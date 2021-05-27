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авіація (1664) Кубраков Олександр (251) Денис Шмигаль (2707)

Кубракову доручили прискорити створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кубракову доручили прискорити створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії, - Шмигаль

Новому міністру інфраструктури Олександру Кубракову доручили прискорити створення національної авіакомпанії. Уже почалися переговори про закупівлю літаків.

Про це під час поїздки в Дніпро заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

За його словами, внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але тривають переговори і про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема, вже є контакти з трьома найбільшими світовими компаніями.

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"Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва в Україні", - зазначив Шмигаль і нагадав, що вперше за 30 років Україна замовила "Антонову" кілька літаків.

Крім того, на його думку, створення національної авіакомпанії має вплинути на здешевлення квитків на внутрішні рейси. Він додав, що новий міністр інфраструктури отримав завдання прискорити процес переговорів і роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка матиме український авіапарк. У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника.

Автор: Наталя Джума
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Новости "вэлыкого крадивныцтва".
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27.05.2021 12:48 Відповісти
На земле уже все украли, теперь в воздух без мотора!!!
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27.05.2021 12:49 Відповісти
Очень умно, Зеля. Побольше государственных монстров. Тех полудохлых убыточных уродов типа УЗ и т.п. вам мало.
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27.05.2021 13:00 Відповісти
Кубракову поручили ускорить создание анонсированной Зеленским национальной авиакомпании, - Шмыгаль
З одного боку у нас іде "велика приватизація", а з другого боку починають вимивати гроші з нещасного бюджету для створення нових державних компаній.

Вражаюсь, що виявляється громадяни України настільки активно літають, що просто вкрай необхідно створювати авіакомпанію.
Був цирк на дроті, а зараз в уряді і Верховній Раді)
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27.05.2021 13:04 Відповісти
А потім Беня ії приватизує....
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27.05.2021 14:29 Відповісти
Вава- совок.
Кубракову доручили прискорити створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 251
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27.05.2021 13:08 Відповісти
Кабы она была образована еще при Омеляне и почила в бозе при зебилах.
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27.05.2021 13:12 Відповісти



tZE inform11 чСоздание национальной авиакомпании , про необходимость чего говорил Зеленский и начинает реализовывать Кубраков будет проводится на основании выкупа компании Коломойского "Международные авиалинии Украины " . с долгами и структурой. (см. сообщение от 22.01.2021).
Зебилье, оцените красоту игры)))
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28.05.2021 00:29 Відповісти
 
 