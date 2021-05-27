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Новини Політика України
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Власенко Сергій (111) дуель (6) Бутусов Юрій (3136) Милованов Тимофій (281)

Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому

Дуелі були можливі тільки серед дворянства, але жоден "інтелектуальний дворянин" не міг навіть уявити, щоб публічно називати себе "дебілом".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тут один діяч заявив про бажання "інтелектуальної дуелі" з Юрієм Бутусовим. Але хочу нагадати "головному дуелянту країни", що він не може брати участь в дуелях, оскільки дуелі із душевно хворими та неадекватними були неможливі. Їх просто били палками. P.s. Також хочу йому нагадати, що дуелі були можливі лише серед дворянства, але жоден "інтелектуальний дворянин" не міг навіть уявити, щоб публічно називати себе " дебілом". P.p.s. Дуелі були можливі лише серед рівних. Тому " інтелектуальна дуель" між Миловановим та Бутусовим є апріорі не можлива", - заявив Власенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати

Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому інтелектуальна дуель між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп Батьківщини Власенко 01

Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".

Нагадаємо, в 2019 році, перебуваючи на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Тимофій Милованов віджартувався на слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом: "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Ну будемо відверті, Мілованов та інтелект це несумісні речі.
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27.05.2021 11:57
+26
Тому що Мілованов назвав Юлю бабусею української корупції... Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 2752
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27.05.2021 11:57
+22
Краще би Власенко прокоментував, навіщо вони взяли у фракцію зрадника і українофоба , який навіть не підвів свою дупу під час виконання гімну.
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27.05.2021 12:09
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А шо це юлькін хахаль вписується в чужу драку?
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27.05.2021 11:53 Відповісти
Ну будемо відверті, Мілованов та інтелект це несумісні речі.
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27.05.2021 11:57 Відповісти
Тому що Мілованов назвав Юлю бабусею української корупції... Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 2752
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27.05.2021 11:57 Відповісти
а сам як називав Геращенко підстилкою, то нічого?
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27.05.2021 12:53 Відповісти
Участь не "приймають" а "беруть". А так да, - только палкой.
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27.05.2021 11:58 Відповісти
Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 3833
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27.05.2021 12:02 Відповісти
Він міг би мати успіх у Кварталі-95.)
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27.05.2021 12:04 Відповісти
а если ещё побрить налысо ...
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27.05.2021 12:08 Відповісти
...и палкой эбонитовой побить...
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27.05.2021 12:31 Відповісти
Це дивлячись з якого боку та участь)))
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27.05.2021 12:12 Відповісти
А я бы посмотрел. Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 3845
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27.05.2021 11:58 Відповісти
как милованова палкой? Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 3921 красиво должно быть, главное кляп вставить
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27.05.2021 12:06 Відповісти
Это сильно))
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27.05.2021 12:01 Відповісти
Мілованов звичайний балабол.
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27.05.2021 12:02 Відповісти
Может лучше Киву на дуэль вызвать, равный соперник. Я ставлю на Киву.
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27.05.2021 12:03 Відповісти
он Киву глоткой возьмет - его словесный понос перекрыть сложно
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27.05.2021 12:07 Відповісти
сразу видно - интеллектуал )))))))
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27.05.2021 12:25 Відповісти
А Кива ему просто ухо откусит. Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 6861
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27.05.2021 13:31 Відповісти
між іншим, Мілованов - професор, причому - справжній. Який читає лекції і приймає екзамени не лише украхнському універі, а й в штатовському.
Ні, те що він - дебіл, в окремих питаннях, я не заперечую. Бо історичний факт залишається фактом: всі професора в окремих проблемах - ч(м)удаки. А так, в усьому іншому - вони інтелектуали...
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27.05.2021 12:03 Відповісти
До речі, дуже сміливо публічно назвати себе дибілом.
От Ківа- беззаперечний даун, але ніколи цього не визнає.
Отже, не такий вже і простий той Мілованов.
А Власенку захотілось потішити своє его )
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27.05.2021 12:07 Відповісти
ну, от в цьому і проявився його дебілізм. Бо в штатах над таким "зізнанням" би посміялись, а в нас - на підтвердження сунули беніне твердження. Бо бені (і його Г+Г) довіряють більше...
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27.05.2021 12:12 Відповісти
з кивою все набагато простіше, той ніколи не визнає того про що не ніколи не чув.
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27.05.2021 13:16 Відповісти
Та ладно .. ніколи не повірю, що він не чув на свою адреси різні епітети, які би характеризували його дибільність. Він що, тирнету не читає Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2890
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27.05.2021 16:55 Відповісти
В Киеве на бывшей Фрунзе 103 есть годная оппозиция для дуэли с миловановым.
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27.05.2021 12:06 Відповісти
Навіщо ж Тимошенко вже не один раз просилась в кааліцію з цим дебілом?
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27.05.2021 12:06 Відповісти
Как изредка говорят некоторые наши политики: "Я хоть с чертом пойду на сделку, лишь бы помочь стране". (читай - хочу к кормушке). Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 5686
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27.05.2021 12:09 Відповісти
А может они сами разберутся? Мальчики вроде уже взрослые и сами могут за себя ответить.
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27.05.2021 12:07 Відповісти
ой!
