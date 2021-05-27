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Олімпійські ігри в Токіо: японські лікарі попереджають про загрозу появи нового штаму коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Олімпійські ігри в Токіо: японські лікарі попереджають про загрозу появи нового штаму коронавірусу

Голова Спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо цього літа, де десятки тисяч людей можуть зібратися з усього світу, може призвести до появи "олімпійського" штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Наото Уеяма зазначив, що існує небезпека появи нового штаму, оскільки в країну з'їдуться люди з понад 200 країн.

"Всі різні мутантні штами вірусу, які існують у різних місцях, будуть зосереджені та зберуться тут, у Токіо. Ми не можемо заперечувати можливість навіть нового штаму вірусу, який потенційно може з'явитися після Олімпійських ігор. Якщо така ситуація станеться, це може означати навіть токійський олімпійський штам вірусу, що було б величезною трагедією і чимось, що може стати об'єктом критики навіть протягом 100 років", - сказав він на пресконференції.

Наразі уряд готується до продовження дії надзвичайного стану на більшій частині країни, яке спочатку планувалося скасувати 31 травня, найімовірніше, до червня. Посадовці кажуть, що НС можуть скасувати буквально за декілька тижнів до відкриття Ігор, яке заплановано 23 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через загрозу коронавірусу Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів

Член Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявив, що Олімпіада може проводитися навіть в умовах надзвичайного стану. Однак Уеяма обурений такими заявами.

"Що стосується цих заяв, жителі Японії справді дуже гніваються на це, і це тим більше стосується медичних працівників", - сказав Уеяма.

Раніше повідомлялося, що у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

Автор: Наталя Джума
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Да-да, других штаммов в мире не осталось. Ни триппера, ни герпеса. Только барановирус.
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27.05.2021 12:08 Відповісти
японського штаму ще не було )
чекаємо Олимпийские игры в Токио: японские врачи предупреждают об угрозе появления нового штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 6362
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27.05.2021 12:11 Відповісти
его так и нарекут - "японамать"...
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27.05.2021 12:11 Відповісти
"Covid Sport"
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27.05.2021 12:46 Відповісти
Олимпийские игры в Токио: японские врачи предупреждают об угрозе появления нового штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 4910
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27.05.2021 12:13 Відповісти
Японці - панікери. Он кацапи кажуть, що побороли цей акваріус, пардон, «барановірус». Олімпійські ігри в Токіо: японські лікарі попереджають про загрозу появи нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 8275
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27.05.2021 12:25 Відповісти
Головне,щоб не було Олімпійського чемпіона серед коронавірусів Олімпійські ігри в Токіо: японські лікарі попереджають про загрозу появи нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 5229
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27.05.2021 12:35 Відповісти
 
 