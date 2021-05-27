У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада
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Вартість проїзду в міському транспорті Львова піднялася сьогодні, 27 травня 2021 року, до 10 грн.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні міської влади зазначається, що за розрахунками перевізників вартість проїзду у львівських автобусах становить 14 грн 60 коп., а в електротранспорті - 12 грн 40 коп.
Міськрада врахувала можливості громадян і прийняла компромісне рішення про тариф 10 грн для автобусів. Для електротранспорту базовий тариф також становить 10 грн. Залежно від способу придбання квитка він може бути 9 грн (якщо квиток придбаний в пунктах продажу) і 8 грн 50 коп. (якщо куплений через смартфон).
Начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів зазначив, що зростання тарифу пов'язане зі зростанням цін на пальне і запчастини, а також зі зростанням зарплат.
Раніше проїзд в міському транспорті Львова коштував 7 грн.
Будь ласка, зачекайте...
а всего два года назад, в таком обязательно бы "Порох виноват!"
Так то они хоть за чйорта лысого проголосуют, лишь бы не Порох...
ну ? НУ ДАВАЙ !!!
Иди мой.
а, милый?
А, дорогая?
блесни эрудицией коли дошло до мозгов
Зараз і в нас ціна підскочить.
І битком не набивають.
Одноразові поїздки - так, там гривень по 20-25, але проїзні дешевші при цьому!
Например, проездной на ГОД в Праге НА ВСЁ стоит 3650 крон (данные за 2019)
Это даже если ездить всего одним видом транспорта дето 6 грн за поездку будет, двумя - соответственно 3
Там у трамваев часто колёса отваливаются? Много бухих водил?
Такша не нада нам ляля
Перевізникі обіцяли обновити свої скотовозкі на новий транспорт.І що ми побачили?
Напіврозвалені "Богдани" так і їздять,нічого не змінилося.Квітків немає і не буде,бо треба гроши красти та й ще не платити податків.Ще той Садовий заявляв що перевізникі жодного
автобуса не обновили,тільки місто щось там закупило.Про сервіс й нема чого говорити.
А зараз буде просто формений грабіж! Ніяких змін не буде! Львів'яни вони такі! На останок,
не рівняйте вартість проїзду в Польщи або вЧехії.Зарплатня в них така що нам вона може тільки приснитися. Та і порядок в цієї сфері вони навели вже 25 років тому!
Я про сервіс.Маршруток море! Правда ціна здивувала,всього 10 ріалів! це
дуже мало, десь одна гривня.
Але кожний автобус має свого кондуктора,він слідкує за посадкою пасажирів.
В автобусі ніхто не стоїть,ви не сядете якщо немає вільних місць.Пріорітет на
посадку мають жінки та діти якщо є вільні місця.Водій немає доступу до грошей,
його діло кермо крутити.Отправкою транспорту з кінцевої керують діспетчери,
зайвий не сяде! Порядок!!!
Больше разговоров было.