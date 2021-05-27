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Новини Політика України
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Байден (2326) Кравчук (545) Путін (21443) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523)

Кравчук вважає, що зустріч Байдена й Путіна вплине на ТКГ і Нормандський формат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук вважає, що зустріч Байдена й Путіна вплине на ТКГ і Нормандський формат

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним вплине на переговорний процес стосовно Донбасу в нормандському форматі і Тристоронній контактній групі (ТКГ). Лідери цих країн обговорюватимуть українське питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Зокрема, Кравчук висловив упевненість у тому, що Байден і Путін обговорять українське питання.

"Питання в тому, в якому форматі воно буде обговорюватися і чи потрібні консультації з боку України як жертви російської агресії... Але вірю, що президент США конкретно у своєму стилі поставить питання перед Росією, що вона має припинити агресію проти України і вивести свої збройні сили. Я думаю, таке питання буде поставлено і це, безумовно, вплине в майбутньому на нашу роботу на мінському майданчику і в нормандському форматі", - зазначив Кравчук.

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Нагадємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Напередодні в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

Автор: Наталя Джума
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Про Україну без України. Прієхалі.
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27.05.2021 12:46 Відповісти
Ввадаю нічого там не буде , жодноі битви за Украіну не буде , це не той борцун
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27.05.2021 13:16 Відповісти
«ВваЖаю»
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27.05.2021 13:16 Відповісти
А що думає Сівохо? А що думає Фокін і його внучка? Це дуже важливо для української політики, чи Єрмак поматросіл і бросіл?
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27.05.2021 14:01 Відповісти
Даже ежу понятно - повлияет!
Осталось выяснить - как повлияет.
Как с санкциями по достройке СП-2?
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27.05.2021 15:28 Відповісти
 
 