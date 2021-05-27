Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова

Пенсійний Фонд розробив проєкт постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб і осіб, які відмовилися від цього статусу, проживаючи на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, цей документ дозволить вирішити питання виплати пенсійних заборгованостей для переселенців.

"Проєктом акту передбачено, що пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, здійснюються одержувачам пенсій або щомісячного довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою у бюджеті Пенсійного фонду", - написала омбудсмен.

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Вона уточнила, що запропонований механізм погашення заборгованості з виплати пенсій буде поширюватись на осіб, які зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території та відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО, а також спадкоємців померлих пенсіонерів з числа ВПО, або які проживали на тимчасово окупованій території та не були взяті на пенсійний облік на контрольованій Україною території.

"За інформацією ПФУ, реалізація проєкту акту потребуватиме видатків з Державного бюджету України в сумі 11 млрд грн. Планується, що виплати розпочнуться з 2022 року і триватимуть до кінця 2024 року", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в Пенсійному фонді України обліковується 76,7 млрд гривень заборгованостей з пенсійних виплат для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

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"Виплата цієї заборгованості потребує законодавчого врегулювання", - наголосила Денісова.



