УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4800 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 126 48
Денісова (874) Кабмін (6265) Пенсійний фонд (254) пенсія (922)

Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова

Пенсійний Фонд розробив проєкт постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб і осіб, які відмовилися від цього статусу, проживаючи на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, цей документ дозволить вирішити питання виплати пенсійних заборгованостей для переселенців.

"Проєктом акту передбачено, що пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, здійснюються одержувачам пенсій або щомісячного довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою у бюджеті Пенсійного фонду", - написала омбудсмен.

Також читайте: Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій. ІНФОГРАФІКА

Вона уточнила, що запропонований механізм погашення заборгованості з виплати пенсій буде поширюватись на осіб, які зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території та відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО, а також спадкоємців померлих пенсіонерів з числа ВПО, або які проживали на тимчасово окупованій території та не були взяті на пенсійний облік на контрольованій Україною території.

"За інформацією ПФУ, реалізація проєкту акту потребуватиме видатків з Державного бюджету України в сумі 11 млрд грн. Планується, що виплати розпочнуться з 2022 року і триватимуть до кінця 2024 року", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в Пенсійному фонді України обліковується 76,7 млрд гривень заборгованостей з пенсійних виплат для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Також читайте: Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків

"Виплата цієї заборгованості потребує законодавчого врегулювання", - наголосила Денісова.

Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова 01
Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
ЗЕ хоче балотуватись на другий термін і піар понад усьо. За рахунок ЗЕлохів. Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2187
показати весь коментар
27.05.2021 10:58
+6
Він програв завдяки безпрецендентній антирекламі, в яку ***** вклало лярди долярів і фінансувало серіали 95 кварталу. А корисні ідійоти дивились на Голобаротьку і казали ахх какой класний чувак на лісапєтє. Він влаштує нам райскую жість.
показати весь коментар
27.05.2021 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕ хоче балотуватись на другий термін і піар понад усьо. За рахунок ЗЕлохів. Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2187
показати весь коментар
27.05.2021 10:58 Відповісти
я же тебе говорил почему проиграл Петр Алексеевич, вот из-за такого ******* везде
показати весь коментар
27.05.2021 10:59 Відповісти
Із-за якого "такого" ?
показати весь коментар
27.05.2021 11:01 Відповісти
ошибки ни чего не учат
показати весь коментар
27.05.2021 11:10 Відповісти
Які "ошибки"?
показати весь коментар
27.05.2021 11:13 Відповісти
агрессия, огромная агрессия его агитаторов, сейчас это продолжается, а может стоит по делу?
показати весь коментар
27.05.2021 11:18 Відповісти
Дуже хитропопа позиція. Самим висміювати, погрожувати, проклинати тих, хто не подобається, але самим верещати про нелюдяність тих, хто посмів критикувати аморалів, які самі діють по бєспрєдєлу.
показати весь коментар
27.05.2021 11:20 Відповісти
говори за себя пожалуйста, а за меня я сам скажу. Давай такие точки в диалоге посатвим?
показати весь коментар
27.05.2021 11:24 Відповісти
Ти ж прийшов сюди і обговорюєш інших.

