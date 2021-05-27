Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вранці 27 травня в Гомелі на південному сході Білорусі приземлився літак спеціального льотного загону "Росія", який використовує Федеральна служба безпеки РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це свідчать дані Flight Radar 24.
Літак з бортовим номером RA-64523 вилетів з аеропорту "Внуково" в Москві, попрямував в сторону України, але недалеко від Калуги взяв правіше і по прямій полетів на Гомель. Абревіатура ВПУ в назві літака означає "висотний пункт управління".
Яких-небудь подробиць про те, кого привіз борт і кого забере, немає. Невідомо, з якої причини літак уряду Росії прибув у Гомель, а не Мінськ. Також немає інформації, що самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко може перебувати в Гомелі.
Джерело LIGA.net в Гомелі повідомив, на вулицях міста з ранку "багато" силовиків.
Як пише пропагандистське агентство РФ ТАСС, сьогодні в Білорусі прибув з дводенним візитом російський прем'єр Михайло Мішустін.
Будь ласка, зачекайте...
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Как пишет пропагандистское агентство РФ ТАСС, сегодня в Беларусь прибыл с двухдневным визитом российский премьер Михаил Мишустин.
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)))))
Шопопало!
ХВАТИТ БЫТЬ СИЛОЙ ПАЛАЧЕЙ!!!! МЕРЗКО!!!
У вас Бульбаши есть несколько месяцев чтобы что-то изменить иначе надолго станете рабами мокселей.
скорее свободных самолетов у кацапни не хватает,шо приходится летающие командные пункты с гонцом за боярой посылать
Хотіли щоб було не як в Україні, отримали як в Росії