УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4800 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниСуспільство Силовики
1 209 6
Київ (13850) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10050) військові навчання (2591)

СБУ проведе антитерористичні навчання на об'єктах столичного метро: можливі обмеження руху і перевірка документів

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

СБУ проведе антитерористичні навчання на об'єктах столичного метро: можливі обмеження руху і перевірка документів

У ніч із 27 на 28 травня 2021 року Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ СБ України в м.Києві та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ проведе в столиці планові антитерористичні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Тренування відбудуться у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах КП "Київський метрополітен" за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

"СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства.

"Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102", - додали в пресслужбі метрополітену.

СБУ проведе антитерористичні навчання на обєктах столичного метро: можливі обмеження руху і перевірка документів 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а документі то зачем проверять?
Какой дурной шпион будет ехать в метро в означенній СБУ период? СБУ проведет антитеррористические учения на объектах столичного метро: возможны ограничения движения и проверка документов - Цензор.НЕТ 5942
показати весь коментар
27.05.2021 10:48 Відповісти
А в Дніпро приїхав Шмигаль.
Світлофори вимкнули, скрізь пробки і повно поліцаїв чи мусорів- вже можна так висловлюватись, бо реформа провалена.
https://twitter.com/svecha62/status/1397817215630577664
показати весь коментар
27.05.2021 10:49 Відповісти
А какой ЗАКОН дает право проверять документы при таких учениях?
показати весь коментар
27.05.2021 10:56 Відповісти
Перевіряти документи теж потрібно вміти.
показати весь коментар
27.05.2021 11:01 Відповісти
 
 