а ТАК БЫ БЫЛО интересно посмотреть на эту дуэль Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 1760
почему отказывать народу в весельи?
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27.05.2021 12:09 Відповісти
Якщо б назвався генієм, то придумали б ще якусь відмазку... Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 1306
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27.05.2021 12:09 Відповісти
Краще би Власенко прокоментував, навіщо вони взяли у фракцію зрадника і українофоба , який навіть не підвів свою дупу під час виконання гімну.
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27.05.2021 12:09 Відповісти
обиделся за то, что ВОНУ назвал бабкой украинской коррупции. а ВОНА то думала, что мамка!
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27.05.2021 12:10 Відповісти
Тонко!)))
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27.05.2021 12:10 Відповісти
КШЄ це якась шарашка по викачуванню грошей, якщо така людина є її керівником? Проясніть...
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27.05.2021 12:11 Відповісти
Дуель рівних - це Мілорванов VS Лєщєнко.
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27.05.2021 12:11 Відповісти
Нет не так миловановVS не лох -43.Вот это битва интеллектуалов!!
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27.05.2021 12:36 Відповісти
Де юре Ківа і Хокінг равно діпломірованиє учьониє
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27.05.2021 12:12 Відповісти
Супер цитата :
Не обращайте внимания на идиотов.
Не спорьте с ними.
Просто игнорируйте их.
Это люди, которые любят портить праздники у других, потому что своих они не имеют- это о таких , как Милованов 😃
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27.05.2021 12:13 Відповісти
Поважаю Бутусова, ще з часів Помаранчевої революції в нього чітка патріотична і громадянська позиція. І навіщо підпримка від аферистів? "Згідно з даними New York Times, Тимошенко і Власенко отримали по 5,5 млн доларів кожен. Депутат Власенко вказав ці надходження у своїх деклараціях як "іноземний дохід", а Тимошенко - як "компенсацію збитків, нанесених політичними репресіями 2011-2014".
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27.05.2021 12:14 Відповісти
Отож..
Я би цю гієну не сприймала серйозно. Бо Власенко - гієна.
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27.05.2021 12:18 Відповісти
хорошо умыл! пусть с Кивой на дуэль идет!))
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27.05.2021 12:19 Відповісти
Почему же невозможна? Будет отличное шоу типа Are You Smarter Than A Fourth Grader.
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27.05.2021 12:20 Відповісти
Не пойму, кого он пытается обидеть.
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27.05.2021 12:20 Відповісти
Власенко такий же гівн\к, як і гівн\к Яценко, котрий не встає при виконанні гімну. Секта БЮТ - це зброд злодіїв, зрадників та українофобів. Один БЮТівець Партнов чого вартий, а Олійник, а Лозінський? - Ім'я їм легіон...
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27.05.2021 12:21 Відповісти
Забули ще Кожем'якіна, який пропонувал Лозинського нагородити.
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27.05.2021 13:34 Відповісти
Мародер Пєця збагативсь за 2020й на Півтора мільярди доларів(приблизно)
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27.05.2021 13:59 Відповісти
Я про це знаю. Я не за Петю і не за Зелю, бо про них і говорити гидко. Це нелюди. Але і не за Юлю. Нікому з них не можна довірити керувати Україною. Все здадуть та розкрадуть. Може Юля землю б не продала(але Івченко іншої думки) та пенсійний вік не підвищувала(але Кужель іншої думки), але економічно ***** країну б здала дуже швидко і стріляти у відповідь так само забороняла б як і ці два дебіла. ЇЇ бенефіс на тому РНБО про "голубєй міра" та "ні одін танк із казарми" я ніколи не забуду. І Яценко залишиться плямою на її кармі. Хоча їй на те насрати. Треба ж годувати свого бездарного зятя(який хотів зцапати ОПЗ, але не судилося) та трьох онуків.
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27.05.2021 14:11 Відповісти
Мародерський троль продажний хоче довести комусь, що він не мародерський троль, або що він не продажний? На свого хозяїна Мародера мародерський троль НІКОЛИ поганого не каже, тільки на Юлю. Яка взагалі вже 12 років не у владі.
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28.05.2021 08:25 Відповісти
Я всегда знал, что юлефобы это существа с памятью одноклеточных. Напоминаю амебам и инфузориям, что сказал по поводу Лозинского-Голованевского в ВРУ некий Баптист Турчинов Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 9890 . Столь полюбившийся особенно пецозависимими в дальнейшем. Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2847
А дословно он сказал следующее: "Мы пока ничего не знаем, что там произошло. Вот, когда МВД разберется, тогда и решать будем. Может его (Лозинского) еще и медалью надо будет наградить."
Ну что, амебы и инфузории, вспомнили? Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2097
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27.05.2021 14:26 Відповісти
"Vsevolod Marchenko". Тупая ботоксная м...нда, опустилась уже до уровне помойки, таких как ты под свои знамена, собирая тупоумное стадо.
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27.05.2021 19:10 Відповісти
"Является ли это коррупцией? Нет." Шучу. Т. Милованов
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27.05.2021 12:27 Відповісти
Так мог бы интеллектуал власенко с ним схлестнуться,милованов возможно победит,если тот помощь у юльки не попросит.
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27.05.2021 12:30 Відповісти
дибил хочет сатисфакции? не получится, серьезные люди побрезгуют ним.
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27.05.2021 12:33 Відповісти
Прошлым летом супруга премьер-министра Израиля Нетаньяху, Сара Нетаньяху , была помещена в одну из больниц австрийской медицинской сети AKH Wien для оказания психиатрической помощи. В прошлом году Нетаньяху категорически отрицал этот факт. Но суть даже не в этом. Человеком оплатившим ее лечение был экс-глава правления "Приватбанка", Александр Валерьевич Дубилет, столь скоропостижно ставший гражданином Израиля в январе 2021 года. (Группа внешнего мониторинга tZE inform)
ООО "Киевская школа экономики" без тендерных процедур и конкурса получило от "Укроборонпрома" заказ на исследование неназванной тематики. Сумма - 1,680 млн. гривен. Президент этого ООО - советник Ермака, Тимофей Милованов. Вот так они доят украинский бюджет. ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-001326-a ) https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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27.05.2021 12:36 Відповісти
МилоФанов сам, на камеру (!), признался, что минимум раз десять курил марихуану !
https://news.liga.net/society/video/milovanov-priznalsya-chto-v-aspiranture-kuril-marihuanu-video

