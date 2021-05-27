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США не називають Росію "ворогом", для неї в нас є інший термін, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США не називають Росію

Прессекретар Міноборони США Джон Кірбі на брифінгу для журналістів заявив, що в США Росію не називають "ворогом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.

У відповідь на прохання кореспондента прокоментувати той факт, що "Сербія, член програми НАТО "Партнерство заради миру", створеної, по суті, для боротьби з Росією, провела військові навчання з ворогом", Кірбі заявив: "Ніхто не називав Росію "ворогом" , це ви її так назвали. Це не той термін, який ми використовуємо для Росії".

Він зазначив: "Я б запропонував цим двом суверенним країнам самим говорити про свої навчання і двосторонні відносини; це дійсно їхня справа".

Прессекретар Пентагону сказав, що Вашингтон "цінує Сербію як члена програми "Партнерство заради миру", а за можливими коментарями з приводу навчань рекомендував звертатися в НАТО.

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Проте, вважає Кірбі, "ці дві країни (Росія та Сербія. - Ред.) мають інформувати про свої двосторонні відносини, що стосуються будь-яких навчань, які вони збираються провести".

За інформацією Міноборони РФ, Росія і Сербія з 20 по 25 травня проводили військові навчання "Спільна відповідь 2021" антитерористичної спрямованості. У них з російського боку взяли участь приблизно 200 військовослужбовців та 11 одиниць техніки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
США не называют Россию "врагом", для нее у нас есть другой термин, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6896
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27.05.2021 11:30
+22
США не называют Россию "врагом", для нее у нас есть другой термин, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9322
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27.05.2021 11:31
+19
Карелию Финляндии. Зачем неправильно?
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27.05.2021 11:38
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"Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России". Источник: https://censor.net/ru/n3267762

ЦЕ НАЖАЛЬ ТАК - КРЕМЛЯНДІЯ ЦЕ ЗАВДЯКИ ЧОМУ БЮДЖЕТ ПЕНТАГОНА ПОСТІЙНО ЗРОСТАЄ ПРОПОРЦІЙНО ЗАГРОЗ ЯКА ВОНА НЕСЕ США не називають Росію "ворогом", для неї в нас є інший термін, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9485
Коли рухнув радянський союз для Пентагона настали тяжкі часи - фінансування багатьох військових програм урізали, багато військових звільнили. Отака взаємозалежність.
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27.05.2021 14:20 Відповісти
"Партньори"?
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27.05.2021 14:48 Відповісти
Аффигеть, простите за ругань! Других слов не найду, только похлеще! И теперь, две страны, которые имеют большие разногласия в мировой политике, придут к мировому соглашению, в своих бизнес-интересах, снимут санкции, помирятся. И они уже не враги! А мы, будем крайние, и выживать самостоятельно. Хотя и делаем это уже давно. Но если они объединятся? То даже не представляю - просто порвут Украину. Да уж, новая власть США, ещё тот "игрок".
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27.05.2021 14:51 Відповісти
Ну есть ещё старая власть в США, и многие из них ещё при власти. В США ещё не все либеральнутые окончательно.
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27.05.2021 15:47 Відповісти
после снятия США санкций с Северного потока ,и без слов на весь мир звучит -"убийца, мой лучший друг"
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27.05.2021 15:03 Відповісти
"********" до "врагов" ещё срать и срать.
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27.05.2021 17:57 Відповісти
Термин для нее один РАССЕЯ. так как она от рассеянных народов. Дадим ей этот термин официально-на основе Записки о Московии-документ и рассеем.
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27.05.2021 18:01 Відповісти
Бензоколонка?
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27.05.2021 21:46 Відповісти
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