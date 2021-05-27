Виділення "Укроборонпромом" 1,68 млн грн школі Милованова напередодні його призначення в наглядову раду - це конфлікт інтересів, - Трепак
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Отримання "Київською школою економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, від "Укроборонпрому" 1,68 млн гривень в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому" не можна вважати простим збігом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак
За його словами, практика функціонування вітчизняної влади, відносин влади і бізнесу, "освоєння" державного бюджету свідчать, що в нашій країні таких збігів просто не буває.
Трепак зазначив, що на сумнівність простого збігу вказує низка обставин.
"По-перше, торги щодо "послуг за дослідження" буди проведені у переддень призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому" – 20 травня.
По-друге, закупку таких послуг провели без конкурсу – в одного учасника.
По-третє, усю цю операцію провели усього за один день.
По-четверте, "Укроборонпром" для надання послуг у сфері продажу озброєнь обрав організацію, яка за офіційними даними, не мала досвіду у цій сфері.
По-п’яте, "Укроборонпром" – це державна структура оборонно-промислового комплексу, яка перебуває у сфері впливу Президента України. Він же й призначає частину членів Наглядової ради цієї структури. Це означає, що вирішення фінансових питань цієї структури і питань формування складу її Наглядової ради перебувають в одних руках. У свою чергу це вказує на велику імовірність "пакетності" двох рішень: з одного боку, призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому", з іншого – виділення "Укроборонпромом" очолюваній ним організації 1,68 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Ексзаступник генпрокурора вважає, що сукупність цих обставин дає підстави говорити про те, що з виділенням "Укроборонпромом" зазначених державних коштів "Київській школі економіки" щонайменше є питання, в т.ч. правового характеру.
"Вони свідчать про високу ймовірність певних домовленостей. Погоджуюсь з Юрієм Бутусовим, що тут може йтися про своєрідне "задобрювання" "Укроборонпромом" щойно призначеного члена Наглядової ради "Укроборонпрому". Тому, на мій погляд, є підстави для правового реагування на цю ситуацію з боку правоохоронних органів – як в частині отримання державних коштів "Київською школою економіки" та причетності до цього її президента, так і в частині виділення посадовими особами "Укроборонпрому" коштів для вказаної приватної організації", - підкреслив Трепак.
Крім того, за його словами, в цій ситуації у Милованова вбачаються ознаки конфлікту інтересів.
" Так – він формально-юридично не брав участі в ухваленні рішення про виділення "Укроборонпромом" "його" організації вказаних коштів. Але у своїй діяльності як член Наглядової ради "Укроборонпрому" він "пов'язаний" цими коштами. Він об’єктивно уже має приватний інтерес у тій сфері, в якій виконує службові повноваження – він здійснюватиме контрольні (наглядові) функції за діяльність державної структури, яка профінансувала "його" приватну організацію. І якщо сьогодні йдеться про потенційний конфлікт інтересів, який може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття Миловановим рішень або вчинення/невчинення ним дій при виконанні зазначених повноважень, то у перспективі такий конфлікт інтересів цілком може перерости у реальний. Бо Милованов здійснюватиме повноваження члена Наглядової ради "Укроборонпрому" у той час, коли організація, президентом якої він є, буде виконувати певну роботу для "Укроборонпрому". У цьому вбачається очевидна суперечність між приватним інтересом Милованова як президента "Київської школи економіки" та його службовими повноваженнями як члена Наглядової ради "Укроборонпрому"", - вважає Трепак.
Ексзаступник генпрокурора зазначив, що по-перше, такий конфлікт інтересів повинен бути негайно вирішений, по-друге, повинна бути правова реакція відповідних державних органів, уповноважених реагувати на такі конфліктні ситуації.
"Взагалі у цій ситуації більше всього питань виникає до самого Милованова, який безсумнівно, був у курсі всіх подій – як обставин свого призначення членом Наглядової ради "Укроборонпрому", так і паралельного з ним вирішення питань про виділення "Укроборонпромом" державних коштів організації, яку він очолює. Я вже не кажу про моральність і порядність, з якими у цій ситуації вочевидь є велика проблема", - підсумував Трепак.
