Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко

Дуелі були можливі тільки серед дворянства, але жоден "інтелектуальний дворянин" не міг навіть уявити, щоб публічно називати себе "дебілом".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тут один діяч заявив про бажання "інтелектуальної дуелі" з Юрієм Бутусовим. Але хочу нагадати "головному дуелянту країни", що він не може брати участь в дуелях, оскільки дуелі із душевно хворими та неадекватними були неможливі. Їх просто били палками. P.s. Також хочу йому нагадати, що дуелі були можливі лише серед дворянства, але жоден "інтелектуальний дворянин" не міг навіть уявити, щоб публічно називати себе " дебілом". P.p.s. Дуелі були можливі лише серед рівних. Тому " інтелектуальна дуель" між Миловановим та Бутусовим є апріорі не можлива", - заявив Власенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати

Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".

Нагадаємо, в 2019 році, перебуваючи на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Тимофій Милованов віджартувався на слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом: "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую".