Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Пенсійний Фонд розробив проєкт постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб і осіб, які відмовилися від цього статусу, проживаючи на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, цей документ дозволить вирішити питання виплати пенсійних заборгованостей для переселенців.
"Проєктом акту передбачено, що пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, здійснюються одержувачам пенсій або щомісячного довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою у бюджеті Пенсійного фонду", - написала омбудсмен.
Вона уточнила, що запропонований механізм погашення заборгованості з виплати пенсій буде поширюватись на осіб, які зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території та відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО, а також спадкоємців померлих пенсіонерів з числа ВПО, або які проживали на тимчасово окупованій території та не були взяті на пенсійний облік на контрольованій Україною території.
"За інформацією ПФУ, реалізація проєкту акту потребуватиме видатків з Державного бюджету України в сумі 11 млрд грн. Планується, що виплати розпочнуться з 2022 року і триватимуть до кінця 2024 року", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що в Пенсійному фонді України обліковується 76,7 млрд гривень заборгованостей з пенсійних виплат для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.
"Виплата цієї заборгованості потребує законодавчого врегулювання", - наголосила Денісова.
Будь ласка, зачекайте...
27.05.2021 10:59
А тепер заспівав "говори за себя пожалуйста, а за меня я сам скажу."
спочатку їм, любителям ссср і ковбаси по 2.20 записати ці гроші до ощадних книжок і прирівняти їх до ощадних книжок з часів ссср...
борги по всім книжкам виплачувати згідно термінів вкладів...попередні - спочатку
Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."
Малороси цього хотіли, коли голосували за нього?
Навіщо зелені вводять його в дію, коли довели країну до ручки?
Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда.
https://biz.censor.net/news/3267568/gosdolg_vyros_za_mesyats_na_12_milliarda
Наприклад, скасували або ж принаймні підправили Закон Порошенки-Яйценюка про припинення індексацій пенсій колишнім держслужбовцям.
Або подумали своїми тупими макітрами, як повертати спизжені Гройсманом-Гончаруком-Шмигалем у відставників-силовиків пенсії за два останні роки.
А вони в кабміні аж всираються, щоб сєпарам було солодко жити і надалі Україну розстрілювати!!! Зрадники ви всі там, такі ж люті вороги, як і ваша кохана вата!!!
А тут прям счастье для страны - выкинуть на ветер 11 000 000 000 гривен, отдать прорашистским ублюдкам и их выкидышам запросто так, потому что кто-то Вовке вдул в ухо, что это там его електорат и рейтинг подскочит! Никто там и не собирается ничего для вас делать о вас думать. У них в башках одно - шара, халява, шкура своя и все! Ни мы, ни вы, ни Украина им и нафиг не упала!!! За что платить???
По вашей ватной логике, следующий шаг - подать воду в Крым??? Посадить всех добровольцев??? Или что вы еще придумаете, враги нашей родной Украины?????
Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2784430-ukraina-vidnovit-viplatu-pensij-zitelam-okupovanogo-donbasu-pristajko.html
Чому його палкі прихильники цього "не пам'ятають та не помічають" незрозуміло.
З ними щось не так?
.