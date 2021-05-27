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Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ

Вранці 27 травня в Гомелі на південному сході Білорусі приземлився літак спеціального льотного загону "Росія", який використовує Федеральна служба безпеки РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це свідчать дані Flight Radar 24.

Літак з бортовим номером RA-64523 вилетів з аеропорту "Внуково" в Москві, попрямував в сторону України, але недалеко від Калуги взяв правіше і по прямій полетів на Гомель. Абревіатура ВПУ в назві літака означає "висотний пункт управління".

Яких-небудь подробиць про те, кого привіз борт і кого забере, немає. Невідомо, з якої причини літак уряду Росії прибув у Гомель, а не Мінськ. Також немає інформації, що самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко може перебувати в Гомелі.

Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ 01

Джерело LIGA.net в Гомелі повідомив, на вулицях міста з ранку "багато" силовиків.

Як пише пропагандистське агентство РФ ТАСС, сьогодні в Білорусі прибув з дводенним візитом російський прем'єр Михайло Мішустін.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Вот это настоящие террористы прилетели в гости к такому же подонку.
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27.05.2021 12:17
+31
Хазяїни приїхали. Будуть договір про СеСеСеСеР-2 підписувать
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27.05.2021 12:19
+24
Будет давать бацке новые приказы.
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27.05.2021 12:16
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Будет давать бацке новые приказы.
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27.05.2021 12:16 Відповісти
Бацька і так начудив
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27.05.2021 12:21 Відповісти
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495
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27.05.2021 12:23 Відповісти
новые карты ********** привезли с губернией в составе Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 460
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27.05.2021 12:22 Відповісти
и бояры, конечно же Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5586
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27.05.2021 12:24 Відповісти
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7287
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27.05.2021 12:29 Відповісти
кому лука бацька ,таму ***** дзядзька!
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27.05.2021 14:18 Відповісти
за бошировим і петровим прилетіли?
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28.05.2021 08:02 Відповісти
пуйловский самолет судного дня???
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27.05.2021 12:16 Відповісти
Вот это настоящие террористы прилетели в гости к такому же подонку.
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27.05.2021 12:17 Відповісти
Хазяїни приїхали. Будуть договір про СеСеСеСеР-2 підписувать
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27.05.2021 12:19 Відповісти
Бульбафюрер, підіймав МІГ Самолет российского правительства приземлился в Гомеле, на улицах города много силовиков, - СМИ - Цензор.НЕТ 7328 29?
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27.05.2021 12:19 Відповісти
Що теж посадили бомбу шукати?)
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27.05.2021 12:20 Відповісти
Може десь випала з літака і за сарай закотилась ...
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27.05.2021 13:22 Відповісти
в федеральный округ прибыло временное правительство? ГКЧП?
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27.05.2021 12:20 Відповісти
Сметун комнатный....ты за своими фантазиями не замечаешь даже как 2 года в кацапском плену УЖЕ живешь.Распустил вас Зельц с Беней и ермаками....Мы будем в ЕС.....а таких как ты по прежнему за гречку покупать будут.Просто ФАКТ
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27.05.2021 12:45 Відповісти
я уже говорил тебе, убогий, повторю еще раз: попробуй выйди из дома в БЧБ, жидко при этом не обосравшись. потом уже лезь к нам со своими "ценными" советами и умозаключениями. а пока вы всем стадом сосете и лукашеску и его *********** покровители летают в ваш федеральный округ, как к себе домой. и все ваше стадо мелкотравчатых жвачных устраивает. просто ФАКТ.
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27.05.2021 17:14 Відповісти
Не пались троляко. Диктатора великими літерами - ти його поважаешь, зразу видко.
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27.05.2021 19:38 Відповісти
выйми член ***** и лкавшеску изо рта. не понятно что ты там плямкаешь, "украинец"
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28.05.2021 07:52 Відповісти
гуманитарку подвезли. щас силовики будут её разбрасывать в местах скопления "приветствующих с шариками", которых будет по 3 и больше.
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27.05.2021 12:21 Відповісти
Лука получит новые установки и инструкции.
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27.05.2021 12:23 Відповісти
Гомель ближе к Украине, чем Минск...
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27.05.2021 12:23 Відповісти
Привезли бумажную копию письма о бомбе "типа от ХАМАС".
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27.05.2021 12:23 Відповісти
Примут капитуляцию и улетят..
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27.05.2021 12:24 Відповісти
от кого?...гомель ближе к украине
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27.05.2021 15:42 Відповісти
А вот и писавший угрозы ХАМАС явился.
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27.05.2021 12:25 Відповісти
самолет разведчик
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27.05.2021 12:29 Відповісти
Він точно добровільно приземлився?
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27.05.2021 12:30 Відповісти
Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет.
.............
Как пишет пропагандистское агентство РФ ТАСС, сегодня в Беларусь прибыл с двухдневным визитом российский премьер Михаил Мишустин.
............
)))))
Шопопало!
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27.05.2021 12:32 Відповісти
Будут к чему-то принуждать.
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27.05.2021 12:35 Відповісти
надо было истребитель поднять на перехват
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27.05.2021 12:36 Відповісти