Будь ласка, зачекайте...
это откат, а не взятка - ну, видимо, в такой форме решили рассчитаться с ним за работу
а цинічний дерибан..
Оборонпром з ці гроші нічого не отримує у відповідь
Может вы не туда его суёте?
Україну не запросили на саміт НАТО в червні.
У МЗС «обурені».
У Зеленського мовчать.
Проте, все значно зрозуміліше.
Два роки, преЗЕдент країни ігнорував саміти НАТО (вперше з 2014 року).
Два роки, преЗЕдент намагався заглянути в очі Путіну.
Два роки ганьби на міжнародній арені, коли зашквари та скандали захлинули Україну.
Більше того, два роки влада Зеленського ламала інституції, узурповувала контроль над всім, знищувала незалежність правоохоронних органів, переслідувала опозицію.
А тепер ми питаємо, чому Україну не запросили на саміт НАТО.
Та тому, що нас не поважають, над владою кварталу сміються, а вчинки «слуг народу» - зневажають.
Маємо результат.
А.Смолій
Helgi Sharp
День начался с позитива и ликования: национальная комиссия НКРЭКУ сегодня громко запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 г.
Хороший шаг, без базару.
Но давайте я напомню вкратце кое-что:
- Герус начинает импорт електроенергии из Кацапии и её сателлита БССР. Это "хорошо", патамушта «збалансується ситуація зі споживанням, і будуть відсутніми серйозні ризики віялових відключень».
Хотя ДО зелёных и Геруса, никаких веерных отключений почему-то не было.
- отрубают схему Роттердам+, которая давала покушать и шахтерам, и ТЭСам, и конечным потребителям. Плюс дорогая электрика мотивировала вкладываться в развитие предприятий.
- наши топовые олигархи за 2020 год разбогатели в 1,5 - 2,7 раза, компании-операторы понюхали бибу, образовались почему-то долги у энергетических держпідприємств и долги по зарплате у шахтёров.
- и вот они убирают импорт! Ура! Но убирают только на период минимальных нужд (летний сезон), то еесть, осенью вероятно их снова разрешат.
Т.е. схема «купи козу - продай козу» - вариант беспроигрышный и обеспечивающий ликование масс, которые чето резко забыли, что покупать эту козу было вовсе не обязательно.
Просто Беня и Ринат у нас очень прожорливые, а Вова тестикулами слаб.
* Нафтогаз продолжает терять спецов. Сегодня ушли Зеркаль, Осмоловская и советник Коболева Гламаздин.
Это ж надо так отчаянно сопротивляться завершению Северного Потока-2, что такой профессионал, как Зеркаль, не пригодилась сначала зелёному МЗСу, а теперь и Нафтогазу.
Дефцит кадров у них, *****…
* Лукашенко сказал, что во всем виноваты украинцы.
Самолёт с «бомбой» не принял ни Львов, ни Киев и только он, отец родной, дал добро на посадку. А там чисто случайно оказался оппозиционный белорусский журналист, кто бы мог подумать…
А еще, оказывается, украинские олигархи вывозят эшелонами из страны чернозём.
ЛуКаддафи, ты не шаришь. Не эшелонами, а чемоданами. И не все олигархи, а только Порошенко в сговоре с Медведчуком. Ты Бигуса, штоле, не смотришь? Это ты зря.
* Унылый азовский бычок Арахамия возглавил наглядову раду Офісу із залучень інвестицій.
Процитирую Дану Яровую: «Люблю Давида за настойчивость. Он всегда что-то возглавляет и из этого выходит ровно ничего. Так что не переживайте - инвестиций как не было, так и не будет. Нас опять ждёт прекрасное nihuya»
Пропустив вперед все государства бывшего СССР и набрав 47 баллов из 100 возможных, РФ расположилась в рейтинге по соседству с Танзанией и Замбией.