Его до сих пор не отпустило !!!
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27.05.2021 12:37 Відповісти
Теж мені "секундант" і "експерт" по дуелям з продажної "Батьківщини")
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27.05.2021 12:41 Відповісти
Ваш хозяїн Пєця голоснув з слугами і картавим голосом за продаж України
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27.05.2021 13:58 Відповісти
Видимо, Власенко не знает, что Эйнштейн иногда, шутя, публично называл себя дебилом. Генри Форд - тоже. И, вообще, я так и не понял - кто кому не ровня. Бутусов - один из лучших журналистов, Милованов учился и преподаёт сегодня в самых престижных мировых финансовых институциях. Послушать их дискуссию будет весьма интересно.
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27.05.2021 12:55 Відповісти
Власенко за Йулю мстит... Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 1092
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27.05.2021 12:56 Відповісти
Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 9929Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 5339
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27.05.2021 14:34 Відповісти
Неужто сам влясенко, под "Vsevolod Marchenko", строчит тупые отмазки для колясочницы, варофФки, ЙУЛИ. Таких дегенератов я еще не встречал.
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27.05.2021 19:17 Відповісти
Баба юля голос подала.
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27.05.2021 13:11 Відповісти
Мародерські тролі повилазили...
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27.05.2021 13:56 Відповісти
На интеллектуальную дуэль Милованов придёт без оружия.
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27.05.2021 13:15 Відповісти
Ага, будет очком стрелять.
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27.05.2021 14:13 Відповісти
Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 8959
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27.05.2021 13:47 Відповісти
И ни куда-нибудь, а в глаз
Наводит дуло, ...
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27.05.2021 13:48 Відповісти
Клас! Власенко зарядив рівно в око
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27.05.2021 13:56 Відповісти
Если человек хочет узнать, что такое шизофреническая юлефобия, он может зайти в любую ветку коментов на Цензоре, касающихся чего либо, даже через десятые руки, личности Юлии Тимошенко. Так и тут. Будь на месте Власенко какой-то пидпанок соевый, новость прошла бы на ура. Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 4259 Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 4773
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27.05.2021 14:31 Відповісти
Тут нема шизофреників. Тут тільки мальовані патріоти за корупційні гроші Мародера.
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28.05.2021 08:10 Відповісти
Дворяни це псяче бидло московських царів, не плутати з шляхтою.
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27.05.2021 14:39 Відповісти
И, само главно, ентот Власенко, главный "оппозиционир" Юкрайны, как бы выражопнулся, а то все о Ней начали забывать. Он, дескать, предлагает понаблюдать всем новую интригу. Опускаетподначивает оппонентов к дуэли, а сам будет, знамо, понаблюдать, чтоб, потом, напялив на себя тогу арбитра, объявить победителя ристалища. С побежденного велит снять скальп. Это он для того брякнул, чтоб обратили наконец на него внимание, а так как имя этого пажа неразрывно связано с ней, то - он как бы пропиарил свою принцессу. Удел пажа, плавно скользить за своей бАгиней в политической клоаке и подтирать за ней всякие неожиданности (его жалкая роль).
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27.05.2021 14:48 Відповісти
 
 