27.05.2021 10:59


А тепер заспівав "говори за себя пожалуйста, а за меня я сам скажу."
показати весь коментар
27.05.2021 11:41 Відповісти
27.05.2021 10:59 ? Я же тебе говорю, я сам за себя говорю, а еще закончите свою мысль, так как догадываться ни кто не будет
показати весь коментар
27.05.2021 20:52 Відповісти
Твое предложение - лечить раковых больных цианистым калием?
показати весь коментар
27.05.2021 11:06 Відповісти
в принципе это не мое предложение, более похоже на агитаторов Петра Алексеевича, что было ошибкой
показати весь коментар
27.05.2021 11:11 Відповісти
а Петр Алексеевич проиграл? )))) если у тебя жена сосет у всех в подъезде, и еще в соседнем - анал без табу, но вы расстались, ты проиграл?
показати весь коментар
27.05.2021 11:09 Відповісти
что у тебя нет женщин, видно по интонациям, не переживай, теперь в Украине даже приветствуется. но это не про тебя лично, описан смысл - если быдло не понимает, то пнх на заробитки. кстати на Януковиче ВФ в 2004 поставили крест, а он через 3 года стал премьером, а через 5 президентом.
показати весь коментар
27.05.2021 11:27 Відповісти
давай немного расставим все точки над "и", быдло здесь только ты, я же культурно разговариваю еще, не смотря на твою грязь. Лично у меня в жизни все хорошо, меня все устраивает, если ты интересуешься мной. К стати Януковича в россии ни чего не огорчает, кроме разве, что гибель сына, также ни чего не огорчает чиновников Януковича в Украине, они при должностях как при Петре Алексеевиче так при Зеленском. Думаю многих кто поднимал антигосударственный курс в 2014 году тоже ни чего не огорчает, все на свободе и при деньгах. Это к стати послужило к минусу к политической карме Петру Алексеевича на фоне агрессии со стороны его агитаторов, мало было сделано, а активизироваться на словах к концу своего президентского срока немного не уместно.
показати весь коментар
27.05.2021 11:51 Відповісти
ты тупой, можешь расставлять себе все, что хочешь, хоть над і, хоть над Ё. запоминай дятел-тут эпистолярный жанр, здесь пишут, а не разговаривают, и мне насрать на твой "культур", тем более, что в тексте у тебя 8 (восемь) орфографических ошибок, культурщик ты #уев, плюс излагаешь как бухой китаец. а вообще, это какой то пипец - необразованная чернь, вместо того, что бы копать огород, мешать цемент и подметать, поголовно уселась рассуждать, делать выводы, анализировать))) иди работай.
показати весь коментар
27.05.2021 19:54 Відповісти
аж культура от тебя прет, уровень видно, майор гопоты.
показати весь коментар
27.05.2021 20:46 Відповісти
культура прет не "от", а "из". дядя, ты хоть раз в жизни был в музее, театре, балете, опере, концерте классической музыки...? сколько книг ты видел за всю жизнь, подчеркиваю, не прочел(!), а видел? я о том, что быдло, насмотревшись шоу телевизора-инета, с базовыми знаниями равными минус бесконечность, типа тебя, берется утверждать, спорить, доказывать. вы чернота, в кине про Шарикова, себя мните проффэсором, а должны чистить сараи.
показати весь коментар
28.05.2021 11:00 Відповісти
словесный понос и не более того
показати весь коментар
28.05.2021 11:13 Відповісти
Він програв завдяки безпрецендентній антирекламі, в яку ***** вклало лярди долярів і фінансувало серіали 95 кварталу. А корисні ідійоти дивились на Голобаротьку і казали ахх какой класний чувак на лісапєтє. Він влаштує нам райскую жість.
показати весь коментар
27.05.2021 11:10 Відповісти
не думаю, просто агитаторы Петра Алексеевича круто с агитацией переборщили, что сейчас дальше продолжается, а пора осознать ошибку
показати весь коментар
27.05.2021 11:15 Відповісти
За прикладами далеко ходити не буду. В моєму дворі одна вчителька голосувала за ЗЕ через 4 тищі долярів. Тепер каже що зелень потрібно растрілять. Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова - Цензор.НЕТ 9012 Друга голосувала тому що він єврей, а значить розумний і нам влаштує щаслівую жість.
показати весь коментар
27.05.2021 11:39 Відповісти
опять же вы даже не поняли, что такой агрессией бес границ вы сами помогли победить Зеленскому и вы до сих пор это не поняли. Соберите все что вы тут написали с момента предвыборной компании, прочитайте все это и поймете ошибку
показати весь коментар
28.05.2021 11:17 Відповісти
от падлы, 77 лярдов приготовились сепарам выплачивать!
Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 6603 Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 2650 Кабмин подготовил постановление о выплате задолженностей по пенсиям для переселенцев: из Госбюджета потребуется 11 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 8392
показати весь коментар
27.05.2021 11:00 Відповісти
канєшно, виплачувати...
спочатку їм, любителям ссср і ковбаси по 2.20 записати ці гроші до ощадних книжок і прирівняти їх до ощадних книжок з часів ссср...
борги по всім книжкам виплачувати згідно термінів вкладів...попередні - спочатку
показати весь коментар
27.05.2021 11:19 Відповісти
Вава добрий за рахунок українців.

Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."
показати весь коментар
27.05.2021 11:00 Відповісти
"добрий" Вава підвищує податки для українців, щоб утримувати населення окупованих територій. Хоча це має робити окупант.
Малороси цього хотіли, коли голосували за нього?
показати весь коментар
27.05.2021 11:06 Відповісти
Проект, який не вводився в дію.
Навіщо зелені вводять його в дію, коли довели країну до ручки?

Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда.

https://biz.censor.net/news/3267568/gosdolg_vyros_za_mesyats_na_12_milliarda
показати весь коментар
27.05.2021 11:33 Відповісти
Краще б ви про дійсно українських пенгсіонерів потурбувались.

Наприклад, скасували або ж принаймні підправили Закон Порошенки-Яйценюка про припинення індексацій пенсій колишнім держслужбовцям.

Або подумали своїми тупими макітрами, як повертати спизжені Гройсманом-Гончаруком-Шмигалем у відставників-силовиків пенсії за два останні роки.