Мне вот интересно, а ватка, которая хочет слиться с Россией в порыве страсти, она вообще понимает, что может оказаться не с той стороны полицейской дубинки?
Хотя в одном предложении слова «ватка» и «понимает» - это уже оксюморон.
* Сегодня Порошенко повезёт на фронт груз оборудования, стоимостью в несколько сотен тысяч гривен. Подробности будут позже, а я замечу один простой факт.
Будучи в глубокой оппозиции, оплёваный предыдущими выборами, заё@ываемый бесконечными Бигусами и Венедиктовыми, Порох продолжает молча вкладываться в безопасность Украины.
Платить свои деньги для того, чтоб защитить мужей и сыновей тех, кто проголосовал за клоуна в большинстве своём. Проголосовал за отвод контрснайперских групп, за посмотреть в глаза Путину, за слова «почти никто не погиб».
Покажите мне, что делают для фронта остальные.
Что делают сейчас для страны все те, кто перед выборами пел соловьем про счастье для всех даром.
Юля?
Гриценко?
Бойко?
Может, это Зеленский то оборудование на фронт повез?
Нет. К следующим выборам они нам снова нарисуют много красивых биллбордов про сажать весной и уменьшение тарифов, снимут сериальчик, побегают на камеры трусцой.
А пиаром назовут противоракетные комплексы, медицинское оборудование на миллионы и продуктовые наборы для стариков от Порошенка.
Пора уже выздоравливать от уе@анства.
Пора признать, что обосрались, постирать портки и выключить телевизор.
Таня Адамс
тогда государство берет его на работу и платит не малую зарплату? если он такой великий профессионал? правда с его толку , как с козла молока.В наблюдательном совете НБУ, когла его Порошенко устроил,- НБУ уничтожало финансы страны своей денежно-кредитной политикой выпуская эмиссию и сейчас уничтожает совместно с Мин, фином принимая от населения валюту под 2% и скупает дорожные и прочие откаты у прави ельства под 12%, подвергая девальвации вклады,сам же выдает кредиты через банки под 20%, зарабатывая 1000% годовых а Малованов нам говорил по телевизору, что проводится банковская реформа, только в результате такой реформы население осталось без денег, затем этот чудо профессионал работал Министром экономики и сельского хозяйства и большего не чего не придумав в упралении народных активов-капитала с которого народ должен зарабатывать , как все продать, другое дело воруют, так и в бюджте воруют это же не значит что надо продать государства, но де факто коррупционеры это делают,но не юридически,значит это не проблема формы собственности , а морали управления,- ничего же нового не создано даже на частных приватизированных предприятиях, проблема в коррупции, а как можно приватизиррвать и открывать рынки в том числе Земли в коррумпированном государстве? Правильно что бы народ под гнетом админ.ресурса и денежно -кредитной политики,проводимой властью, когда баннкротятся и государство и личные бизнеса и финансы, зато зарабатывают на этом чиновники и банкиры и силовики продал свои активы в томчисле Землю, но Землю тогда часть распаевали и Зеленский открыл рынок, что бы юридически оформить де фокто скупку у обедневшего населения прсле такой политики,которую начал Порошенко, потому они вместе и голосуют, а приватизируя крупные объекты они даже не удосужились передать акции населению, так тупо напрямую продают. А теперь этому приватизатору,народных активов, по сути черному маклеру, которые с бандитами выкидывали одиноких старикрв из квартир, так и эти отбирают у населения средства существования - народное имущество при помощи власти испольщуемой в своих интересах, как Янукович, понадобились денижки на мелкие расходы, так как он говорил, що людина не бідна,профессор, мае заробіток в університетах США і будинок за 1 миллн. $, ну що ти зробиш людина аморальна.Ну а как же те кого мы израли и берут таких моральных уродов на работу, наше солнышко Зеленский за которого мы голосовали , он же обещал подолати епоху корруції і бідності?, не красти на крові,что тоже такой -же конченый,или зуже организатор преврашения Украины в нищую колонию с умирающим населением - он же песни пел народу такие патриотические на 95 квартале,- не может быть?