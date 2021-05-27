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За добу в Києві 11 осіб померли від COVID-19, виявлено 454 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За минулу добу в Києві виявили 454 хворих на COVID-19. Померли 11 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"454 підтверджені випадки захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли 11 осіб. Загалом за період пандемії в місті 5055 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 205 517", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 276 жінок віком від 19 до 87 років і 155 чоловіків віком від 18 до 84 років. А також 6 дівчаток віком від 11 місяців до 16 років і 17 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на COVID-19, а також 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 3196 осіб. Загалом коронавірус подолали 157 728 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 130, у Святошинському - 91 та в Голосіївському районі - 81 випадок", - зазначив Кличко.

За добу в Києві 11 осіб померли від COVID-19, виявлено 454 нові випадки захворювання, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
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какие возроста умерли? За сутки в Киеве 11 человек умерли от COVID-19, выявлено 454 новых случая заболевания, - Кличко - Цензор.НЕТ 9128
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27.05.2021 11:53 Відповісти
А от алкогольного передоза сколько умерло ?
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27.05.2021 12:08 Відповісти
Сегодня юбилей -50 000 убитых ,зелёными рукожопыми ворами,украинцев...
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27.05.2021 12:10 Відповісти
 
 