а шо,высотный пункт управления по четвергам таксует и шаурму развозит? Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8987
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27.05.2021 14:16 Відповісти
Бульбофюрер посадил самолет в гомеле, ищет бомбу...
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27.05.2021 12:39 Відповісти
Мать вашу за ногу!!! Тут хоч один, з "клепкою в голові є?!!! Ця "бандура" керує авіаударами полків і дивізій і координує їх дії з наземними військами... А Гомель - ближче всіх до Києва... Ще пояснювать щось, треба?...
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27.05.2021 12:44 Відповісти
Сметун,ты не чуди с бедой...(
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27.05.2021 12:57 Відповісти
Брись під шконку, "псевдобілорус"!!!...
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27.05.2021 13:00 Відповісти
Ты там уже ждёшь вижу.....ну если тебе так страшно прячься в бункер как куйло.....а не людям жути подгоняй детским лепетом.((
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27.05.2021 13:07 Відповісти
Посиди молча. Возможно, за умного сойдешь. От тебя все равно ничего не зависит. Гавкнут из Москвы, возьмешь автомат и полезешь к нам сысыры устанавливать, землю кровью заливая.
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27.05.2021 13:08 Відповісти
После вашего выбора на колени перед куйло и триколорами в Крыму и лугандонии.....это от вас беды ждать надо.Куйло приказало «с любым кроме Порошенко»....73% ответили ЕСТЬ..)) это просто ФАКТ
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27.05.2021 13:19 Відповісти
судя по твоему тексту ... в голове у тебя Щи.. ))
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27.05.2021 13:49 Відповісти
По щам тебе ЗЕля водит своим инструментом....иди спать,пьяница((
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27.05.2021 14:12 Відповісти
тебе сказать кто тебе водит по губам ..? или ты сам догадаешься ?)
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27.05.2021 15:11 Відповісти
Для таких, як "майкл бом", "псевдобілорусів", Лука ще кілька років тому відкрив спеціальний портал, щоб вони прямо з "Лахти" срали, прикриваючись білоруським прапором... Типу "патриёты Беларуси"...
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28.05.2021 06:32 Відповісти
Сходи бацьку в сраку расцелуй и выступи со своим мнением на беларусском форуме. А я погляжу, где ты окажешься. Поэтому засоси свой трусливый язык в жопу и помалкивай.
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28.05.2021 08:38 Відповісти
Силовики - ребята - вы же СИЛА!!!!! А получается ,что каждый из вас думает, что от него ничего не зависит!!!
ХВАТИТ БЫТЬ СИЛОЙ ПАЛАЧЕЙ!!!! МЕРЗКО!!!
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27.05.2021 12:44 Відповісти
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1927Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1927
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27.05.2021 12:50 Відповісти
Идет запланированное поглощение Белорусии мокселями. Только Революция может изменить что-то. Враг (мокшане/кацапы), проведя несколько спецопераций, фактически сделали Беларуссию токсичной для всего цивилизованного мира и не оставили Лукашенко никакого выбора кроме как присоединиться (влиться) к кацапстану.
У вас Бульбаши есть несколько месяцев чтобы что-то изменить иначе надолго станете рабами мокселей.
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27.05.2021 12:53 Відповісти
Т анет не Белоруси..та уже поглощена...Это самолет управления войсками, которые сосредоточены на нашей границе...координируют вероятный удар с севера
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27.05.2021 12:58 Відповісти
ну...там большой разницы нету где он базироваться будет-в гомеле,шайковке или в шаталово..вряд ли для этого.
скорее свободных самолетов у кацапни не хватает,шо приходится летающие командные пункты с гонцом за боярой посылать Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 608
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27.05.2021 14:20 Відповісти
приматимуть рішення, чи виділяти гроші на новий військовий аеродром під гомелем - або під ракетну шахту
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27.05.2021 12:57 Відповісти
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7099
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27.05.2021 12:57 Відповісти
народу нужно приготовиться
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27.05.2021 12:59 Відповісти
Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 799
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27.05.2021 13:35 Відповісти
Срочно бацьке мыло - путен прилетел... Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 75
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27.05.2021 13:47 Відповісти
Посли терориста № 1 прилетіли давати вказівки по приєднанню Білорусі до Московії. А ви вірте байки про правосеків.
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27.05.2021 14:03 Відповісти
Думаю, что это спецрейс спецназовцев со спецзаданием зачистки свидетелей работы лукашенко в качестве виртухая в гомельской подростковой колонии. Вот удалось же ему биографию придумать (и повсеместно внедрить!!!) про "колхозного парторга" (он там около полугода им был) перед выборами президентом. А теперь что-то там окончательно подчищают. Что-то архигрязненькое. Я так считаю.
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27.05.2021 15:21 Відповісти
Надо понимать так, что территория от Гомеля и до Бреста уже не принадлежит минскому каддафи.
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27.05.2021 15:23 Відповісти
можливо само ***** явилось.
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27.05.2021 16:22 Відповісти
кацапский гомконвой
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27.05.2021 17:44 Відповісти
Такое чувство, что не самолет сел, а целый авианосец летучий. Подумаешь знать важную на переговоры привезли. Небось ***** сейчас будет делать предложение бацьке, от которой тот не смоет отказаться. Не согласится, тот ему вцепится в задницу. А ведь мочему? А потому что, ******** это на руку, вытянуть фронт и дотянуться до европы. Думай те.
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27.05.2021 20:20 Відповісти
Спакойна. Это они за картошкой.
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27.05.2021 21:03 Відповісти
Упливає Білорусь в сторону Кацапії... Це точно що шаріками і плакатами диктаторів не змітають.
Хотіли щоб було не як в Україні, отримали як в Росії Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9453
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27.05.2021 22:12 Відповісти
 
 