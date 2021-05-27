Радника міністра оборони РФ підозрюють у блокуванні військової частини ВМС ЗСУ під час окупації Криму, - Офіс Генпрокурора
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Повідомлено про підозру генерал-полковнику Збройних Сил РФ, який нині обіймає посаду радника Міністра оборони РФ, за фактами пособництва у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до вчинення державної зради, пособництва у веденні агресивної війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, у лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ та організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України – одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії.
Окрім того, встановлено, що генерал-полковник ЗС РФ, погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗС України і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради – переходу на бік ворога під час збройного конфлікту.
Триває збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму.
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Украина и Россия были официальными союзниками, что подкреплено договорами.
Если для России договор - это бумажка, то для цивилизованного мира - нет.
Нарушение договора карается.
а я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
И сама на Украину напала - как тут можно что-то "просрать" ?
скептики посоромлені