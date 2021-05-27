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Радника міністра оборони РФ підозрюють у блокуванні військової частини ВМС ЗСУ під час окупації Криму, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Радника міністра оборони РФ підозрюють у блокуванні військової частини ВМС ЗСУ під час окупації Криму, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру генерал-полковнику Збройних Сил РФ, який нині обіймає посаду радника Міністра оборони РФ, за фактами пособництва у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до вчинення державної зради, пособництва у веденні агресивної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ та організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України – одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії.

Окрім того, встановлено, що генерал-полковник ЗС РФ, погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗС України і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради – переходу на бік ворога під час збройного конфлікту.

Триває збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС

Автор: Наталя Джума
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Да ну, не может быть Советника министра обороны РФ подозревают в блокировке воинской части ВМС ВСУ во время оккупации Крыма, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6660
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27.05.2021 13:15 Відповісти
Давно пора открывать такие дела.
Украина и Россия были официальными союзниками, что подкреплено договорами.
Если для России договор - это бумажка, то для цивилизованного мира - нет.
Нарушение договора карается.
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27.05.2021 13:18 Відповісти
"ЛЮБИЙ договір з раSSією НЕ вартий навіть паперу на якому написаний!"-Бісмарк.
а я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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27.05.2021 14:42 Відповісти
Россия взяла на себя ответственность за территориальную целостность Украины.
И сама на Украину напала - как тут можно что-то "просрать" ?
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27.05.2021 13:25 Відповісти
Каждый баран будет подвешен, в свое время, за свое ребро.
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27.05.2021 13:20 Відповісти
Смакота!

Радника міністра оборони РФ підозрюють у блокуванні військової частини ВМС ЗСУ під час окупації Криму, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9484
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27.05.2021 13:27 Відповісти
от бачите, а ви казали, що не літає ніхто над бацьківщиною
скептики посоромлені
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27.05.2021 13:22 Відповісти
Розслідує ДБР, чи СБУ? Та всеодно одна контора Татарова і основна версія слідства, що наказ цьому російському полковнику дав Порошенко?
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27.05.2021 13:59 Відповісти
 
 