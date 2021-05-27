Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко
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Дуелі були можливі тільки серед дворянства, але жоден "інтелектуальний дворянин" не міг навіть уявити, щоб публічно називати себе "дебілом".
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, передає Цензор.НЕТ.
"Тут один діяч заявив про бажання "інтелектуальної дуелі" з Юрієм Бутусовим. Але хочу нагадати "головному дуелянту країни", що він не може брати участь в дуелях, оскільки дуелі із душевно хворими та неадекватними були неможливі. Їх просто били палками. P.s. Також хочу йому нагадати, що дуелі були можливі лише серед дворянства, але жоден "інтелектуальний дворянин" не міг навіть уявити, щоб публічно називати себе " дебілом". P.p.s. Дуелі були можливі лише серед рівних. Тому " інтелектуальна дуель" між Миловановим та Бутусовим є апріорі не можлива", - заявив Власенко.
Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.
Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.
На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".
У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".
Нагадаємо, в 2019 році, перебуваючи на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Тимофій Милованов віджартувався на слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом: "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую".
Будь ласка, зачекайте...
Ні, те що він - дебіл, в окремих питаннях, я не заперечую. Бо історичний факт залишається фактом: всі професора в окремих проблемах - ч(м)удаки. А так, в усьому іншому - вони інтелектуали...
От Ківа- беззаперечний даун, але ніколи цього не визнає.
Отже, не такий вже і простий той Мілованов.
А Власенку захотілось потішити своє его )
а ТАК БЫ БЫЛО интересно посмотреть на эту дуэль
почему отказывать народу в весельи?
Не обращайте внимания на идиотов.
Не спорьте с ними.
Просто игнорируйте их.
Это люди, которые любят портить праздники у других, потому что своих они не имеют- это о таких , как Милованов 😃
Я би цю гієну не сприймала серйозно. Бо Власенко - гієна.
А дословно он сказал следующее: "Мы пока ничего не знаем, что там произошло. Вот, когда МВД разберется, тогда и решать будем. Может его (Лозинского) еще и медалью надо будет наградить."
Ну что, амебы и инфузории, вспомнили?
ООО "Киевская школа экономики" без тендерных процедур и конкурса получило от "Укроборонпрома" заказ на исследование неназванной тематики. Сумма - 1,680 млн. гривен. Президент этого ООО - советник Ермака, Тимофей Милованов. Вот так они доят украинский бюджет. ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-001326-a ) https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://news.liga.net/society/video/milovanov-priznalsya-chto-v-aspiranture-kuril-marihuanu-video
Его до сих пор не отпустило !!!
Наводит дуло, ...
лавно, ентот Власенко, главный "оппозиционир" Юкрайны, как бы выражопнулся, а то все о Ней начали забывать. Он, дескать, предлагает понаблюдать всем новую интригу. Опускаетподначивает оппонентов к дуэли, а сам будет, знамо, понаблюдать, чтоб, потом, напялив на себя тогу арбитра, объявить победителя ристалища. С побежденного велит снять скальп. Это он для того брякнул, чтоб обратили наконец на него внимание, а так как имя этого пажа неразрывно связано с ней, то - он как бы пропиарил свою принцессу. Удел пажа, плавно скользить за своей бАгиней в политической клоаке и подтирать за ней всякие неожиданности (его жалкая роль).