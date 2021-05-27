Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ

Вранці 27 травня в Гомелі на південному сході Білорусі приземлився літак спеціального льотного загону "Росія", який використовує Федеральна служба безпеки РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це свідчать дані Flight Radar 24.

Літак з бортовим номером RA-64523 вилетів з аеропорту "Внуково" в Москві, попрямував в сторону України, але недалеко від Калуги взяв правіше і по прямій полетів на Гомель. Абревіатура ВПУ в назві літака означає "висотний пункт управління".

Яких-небудь подробиць про те, кого привіз борт і кого забере, немає. Невідомо, з якої причини літак уряду Росії прибув у Гомель, а не Мінськ. Також немає інформації, що самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко може перебувати в Гомелі.

Джерело LIGA.net в Гомелі повідомив, на вулицях міста з ранку "багато" силовиків.

Як пише пропагандистське агентство РФ ТАСС, сьогодні в Білорусі прибув з дводенним візитом російський прем'єр Михайло Мішустін.

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