А вони в кабміні аж всираються, щоб сєпарам було солодко жити і надалі Україну розстрілювати!!! Зрадники ви всі там, такі ж люті вороги, як і ваша кохана вата!!!
показати весь коментар
27.05.2021 11:03 Відповісти
Все это красиво и пафосно, только интересно, насколько страна похудеет при этих зеленчуках...
показати весь коментар
27.05.2021 11:04 Відповісти
Денисова, я ниразу не сепар и живу в Украине безвыездно. На Пенсфонд подавал в суд по своей пенсии, украденной кабмином. Суд ДВАЖДЫ принял решение - выплатить сполна и обязательно, и что толку? ПФ игнорит решения суда и никто ему не указ!!!
А тут прям счастье для страны - выкинуть на ветер 11 000 000 000 гривен, отдать прорашистским ублюдкам и их выкидышам запросто так, потому что кто-то Вовке вдул в ухо, что это там его електорат и рейтинг подскочит! Никто там и не собирается ничего для вас делать о вас думать. У них в башках одно - шара, халява, шкура своя и все! Ни мы, ни вы, ни Украина им и нафиг не упала!!! За что платить???
По вашей ватной логике, следующий шаг - подать воду в Крым??? Посадить всех добровольцев??? Или что вы еще придумаете, враги нашей родной Украины?????
показати весь коментар
27.05.2021 11:13 Відповісти
Чем мотивируют отказ судебные исполнители?
показати весь коментар
27.05.2021 11:28 Відповісти
Они просто приняли и ждут ответов от ПФ
показати весь коментар
27.05.2021 13:06 Відповісти
Одна шайка-лейка!
показати весь коментар
27.05.2021 13:07 Відповісти
..А при ..*папередніку * такого не було . Кабмін підготував постанову про виплату пенсійних заборгованостей для переселенців: з Держбюджету буде потрібно 11 млрд грн, - Денісова - Цензор.НЕТ 6332
показати весь коментар
27.05.2021 11:19 Відповісти
Було інакше. Саме тому ваш преЗедент майже відразу, як прийшов до влади, пообіцяв ВІДНОВИТИ виплати пенсій ВСІМ, проживаючим в лугандоніях.

Вересень 2019 р. :
"Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованих територій Донбасу в рамках "плану Зеленського" щодо відновлення зв'язків з нашими співгромадянами, які проживають за лінією зіткнення."


https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2784430-ukraina-vidnovit-viplatu-pensij-zitelam-okupovanogo-donbasu-pristajko.html

Чому його палкі прихильники цього "не пам'ятають та не помічають" незрозуміло.
З ними щось не так?
показати весь коментар
27.05.2021 11:24 Відповісти
Все правильно!Своіх пенсіонерів ********,а зрадників годують.Мало того,що платять пенсіі мертвим пенсіонерам ордло,бо інформацію о померлих там не передають Украіні,так вони ще й вирішили вилизати дупу тим,хто принципово не хотів отримувати украінську пенсію.Громадян Украіни залишили без лікарняних,без декретних,без допомоги на дитину,все вигрібли з місцевих бюджетів,зато лугандону віддають останнє і вчасно.Поки...ки!
показати весь коментар
27.05.2021 11:39 Відповісти
Очень интересно, как это "постановление ПФУ" пройдет в комитете ВР, и как эту "бюджетную хотелку" проголосует сама Рада?
показати весь коментар
27.05.2021 11:58 Відповісти
называется вытянуть из экономики 77 лярдов и проспонсировать сепаратюг - "благое" дело , да зебилы.....
показати весь коментар
27.05.2021 11:59 Відповісти
Заголовок новости не совсем соответствует содержанию.За ширмой о выплате переселенцам скрывается главное : "Она уточнила, что предложенный механизм погашения задолженности по выплате пенсий будет распространяться на также наследников умерших пенсионеров из числа ВПЛ, или тех, которые проживали на оккупированной территории и не были приняты на пенсионный учет на контролируемой Украиной территории." Источник: https://censor.net/ru/n3267756 Т.е. за 7 лет войны там в "угольной швейцарии" достигли пенсионного возраста х..н знает сколько , часть из них в течении этих 7 лет (особенно бюджетники) там работала, но Украина не получала от них в Пенсионный фонд, учитывая солидарную систему, теперь Украина согласно этому постановлению будет целовать их в задницу. Ну шо, наголосовали по-приколу
показати весь коментар
27.05.2021 12:02 Відповісти
Ну - ну платите, жены родственница живет на неподконтрольной территории, получает пенсию и с Украины, и с кацапии, при этом Украину ненавидит и обсирает на чем мир стоит.
.
показати весь коментар
27.05.2021 14:35 Відповісти
 
 