернули до країн їхнього походження.
Топ коментарі
+5 Danis Nielsen
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+2 Mykola Vovk
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Гребаная совдепия ?
Где казацкий ?
Гетманский?
Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
позорники млять...